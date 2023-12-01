https://ria.ru/20231201/svo-1913221100.html
Работники культуры под Белгородом проводят концерты в военных госпиталях
Работники культуры под Белгородом проводят концерты в военных госпиталях - РИА Новости, 01.12.2023
Работники культуры под Белгородом проводят концерты в военных госпиталях
Работники культуры из Белгородской области приезжают в военные госпитали поддержать моральный дух солдат, проводят концерты и организуют развлекательные... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T16:23
2023-12-01T16:23
2023-12-01T16:23
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БЕЛГОРОД, 1 дек – РИА Новости. Работники культуры из Белгородской области приезжают в военные госпитали поддержать моральный дух солдат, проводят концерты и организуют развлекательные мероприятия для раненых бойцов, рассказала РИА Новости председатель организации профсоюзов работников культуры Татьяна Шаталова. По ее словам, выступления обычно проходят в небольших комнатах, так называемых комнатах отдыха. "Мы, когда ездили в госпиталь, всегда привозили самодеятельных артистов из Белгородского района. Это были артисты с сельских ДК, сборные артисты, девчонки и мальчишки, в основном, конечно, молодежь. Девчонки поют патриотические песни, про Россию", - добавила председатель. Часто песни исполнялись под гитару. Как рассказывает Шаталова, бойцы просят инструмент и сами исполняют песни, тогда все солдаты вместе начинают петь. Музыка действительно сближает всех, отметила женщина. "Однажды военный с позывным "Лис" встал и убежал в комнату, вернувшись с фронтовым знаменем, полностью расписанным. Все солдаты встали рядом с ним во время исполнения патриотической песни. Это был очень трогательный момент", - рассказала Шаталова. Встречи с бойцами, по воспоминаниям женщины, были очень душевными, сопровождались многочисленными объятиями и фотографиями. Но работники министерства культуры Белгородской области делают не только музыкальные выступления, но и оказывают практическую помощь в госпитале. Каждый четверг они приходят и помогают убирать, мыть, кормить и переодевать солдат, "выполняют функции близких родственников", добавила женщина. Кроме того, артисты посещают и воинские части, проводят концерты, особенно перед праздниками. Шаталова рассказала, что артисты привозят гостинцы, подарки и письма военным. "Некоторые письма писали студентки, они там ставили на них поцелуйчики, красиво оформляли и оставляли свои телефоны. Эти ребята стали им звонить и были романтические истории. Есть знакомства, которые основаны на этих письмах", - отметила председатель.
https://ria.ru/20231201/gumpomosch-1913093962.html
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белгородская область, белгород, белгородский район
Надежные люди, Белгородская область, Белгород, Белгородский район
Работники культуры под Белгородом проводят концерты в военных госпиталях
Работники культуры под Белгородом проводят концерты в военных госпиталях
БЕЛГОРОД, 1 дек – РИА Новости. Работники культуры из Белгородской области приезжают в военные госпитали поддержать моральный дух солдат, проводят концерты и организуют развлекательные мероприятия для раненых бойцов, рассказала РИА Новости председатель организации профсоюзов работников культуры Татьяна Шаталова.
По ее словам, выступления обычно проходят в небольших комнатах, так называемых комнатах отдыха.
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"Мы, когда ездили в госпиталь, всегда привозили самодеятельных артистов из Белгородского района
. Это были артисты с сельских ДК, сборные артисты, девчонки и мальчишки, в основном, конечно, молодежь. Девчонки поют патриотические песни, про Россию", - добавила председатель.
Часто песни исполнялись под гитару. Как рассказывает Шаталова, бойцы просят инструмент и сами исполняют песни, тогда все солдаты вместе начинают петь. Музыка действительно сближает всех, отметила женщина.
"Однажды военный с позывным "Лис" встал и убежал в комнату, вернувшись с фронтовым знаменем, полностью расписанным. Все солдаты встали рядом с ним во время исполнения патриотической песни. Это был очень трогательный момент", - рассказала Шаталова.
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Встречи с бойцами, по воспоминаниям женщины, были очень душевными, сопровождались многочисленными объятиями и фотографиями. Но работники министерства культуры Белгородской области делают не только музыкальные выступления, но и оказывают практическую помощь в госпитале. Каждый четверг они приходят и помогают убирать, мыть, кормить и переодевать солдат, "выполняют функции близких родственников", добавила женщина.
Кроме того, артисты посещают и воинские части, проводят концерты, особенно перед праздниками. Шаталова рассказала, что артисты привозят гостинцы, подарки и письма военным. "Некоторые письма писали студентки, они там ставили на них поцелуйчики, красиво оформляли и оставляли свои телефоны. Эти ребята стали им звонить и были романтические истории. Есть знакомства, которые основаны на этих письмах", - отметила председатель.
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