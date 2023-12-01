https://ria.ru/20231201/tesla-1913255855.html

Дилер назвал стоимость электрокара Tesla Cybertruck в России

Дилер назвал стоимость электрокара Tesla Cybertruck в России - РИА Новости, 01.12.2023

Дилер назвал стоимость электрокара Tesla Cybertruck в России

Цена на электрокар Tesla Cybertruck в России может начинаться от 20 миллионов рублей, сообщил РИА Новости директор "Авилон Электро" Сергей Мелюх. РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T18:53

2023-12-01T18:53

2023-12-01T18:54

россия

tesla motors

авто

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156158/29/1561582988_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_65ba7952c81f1e6f345e5d8417ef8676.jpg

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Цена на электрокар Tesla Cybertruck в России может начинаться от 20 миллионов рублей, сообщил РИА Новости директор "Авилон Электро" Сергей Мелюх. В пятницу американский производитель электрических автомобилей - компания Tesla - открыла предзаказ на Cybertruck, доставить электропикапы обещают в 2024-2025 годах. "Примерная расчетная стоимость Tesla Cybertruck может составить от 20 миллионов рублей. Это расчет на основе цены производителя, дефицита модели, логистики, всех таможенных платежей, включая НДС, и так далее. Естественно, может быть корректировка на момент появления электромобиля у нас", - рассказал Мелюх. Согласно сайту производителя, самая дешевая комплектация автомобиля с задним приводом обойдется в 61 тысячу долларов. На одном заряде водитель сможет проехать до 400 километров, а до 100 километров в час получится разогнаться за 6,5 секунд. Самая дорогая модификация - Cyberbeast - обойдется в 100 тысяч долларов, разгоняется до 100 километров в час за 2,6 секунды, максимальная скорость - 200 километров в час. Предзаказ пока доступен только для США, Канады и Мексики, при этом в двух последних странах принимаются только платные заявки. Официально модели Tesla в РФ не поставлялись и не поставляются, однако бренд внесен в список параллельного импорта, что делает возможными поставки Tesla в нашу страну через поставщиков из дружественных стран.

https://ria.ru/20231116/elektrokrossover-1909793383.html

https://ria.ru/20231128/elektromobil-1912351276.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, tesla motors, авто