https://ria.ru/20231201/teatr-1913188144.html
Голикова заверила, что Большой и Мариинский театры не будут объединять
Голикова заверила, что Большой и Мариинский театры не будут объединять - РИА Новости, 01.12.2023
Голикова заверила, что Большой и Мариинский театры не будут объединять
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что объединения Большого и Мариинского театров не произойдёт, они будут как самостоятельные юридические лица. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T14:50
2023-12-01T14:50
2023-12-01T15:00
культура
мариинский театр
новости культуры
россия
валерий гергиев
большой театр
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что объединения Большого и Мариинского театров не произойдёт, они будут как самостоятельные юридические лица.Ранее в пятницу кабмин РФ сообщил, что Валерий Гергиев назначен генеральным директором Большого театра сроком на пять лет. Владимир Урин освобожден от этой должности по собственному желанию."На сегодняшний день, как я уже сказала, (Гергиев - ред.) является художественным руководителем и директором Мариинского театра и также, уважаемые коллеги, будет генеральным директором Большого театра. Я предвосхищаю, наверное, возможные вопросы относительно возможного объединения Мариинского и Большого театров. Большой и Мариинский театр как существовали, так и будут существовать как самостоятельные юридические лица", - сказала Голикова в Большом театре на представлении его нового генерального директора.В прошлом году Путин на встрече с лауреатами премий в области культуры и искусства предложил Гергиеву подумать о создании объединенной дирекции Большого театра и Мариинки. Через год, 2 мая текущего года Гергиев на встрече с Путиным признался, что готов к масштабным задачам по работе с театрами, "доскональному анализу состояния 20-30 театров России". Он подчеркнул, что может бросить максимальные усилия на решение задач театров. Кроме того, Гергиев рассказал президенту об идее о создании четырех крупных культурных центров.
https://ria.ru/20231119/gergiev-1910338365.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мариинский театр, новости культуры, россия, валерий гергиев, большой театр
Культура, Мариинский театр, Новости культуры, Россия, Валерий Гергиев, Большой театр
Голикова заверила, что Большой и Мариинский театры не будут объединять
Голикова: Большой и Мариинский театры останутся самостоятельными юрлицами
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что объединения Большого и Мариинского театров не произойдёт, они будут как самостоятельные юридические лица.
Ранее в пятницу кабмин РФ сообщил, что Валерий Гергиев
назначен генеральным директором Большого театра
сроком на пять лет. Владимир Урин
освобожден от этой должности по собственному желанию.
"На сегодняшний день, как я уже сказала, (Гергиев - ред.) является художественным руководителем и директором Мариинского театра и также, уважаемые коллеги, будет генеральным директором Большого театра. Я предвосхищаю, наверное, возможные вопросы относительно возможного объединения Мариинского и Большого театров. Большой и Мариинский театр как существовали, так и будут существовать как самостоятельные юридические лица", - сказала Голикова в Большом театре на представлении его нового генерального директора.
В прошлом году Путин на встрече с лауреатами премий в области культуры и искусства предложил Гергиеву подумать о создании объединенной дирекции Большого театра и Мариинки. Через год, 2 мая текущего года Гергиев на встрече с Путиным признался, что готов к масштабным задачам по работе с театрами, "доскональному анализу состояния 20-30 театров России". Он подчеркнул, что может бросить максимальные усилия на решение задач театров. Кроме того, Гергиев рассказал президенту об идее о создании четырех крупных культурных центров.
Худруку Мариинского театра Гергиеву вручили Первую Эрмитажную премию