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Дилер назвал стоимость электрокара Tesla Cybertruck в России - РИА Новости, 01.12.2023
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18:53 01.12.2023 (обновлено: 18:54 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/tesla-1913255855.html
Дилер назвал стоимость электрокара Tesla Cybertruck в России
Дилер назвал стоимость электрокара Tesla Cybertruck в России - РИА Новости, 01.12.2023
Дилер назвал стоимость электрокара Tesla Cybertruck в России
Цена на электрокар Tesla Cybertruck в России может начинаться от 20 миллионов рублей, сообщил РИА Новости директор "Авилон Электро" Сергей Мелюх. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T18:53
2023-12-01T18:54
россия
tesla motors
авто
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Цена на электрокар Tesla Cybertruck в России может начинаться от 20 миллионов рублей, сообщил РИА Новости директор "Авилон Электро" Сергей Мелюх. В пятницу американский производитель электрических автомобилей - компания Tesla - открыла предзаказ на Cybertruck, доставить электропикапы обещают в 2024-2025 годах. "Примерная расчетная стоимость Tesla Cybertruck может составить от 20 миллионов рублей. Это расчет на основе цены производителя, дефицита модели, логистики, всех таможенных платежей, включая НДС, и так далее. Естественно, может быть корректировка на момент появления электромобиля у нас", - рассказал Мелюх. Согласно сайту производителя, самая дешевая комплектация автомобиля с задним приводом обойдется в 61 тысячу долларов. На одном заряде водитель сможет проехать до 400 километров, а до 100 километров в час получится разогнаться за 6,5 секунд. Самая дорогая модификация - Cyberbeast - обойдется в 100 тысяч долларов, разгоняется до 100 километров в час за 2,6 секунды, максимальная скорость - 200 километров в час. Предзаказ пока доступен только для США, Канады и Мексики, при этом в двух последних странах принимаются только платные заявки. Официально модели Tesla в РФ не поставлялись и не поставляются, однако бренд внесен в список параллельного импорта, что делает возможными поставки Tesla в нашу страну через поставщиков из дружественных стран.
https://ria.ru/20231116/elektrokrossover-1909793383.html
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россия, tesla motors, авто
Россия, Tesla motors, Авто
Дилер назвал стоимость электрокара Tesla Cybertruck в России

Директор "Авилон Электро": цена Tesla Cybertruck может составить от 20 млн руб

© AP Photo / Ringo H.W. ChiuАвтомобиль Tesla Cybertruck
Автомобиль Tesla Cybertruck - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© AP Photo / Ringo H.W. Chiu
Автомобиль Tesla Cybertruck. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Цена на электрокар Tesla Cybertruck в России может начинаться от 20 миллионов рублей, сообщил РИА Новости директор "Авилон Электро" Сергей Мелюх.
В пятницу американский производитель электрических автомобилей - компания Tesla - открыла предзаказ на Cybertruck, доставить электропикапы обещают в 2024-2025 годах.
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"Примерная расчетная стоимость Tesla Cybertruck может составить от 20 миллионов рублей. Это расчет на основе цены производителя, дефицита модели, логистики, всех таможенных платежей, включая НДС, и так далее. Естественно, может быть корректировка на момент появления электромобиля у нас", - рассказал Мелюх.
Согласно сайту производителя, самая дешевая комплектация автомобиля с задним приводом обойдется в 61 тысячу долларов. На одном заряде водитель сможет проехать до 400 километров, а до 100 километров в час получится разогнаться за 6,5 секунд.
Самая дорогая модификация - Cyberbeast - обойдется в 100 тысяч долларов, разгоняется до 100 километров в час за 2,6 секунды, максимальная скорость - 200 километров в час. Предзаказ пока доступен только для США, Канады и Мексики, при этом в двух последних странах принимаются только платные заявки.
Официально модели Tesla в РФ не поставлялись и не поставляются, однако бренд внесен в список параллельного импорта, что делает возможными поставки Tesla в нашу страну через поставщиков из дружественных стран.
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