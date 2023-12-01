https://ria.ru/20231201/titov-1913115515.html

Титов призвал российских и китайских бизнесменов вести бизнес прозрачно

Титов призвал российских и китайских бизнесменов вести бизнес прозрачно - РИА Новости, 01.12.2023

Титов призвал российских и китайских бизнесменов вести бизнес прозрачно

Россия и Китай создали благоприятную среду для малого и среднего бизнеса, но предпринимателям двух стран стоит открыто и прозрачно вести свой бизнес, в... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T11:40

2023-12-01T11:40

2023-12-01T11:40

экономика

россия

китай

пекин

борис титов

российско-китайский комитет дружбы, мира и развития

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ПЕКИН, 1 дек - РИА Новости. Россия и Китай создали благоприятную среду для малого и среднего бизнеса, но предпринимателям двух стран стоит открыто и прозрачно вести свой бизнес, в соответствии с законами, заявил в пятницу председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития, уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. "Есть проблема, что китайский предприниматель с одной стороны считает, что российский рынок опасный, сложный, но, с другой стороны, мы видим, что много, среди малого бизнеса китайских компаний, которые не всегда соблюдают все законы Российской Федерации", - сказал Титов. Он отметил, что сегодня стоит задача сделать максимально прозрачными и открытыми отношения в сфере российского и китайского малого бизнеса, чтобы все предпринимательские инициативы проходили в полном соответствии с законом. "Это касается и китайских (предпринимателей в России - ред.), и российских предпринимателей в Китае", - подчеркнул он. Титов напомнил, что и в России, и в Китае действует очень льготная налоговая система. "Сегодня создана благоприятная атмосфера для развития малого и среднего бизнеса как в России китайского, так и в Китае российского. Государство помогает, очень заинтересовано в том, чтобы это направление развивалось, поэтому мы призываем всех делать бизнес легально, открыто, по закону. Тогда все будет развиваться очень быстро", - сказал он. Титов во главе российской делегации с 29 ноября по 1 декабря находится с деловым визитом в Пекине, где 30 ноября прошло очередное пленарное заседание Комитета с участием китайской стороны.

https://ria.ru/20230404/kitay-1862826543.html

https://ria.ru/20230911/sekret-1895451980.html

https://ria.ru/20231129/kitay-1912525935.html

россия

китай

пекин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, китай, пекин, борис титов, российско-китайский комитет дружбы, мира и развития