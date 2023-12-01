https://ria.ru/20231201/terrorizm-1913082815.html

Рязанский террорист до подрыва ж/д устроил атаку БПЛА на аэродром Дягилево

Рязанский террорист до подрыва ж/д устроил атаку БПЛА на аэродром Дягилево - РИА Новости, 01.12.2023

Рязанский террорист до подрыва ж/д устроил атаку БПЛА на аэродром Дягилево

До подрыва железной дороги в Рязанской области завербованный Киевом террорист устроил атаку четырьмя дронами со взрывчаткой на военный аэродром "Дягилево",... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T09:54

2023-12-01T09:54

2023-12-01T09:54

специальная военная операция на украине

происшествия

рязанская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. До подрыва железной дороги в Рязанской области завербованный Киевом террорист устроил атаку четырьмя дронами со взрывчаткой на военный аэродром "Дягилево", сообщает пресс-служба ФСБ России. О задержании жителя Рязанской области, 11 ноября совершившего подрыв железнодорожного полотна в регионе в момент прохождения грузового состава, в результате чего произошел сход 19 и опрокидывание 15 вагонов, в пятницу сообщили СК РФ и ФСБ. "Двадцатого июля 2023 года по заданию куратора из ГУР МО Украины он изготовил взрывные устройства, которыми снарядил четыре квадрокоптера и с их использованием осуществил атаку на военный аэродром "Дягилево" (Рязань)", - говорится в сообщении.

рязанская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, рязанская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)