https://ria.ru/20231201/tigry-1913063571.html

В Приморье смогли снять на видео сына знаменитой тигрицы

В Приморье смогли снять на видео сына знаменитой тигрицы - РИА Новости, 01.12.2023

В Приморье смогли снять на видео сына знаменитой тигрицы

Специалистам национального парка "Земля леопарда" в Приморье удалось получить первые кадры повзрослевшего тигренка самки амурского тигра Т 41F, сообщает... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T07:12

2023-12-01T07:12

2023-12-01T13:42

хорошие новости

россия

хабаровский край

амурская область

фгбу "земля леопарда"

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913064244_0:160:957:698_1920x0_80_0_0_feb365aa5c49925363b9614a3ea6c1e8.png

ВЛАДИВОСТОК, 1 дек — РИА Новости. Специалистам национального парка "Земля леопарда" в Приморье удалось получить первые кадры повзрослевшего тигренка самки амурского тигра Т 41F, сообщает учреждение.Тигрица прославилась в 2020 году, когда снимок фотографа-анималиста Сергея Горшкова, на котором она обнимает пихту, признали лучшим на конкурсе Wildlife Photographer of the Year, и он попал на обложки мировых газет и журналов."По стопам знаменитой матери идет не менее звездный юнец под номером Т 90M, который уже применяет унаследованный талант фотомодели, часто попадая в объективы фотоловушек нацпарка. Дебютная съемка прошла успешно — в портфолио полосатой модели уже есть селфи, кадры в полный рост и даже видео", — рассказали в нацпарке.На этот раз камера запечатлела момент, когда тигр демонстрирует флемен — похожую на улыбку реакцию, с помощью которой животные усиливают приток воздуха в ротовую полость. Так большие кошки считывают информацию в оставленных запаховых метках сородичей."Т 90М еще находится в стадии становления и достигнет расцвета сил спустя год-два, но даже сейчас он значительно крупнее своей матери. По фотографиям можно с уверенностью судить, что он в хорошей физической форме и довольно упитан. Это говорит о том, что молодой хищник не испытывает трудностей с добыванием пищи. Пока молодой тигр обосновался немного южнее материнского участка. Но молодые самцы могут совершать длительные переходы в поисках вакантных мест, поэтому не исключено, что он "переедет" гораздо дальше", — добавила старший научный сотрудник "Земли леопарда" Дина Матюхина.Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесенный в Международную Красную книгу. В России эти животные обитают на территории Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. Сейчас популяция насчитывает порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.

https://ria.ru/20231120/tigr-1910499442.html

https://ria.ru/20231020/tigr-1903982605.html

россия

хабаровский край

амурская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, хабаровский край, амурская область, фгбу "земля леопарда", общество