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Рязанский террорист до подрыва ж/д устроил атаку БПЛА на аэродром Дягилево
Рязанский террорист до подрыва ж/д устроил атаку БПЛА на аэродром Дягилево - РИА Новости, 01.12.2023
Рязанский террорист до подрыва ж/д устроил атаку БПЛА на аэродром Дягилево
До подрыва железной дороги в Рязанской области завербованный Киевом террорист устроил атаку четырьмя дронами со взрывчаткой на военный аэродром "Дягилево",... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T09:54
2023-12-01T09:54
2023-12-01T09:54
специальная военная операция на украине
происшествия
рязанская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. До подрыва железной дороги в Рязанской области завербованный Киевом террорист устроил атаку четырьмя дронами со взрывчаткой на военный аэродром "Дягилево", сообщает пресс-служба ФСБ России. О задержании жителя Рязанской области, 11 ноября совершившего подрыв железнодорожного полотна в регионе в момент прохождения грузового состава, в результате чего произошел сход 19 и опрокидывание 15 вагонов, в пятницу сообщили СК РФ и ФСБ. "Двадцатого июля 2023 года по заданию куратора из ГУР МО Украины он изготовил взрывные устройства, которыми снарядил четыре квадрокоптера и с их использованием осуществил атаку на военный аэродром "Дягилево" (Рязань)", - говорится в сообщении.
рязанская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, рязанская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Рязанская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ)
Рязанский террорист до подрыва ж/д устроил атаку БПЛА на аэродром Дягилево
ФСБ: рязанский террорист в июле устроил атаку 4 дронами на аэродром Дягилево