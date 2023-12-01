https://ria.ru/20231201/tek-1913125794.html
В России утвердили дорожную карту по поддержке экспорта продукции ТЭК
В России утвердили дорожную карту по поддержке экспорта продукции ТЭК - РИА Новости, 01.12.2023
В России утвердили дорожную карту по поддержке экспорта продукции ТЭК
Правительство утвердило дорожную карту по поддержке экспорта продукции российских компаний топливно-энергетического комплекса, сообщил кабмин. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T12:19
2023-12-01T12:19
2023-12-01T12:19
экономика
россия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Правительство утвердило дорожную карту по поддержке экспорта продукции российских компаний топливно-энергетического комплекса, сообщил кабмин. "Правительство продолжает работу по развитию потенциала предприятий топливно-энергетического комплекса России – одного из ключевых секторов отечественной экономики. Подписано распоряжение, утверждающее "дорожную карту" по поддержке экспорта продукции и услуг компаний, работающих в этой сфере", - говорится в сообщении. Отмечается, что в числе направлений дорожной карты – расширение международного сотрудничества, поиск новых перспективных рынков сбыта продукции российских компаний топливно-энергетического сектора, помощь дружественным странам в реализации инфраструктурных проектов, а также заключение долгосрочных соглашений с ними на поставку российской продукции.
https://ria.ru/20231201/evropa-1913018369.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия
В России утвердили дорожную карту по поддержке экспорта продукции ТЭК
Правительство РФ утвердило дорожную карту по поддержке экспорта продукции ТЭК
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости.
Правительство утвердило дорожную карту
по поддержке экспорта продукции российских компаний топливно-энергетического комплекса, сообщил кабмин.
"Правительство продолжает работу по развитию потенциала предприятий топливно-энергетического комплекса России – одного из ключевых секторов отечественной экономики. Подписано распоряжение, утверждающее "дорожную карту" по поддержке экспорта продукции и услуг компаний, работающих в этой сфере", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в числе направлений дорожной карты – расширение международного сотрудничества, поиск новых перспективных рынков сбыта продукции российских компаний топливно-энергетического сектора, помощь дружественным странам в реализации инфраструктурных проектов, а также заключение долгосрочных соглашений с ними на поставку российской продукции.
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