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Рязанский террорист до подрыва ж/д устроил атаку БПЛА на аэродром Дягилево - РИА Новости, 01.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:54 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/terrorizm-1913082815.html
Рязанский террорист до подрыва ж/д устроил атаку БПЛА на аэродром Дягилево
Рязанский террорист до подрыва ж/д устроил атаку БПЛА на аэродром Дягилево - РИА Новости, 01.12.2023
Рязанский террорист до подрыва ж/д устроил атаку БПЛА на аэродром Дягилево
До подрыва железной дороги в Рязанской области завербованный Киевом террорист устроил атаку четырьмя дронами со взрывчаткой на военный аэродром "Дягилево",... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T09:54
2023-12-01T09:54
специальная военная операция на украине
происшествия
рязанская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. До подрыва железной дороги в Рязанской области завербованный Киевом террорист устроил атаку четырьмя дронами со взрывчаткой на военный аэродром "Дягилево", сообщает пресс-служба ФСБ России. О задержании жителя Рязанской области, 11 ноября совершившего подрыв железнодорожного полотна в регионе в момент прохождения грузового состава, в результате чего произошел сход 19 и опрокидывание 15 вагонов, в пятницу сообщили СК РФ и ФСБ. "Двадцатого июля 2023 года по заданию куратора из ГУР МО Украины он изготовил взрывные устройства, которыми снарядил четыре квадрокоптера и с их использованием осуществил атаку на военный аэродром "Дягилево" (Рязань)", - говорится в сообщении.
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происшествия, рязанская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Рязанская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ)
Рязанский террорист до подрыва ж/д устроил атаку БПЛА на аэродром Дягилево

ФСБ: рязанский террорист в июле устроил атаку 4 дронами на аэродром Дягилево

© Следком/TelegramСотрудник СК РФ на месте схода вагонов поезда в Рязанской области
Сотрудник СК РФ на месте схода вагонов поезда в Рязанской области
© Следком/Telegram
Сотрудник СК РФ на месте схода вагонов поезда в Рязанской области. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. До подрыва железной дороги в Рязанской области завербованный Киевом террорист устроил атаку четырьмя дронами со взрывчаткой на военный аэродром "Дягилево", сообщает пресс-служба ФСБ России.
О задержании жителя Рязанской области, 11 ноября совершившего подрыв железнодорожного полотна в регионе в момент прохождения грузового состава, в результате чего произошел сход 19 и опрокидывание 15 вагонов, в пятницу сообщили СК РФ и ФСБ.
«
"Двадцатого июля 2023 года по заданию куратора из ГУР МО Украины он изготовил взрывные устройства, которыми снарядил четыре квадрокоптера и с их использованием осуществил атаку на военный аэродром "Дягилево" (Рязань)", - говорится в сообщении.
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРязанская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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