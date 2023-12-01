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В Приморье смогли снять на видео сына знаменитой тигрицы - РИА Новости, 01.12.2023
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07:12 01.12.2023 (обновлено: 13:42 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/tigry-1913063571.html
В Приморье смогли снять на видео сына знаменитой тигрицы
В Приморье смогли снять на видео сына знаменитой тигрицы - РИА Новости, 01.12.2023
В Приморье смогли снять на видео сына знаменитой тигрицы
Специалистам национального парка "Земля леопарда" в Приморье удалось получить первые кадры повзрослевшего тигренка самки амурского тигра Т 41F, сообщает... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T07:12
2023-12-01T13:42
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хабаровский край
амурская область
фгбу "земля леопарда"
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 1 дек — РИА Новости. Специалистам национального парка "Земля леопарда" в Приморье удалось получить первые кадры повзрослевшего тигренка самки амурского тигра Т 41F, сообщает учреждение.Тигрица прославилась в 2020 году, когда снимок фотографа-анималиста Сергея Горшкова, на котором она обнимает пихту, признали лучшим на конкурсе Wildlife Photographer of the Year, и он попал на обложки мировых газет и журналов."По стопам знаменитой матери идет не менее звездный юнец под номером Т 90M, который уже применяет унаследованный талант фотомодели, часто попадая в объективы фотоловушек нацпарка. Дебютная съемка прошла успешно — в портфолио полосатой модели уже есть селфи, кадры в полный рост и даже видео", — рассказали в нацпарке.На этот раз камера запечатлела момент, когда тигр демонстрирует флемен — похожую на улыбку реакцию, с помощью которой животные усиливают приток воздуха в ротовую полость. Так большие кошки считывают информацию в оставленных запаховых метках сородичей."Т 90М еще находится в стадии становления и достигнет расцвета сил спустя год-два, но даже сейчас он значительно крупнее своей матери. По фотографиям можно с уверенностью судить, что он в хорошей физической форме и довольно упитан. Это говорит о том, что молодой хищник не испытывает трудностей с добыванием пищи. Пока молодой тигр обосновался немного южнее материнского участка. Но молодые самцы могут совершать длительные переходы в поисках вакантных мест, поэтому не исключено, что он "переедет" гораздо дальше", — добавила старший научный сотрудник "Земли леопарда" Дина Матюхина.Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесенный в Международную Красную книгу. В России эти животные обитают на территории Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. Сейчас популяция насчитывает порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.
https://ria.ru/20231120/tigr-1910499442.html
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россия, хабаровский край, амурская область, фгбу "земля леопарда", общество
Хорошие новости, Россия, Хабаровский край, Амурская область, ФГБУ "Земля леопарда", Общество
В Приморье смогли снять на видео сына знаменитой тигрицы

В Приморье специалисты получили кадры сына "самой знаменитой в мире" тигрицы

© Дирекция заповедников "Земля леопарда"Повзрослевший детеныш тигрицы T 41F
Повзрослевший детеныш тигрицы T 41F
© Дирекция заповедников "Земля леопарда"
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 1 дек — РИА Новости. Специалистам национального парка "Земля леопарда" в Приморье удалось получить первые кадры повзрослевшего тигренка самки амурского тигра Т 41F, сообщает учреждение.
Тигрица прославилась в 2020 году, когда снимок фотографа-анималиста Сергея Горшкова, на котором она обнимает пихту, признали лучшим на конкурсе Wildlife Photographer of the Year, и он попал на обложки мировых газет и журналов.
"По стопам знаменитой матери идет не менее звездный юнец под номером Т 90M, который уже применяет унаследованный талант фотомодели, часто попадая в объективы фотоловушек нацпарка. Дебютная съемка прошла успешно — в портфолио полосатой модели уже есть селфи, кадры в полный рост и даже видео", — рассказали в нацпарке.
На этот раз камера запечатлела момент, когда тигр демонстрирует флемен — похожую на улыбку реакцию, с помощью которой животные усиливают приток воздуха в ротовую полость. Так большие кошки считывают информацию в оставленных запаховых метках сородичей.
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"Т 90М еще находится в стадии становления и достигнет расцвета сил спустя год-два, но даже сейчас он значительно крупнее своей матери. По фотографиям можно с уверенностью судить, что он в хорошей физической форме и довольно упитан. Это говорит о том, что молодой хищник не испытывает трудностей с добыванием пищи. Пока молодой тигр обосновался немного южнее материнского участка. Но молодые самцы могут совершать длительные переходы в поисках вакантных мест, поэтому не исключено, что он "переедет" гораздо дальше", — добавила старший научный сотрудник "Земли леопарда" Дина Матюхина.
Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесенный в Международную Красную книгу. В России эти животные обитают на территории Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. Сейчас популяция насчитывает порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.
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