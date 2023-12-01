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Титов призвал российских и китайских бизнесменов вести бизнес прозрачно - РИА Новости, 01.12.2023
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11:40 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/titov-1913115515.html
Титов призвал российских и китайских бизнесменов вести бизнес прозрачно
Титов призвал российских и китайских бизнесменов вести бизнес прозрачно - РИА Новости, 01.12.2023
Титов призвал российских и китайских бизнесменов вести бизнес прозрачно
Россия и Китай создали благоприятную среду для малого и среднего бизнеса, но предпринимателям двух стран стоит открыто и прозрачно вести свой бизнес, в... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T11:40
2023-12-01T11:40
экономика
россия
китай
пекин
борис титов
российско-китайский комитет дружбы, мира и развития
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ПЕКИН, 1 дек - РИА Новости. Россия и Китай создали благоприятную среду для малого и среднего бизнеса, но предпринимателям двух стран стоит открыто и прозрачно вести свой бизнес, в соответствии с законами, заявил в пятницу председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития, уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. "Есть проблема, что китайский предприниматель с одной стороны считает, что российский рынок опасный, сложный, но, с другой стороны, мы видим, что много, среди малого бизнеса китайских компаний, которые не всегда соблюдают все законы Российской Федерации", - сказал Титов. Он отметил, что сегодня стоит задача сделать максимально прозрачными и открытыми отношения в сфере российского и китайского малого бизнеса, чтобы все предпринимательские инициативы проходили в полном соответствии с законом. "Это касается и китайских (предпринимателей в России - ред.), и российских предпринимателей в Китае", - подчеркнул он. Титов напомнил, что и в России, и в Китае действует очень льготная налоговая система. "Сегодня создана благоприятная атмосфера для развития малого и среднего бизнеса как в России китайского, так и в Китае российского. Государство помогает, очень заинтересовано в том, чтобы это направление развивалось, поэтому мы призываем всех делать бизнес легально, открыто, по закону. Тогда все будет развиваться очень быстро", - сказал он. Титов во главе российской делегации с 29 ноября по 1 декабря находится с деловым визитом в Пекине, где 30 ноября прошло очередное пленарное заседание Комитета с участием китайской стороны.
https://ria.ru/20230404/kitay-1862826543.html
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экономика, россия, китай, пекин, борис титов, российско-китайский комитет дружбы, мира и развития
Экономика, Россия, Китай, Пекин, Борис Титов, Российско-Китайский Комитет дружбы, мира и развития
Титов призвал российских и китайских бизнесменов вести бизнес прозрачно

Титов призвал бизнесменов из России и Китая вести бизнес прозрачно

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкУполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов . Архивное фото
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ПЕКИН, 1 дек - РИА Новости. Россия и Китай создали благоприятную среду для малого и среднего бизнеса, но предпринимателям двух стран стоит открыто и прозрачно вести свой бизнес, в соответствии с законами, заявил в пятницу председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития, уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.
«
"Есть проблема, что китайский предприниматель с одной стороны считает, что российский рынок опасный, сложный, но, с другой стороны, мы видим, что много, среди малого бизнеса китайских компаний, которые не всегда соблюдают все законы Российской Федерации", - сказал Титов.
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Он отметил, что сегодня стоит задача сделать максимально прозрачными и открытыми отношения в сфере российского и китайского малого бизнеса, чтобы все предпринимательские инициативы проходили в полном соответствии с законом.
"Это касается и китайских (предпринимателей в России - ред.), и российских предпринимателей в Китае", - подчеркнул он.
Титов напомнил, что и в России, и в Китае действует очень льготная налоговая система.
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"Сегодня создана благоприятная атмосфера для развития малого и среднего бизнеса как в России китайского, так и в Китае российского. Государство помогает, очень заинтересовано в том, чтобы это направление развивалось, поэтому мы призываем всех делать бизнес легально, открыто, по закону. Тогда все будет развиваться очень быстро", - сказал он.
Титов во главе российской делегации с 29 ноября по 1 декабря находится с деловым визитом в Пекине, где 30 ноября прошло очередное пленарное заседание Комитета с участием китайской стороны.
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ЭкономикаРоссияКитайПекинБорис ТитовРоссийско-Китайский Комитет дружбы, мира и развития
 
 
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