https://ria.ru/20231201/tovarooborot-1913059745.html

В Совфеде рассказали, как увеличивается товарооборот России и Китая

В Совфеде рассказали, как увеличивается товарооборот России и Китая - РИА Новости, 01.12.2023

В Совфеде рассказали, как увеличивается товарооборот России и Китая

Разрыв в товарообороте Китая с США и Китая с Россией, несомненно, еще велик, но постепенно он сокращается, это еще длинный путь, но мы уже в значительной мере... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T05:49

2023-12-01T05:49

2023-12-01T05:49

китай

россия

андрей денисов

сша

игорь моргулов

совет федерации рф

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800906310_0:56:2941:1710_1920x0_80_0_0_b8581e4bc04e29676d0ea7f1759360aa.jpg

ПЕКИН, 1 дек – РИА Новости. Разрыв в товарообороте Китая с США и Китая с Россией, несомненно, еще велик, но постепенно он сокращается, это еще длинный путь, но мы уже в значительной мере приблизились, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, бывший посол РФ в КНР Андрей Денисов. "Что касается удельного веса стран, то с точки зрения экономики, да, исходя из количественных показателей американо-китайская торговля значительно превосходит нашу, хотя сейчас мы растем, а они снижаются", - сказал Денисов в ответ на вопрос, как Китай воспринимает значимость отношений с РФ в сравнении с США. Он отметил, что, "если когда-то наша торговля с Китаем была несколько десятков миллиардов долларов, а американская уже тогда составляла где-то в районе 600 миллиардов долларов, разрыв был грандиозный". "А сейчас, когда мы перевалили за 200 миллиардов долларов, а американцы где-то с 700 миллиардов долларов с лишним снизились уже до порядка 600 миллиардов долларов, разрыв уже не столь ощутим, не столь велик", - указал он. Денисов отметил, что "разумеется, это еще длинный путь, но мы уже в значительной мере приблизились". "В целом, я бы сказал, что в Китае сидят весьма опытные и искушенные экономические планировщики, которые прекрасно расставляют фигуры на шахматной доске и не смешивают эти два направления (политику и экономику – ред.), и не ставят одно в зависимость от другого, здесь научились и давно научились, как, собственно говоря, и мы, проводить грань между одним и другим, не смешивать одно с другим и не достигать чего-то одного за счет другого", - подчеркнул он. Согласно статистике Главного таможенного управления КНР, в 2015 году товарооборот Китая и США составил 558,27 миллиарда долларов, в с Россией – 68,06 миллиарда долларов, в 2018 году показатели достигли отметок в 633,5 миллиарда долларов и 107,05 миллиарда долларов, в 2022 году Китай и США поставили друг другу товаров на 759,42 миллиарда долларов, Китай и Россия – на 190,27 миллиарда долларов. По итогам 10 месяцев 2023 года товарооборот Китая и США составил 550,7 миллиарда долларов, Китая и России – 196,48 миллиарда долларов. Посол РФ в КНР Игорь Моргулов накануне заявил, что по состоянию на конец ноября 2023 года товарооборот РФ и КНР, очевидно, уже превысил установленную лидерами двух стран на конец 2024 года планку в 200 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20231201/kitay-1913058190.html

https://ria.ru/20231201/kitay-1913059285.html

китай

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, россия, андрей денисов, сша, игорь моргулов, совет федерации рф, в мире