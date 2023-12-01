https://ria.ru/20231201/svyazi-1913058451.html

В Совфеде рассказали о готовности России к возобновлению связей с Западом

В Совфеде рассказали о готовности России к возобновлению связей с Западом - РИА Новости, 01.12.2023

В Совфеде рассказали о готовности России к возобновлению связей с Западом

Россия ни с кем не обрывала связи, отменяли связи с ней, Москва готова в любой момент их возобновить на сбалансированной, взаимовыгодной и справедливой основе,... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T05:16

2023-12-01T05:16

2023-12-01T05:16

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андрей денисов

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ПЕКИН, 1 дек – РИА Новости. Россия ни с кем не обрывала связи, отменяли связи с ней, Москва готова в любой момент их возобновить на сбалансированной, взаимовыгодной и справедливой основе, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, бывший посол РФ в КНР Андрей Денисов. "Вы знаете, орел, изображенный на нашем государственном гербе, он головой не вертит, одна голова смотрит на Запад, другая - на Восток. Поворот на Восток - это явление широкое, а сама словесная форма в значительной мере имеет образный характер", - заявил Денисов в ответ на вопрос, полностью ли Россия повернулась лицом к Востоку и спиной - к Западу. По его словам, "мы бы никуда ничего не поворачивали, если бы, как говорится, нас жизнь не вынудила в известной мере усилить внимание Востоку, хотя как таковой поворот состоялся раньше, вслед за тем, как центр мировой экономики стал перемещаться в Азиатско-Тихоокеанский регион, так что это дело естественное". "Мы все-таки часть мира, и мы, с нашей стороны, связи ни с кем не обрывали. Обрывали, приостанавливали, отменяли связи с нами, но не мы. Мы в любой момент готовы их возобновить, разумеется, на сбалансированной, взаимовыгодной и справедливой основе. Мне кажется, что такой баланс, он так или иначе возобладает, потому что это велит здравый смысл", - отметил Денисов.

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в мире, россия, москва, китай, андрей денисов, совет федерации рф