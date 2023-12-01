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Таиланд планирует развивать туризм с помощью традиционного массажа - РИА Новости, 01.12.2023
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Туризм
 
17:30 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/tailand-1913210238.html
Таиланд планирует развивать туризм с помощью традиционного массажа
Таиланд планирует развивать туризм с помощью традиционного массажа - РИА Новости, 01.12.2023
Таиланд планирует развивать туризм с помощью традиционного массажа
Минздрав Таиланда определил традиционный тайский массаж как одно из направлений для развития оздоровительного туризма, в течение полугода число массажистов... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T17:30
2023-12-01T17:30
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Минздрав Таиланда определил традиционный тайский массаж как одно из направлений для развития оздоровительного туризма, в течение полугода число массажистов планируется увеличить до 35 тысяч человек, сообщил заместитель министра здравоохранения Санти Промпхат. По данным Санти Промпхата, на которого ссылается тайская газета Bangkok Post, традиционный массаж, национальная кухня и народная медицина, использующая лечебные травы, были выбраны как три основных инструмента, которые позволят повысить качество медицинского туризма Таиланда. Как отмечает издание, на сегодняшний день министерство здравоохранения Таиланда обучило около 30 тысяч массажистов, в течение полугода планируется подготовить еще пять тысяч специалистов. Как прогнозирует Сиамский коммерческий банк (SCB EIC), рынок медицинского туризма в Таиланде по итогам 2023 года превысит уровень допандемийного 2019 года, а общая выручка составит 2 миллиарда батов (56,8 миллиона долларов). В начале ноября власти Таиланда сообщали, что за десять месяцев с начала 2023 года страну посетили более 22 миллиона иностранных туристов. Россия с более чем миллионом туристических заездов заняла пятое место после Малайзии, Китая, Южной Кореи и Индии. Ожидается дальнейшее увеличение турпотока на фоне начала холодного сезона и введения безвизового режима с более чем 60 странами. До конца года Таиланд планирует принять от 25 до 28 миллионов иностранных туристов. Таиланд с 1 ноября временно расширил режим безвизового въезда для россиян с 30 до 90 дней, он будет действовать до 30 апреля 2024 года.
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туризм, новости - туризм, туристы, таиланд, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Таиланд, куда можно лететь, Отдых на море
Таиланд планирует развивать туризм с помощью традиционного массажа

Власти Таиланда внесли массаж в список направлений для развития туризма

© Depositphotos.com / Tatiana BelovaМассаж в Таиланде
Массаж в Таиланде - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© Depositphotos.com / Tatiana Belova
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Минздрав Таиланда определил традиционный тайский массаж как одно из направлений для развития оздоровительного туризма, в течение полугода число массажистов планируется увеличить до 35 тысяч человек, сообщил заместитель министра здравоохранения Санти Промпхат.
По данным Санти Промпхата, на которого ссылается тайская газета Bangkok Post, традиционный массаж, национальная кухня и народная медицина, использующая лечебные травы, были выбраны как три основных инструмента, которые позволят повысить качество медицинского туризма Таиланда.
Как отмечает издание, на сегодняшний день министерство здравоохранения Таиланда обучило около 30 тысяч массажистов, в течение полугода планируется подготовить еще пять тысяч специалистов.
Как прогнозирует Сиамский коммерческий банк (SCB EIC), рынок медицинского туризма в Таиланде по итогам 2023 года превысит уровень допандемийного 2019 года, а общая выручка составит 2 миллиарда батов (56,8 миллиона долларов).
В начале ноября власти Таиланда сообщали, что за десять месяцев с начала 2023 года страну посетили более 22 миллиона иностранных туристов. Россия с более чем миллионом туристических заездов заняла пятое место после Малайзии, Китая, Южной Кореи и Индии. Ожидается дальнейшее увеличение турпотока на фоне начала холодного сезона и введения безвизового режима с более чем 60 странами. До конца года Таиланд планирует принять от 25 до 28 миллионов иностранных туристов.
Таиланд с 1 ноября временно расширил режим безвизового въезда для россиян с 30 до 90 дней, он будет действовать до 30 апреля 2024 года.
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