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Голикова заверила, что Большой и Мариинский театры не будут объединять - РИА Новости, 01.12.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:50 01.12.2023 (обновлено: 15:00 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/teatr-1913188144.html
Голикова заверила, что Большой и Мариинский театры не будут объединять
Голикова заверила, что Большой и Мариинский театры не будут объединять - РИА Новости, 01.12.2023
Голикова заверила, что Большой и Мариинский театры не будут объединять
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что объединения Большого и Мариинского театров не произойдёт, они будут как самостоятельные юридические лица. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T14:50
2023-12-01T15:00
культура
мариинский театр
новости культуры
россия
валерий гергиев
большой театр
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что объединения Большого и Мариинского театров не произойдёт, они будут как самостоятельные юридические лица.Ранее в пятницу кабмин РФ сообщил, что Валерий Гергиев назначен генеральным директором Большого театра сроком на пять лет. Владимир Урин освобожден от этой должности по собственному желанию."На сегодняшний день, как я уже сказала, (Гергиев - ред.) является художественным руководителем и директором Мариинского театра и также, уважаемые коллеги, будет генеральным директором Большого театра. Я предвосхищаю, наверное, возможные вопросы относительно возможного объединения Мариинского и Большого театров. Большой и Мариинский театр как существовали, так и будут существовать как самостоятельные юридические лица", - сказала Голикова в Большом театре на представлении его нового генерального директора.В прошлом году Путин на встрече с лауреатами премий в области культуры и искусства предложил Гергиеву подумать о создании объединенной дирекции Большого театра и Мариинки. Через год, 2 мая текущего года Гергиев на встрече с Путиным признался, что готов к масштабным задачам по работе с театрами, "доскональному анализу состояния 20-30 театров России". Он подчеркнул, что может бросить максимальные усилия на решение задач театров. Кроме того, Гергиев рассказал президенту об идее о создании четырех крупных культурных центров.
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мариинский театр, новости культуры, россия, валерий гергиев, большой театр
Культура, Мариинский театр, Новости культуры, Россия, Валерий Гергиев, Большой театр
Голикова заверила, что Большой и Мариинский театры не будут объединять

Голикова: Большой и Мариинский театры останутся самостоятельными юрлицами

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗдание Мариинского театра
Здание Мариинского театра - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Здание Мариинского театра. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что объединения Большого и Мариинского театров не произойдёт, они будут как самостоятельные юридические лица.
Ранее в пятницу кабмин РФ сообщил, что Валерий Гергиев назначен генеральным директором Большого театра сроком на пять лет. Владимир Урин освобожден от этой должности по собственному желанию.
"На сегодняшний день, как я уже сказала, (Гергиев - ред.) является художественным руководителем и директором Мариинского театра и также, уважаемые коллеги, будет генеральным директором Большого театра. Я предвосхищаю, наверное, возможные вопросы относительно возможного объединения Мариинского и Большого театров. Большой и Мариинский театр как существовали, так и будут существовать как самостоятельные юридические лица", - сказала Голикова в Большом театре на представлении его нового генерального директора.
В прошлом году Путин на встрече с лауреатами премий в области культуры и искусства предложил Гергиеву подумать о создании объединенной дирекции Большого театра и Мариинки. Через год, 2 мая текущего года Гергиев на встрече с Путиным признался, что готов к масштабным задачам по работе с театрами, "доскональному анализу состояния 20-30 театров России". Он подчеркнул, что может бросить максимальные усилия на решение задач театров. Кроме того, Гергиев рассказал президенту об идее о создании четырех крупных культурных центров.
Вручение первой Эрмитажной премии в области культуры и искусства дирижеру, художественному руководителю Мариинского театра Валерию Гергиеву. 18 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
Худруку Мариинского театра Гергиеву вручили Первую Эрмитажную премию
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КультураМариинский театрНовости культурыРоссияВалерий ГергиевБольшой театр
 
 
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