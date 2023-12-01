https://ria.ru/20231201/svo-1913152637.html

Лавров заявил, что не видит причин для пересмотра целей спецоперации

Лавров заявил, что не видит причин для пересмотра целей спецоперации - РИА Новости, 01.12.2023

Лавров заявил, что не видит причин для пересмотра целей спецоперации

Россия не видит каких-либо причин пересматривать известные цели спецоперации на Украине, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T13:27

2023-12-01T13:27

2023-12-01T13:48

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

украина

сергей лавров

ситуация в днр и лнр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912592570_0:174:3022:1874_1920x0_80_0_0_3c3448ca8865670e83313b0550d58d06.jpg

СКОПЬЕ, 1 дек - РИА Новости. Россия не видит каких-либо причин пересматривать известные цели спецоперации на Украине, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Руководство нашей специальной военной операции знает, каких целей оно добивается, контроль за этой операцией на постоянной основе осуществляет верховный главнокомандующий, и мы не видим каких-либо причин, по которым наши цели должны пересматриваться. Хотя бы ради того, чтобы вернуть этих людей к выполнению своей собственной конституции", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ОБСЕ.На пресс-конференции он также зачитал положения из конституции Украины, в которых говорится о недопустимости привилегий по этническим и языковым признакам, о гарантии права на обучение на родном языке.

https://ria.ru/20231130/ukraina-1912795345.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, безопасность, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, сергей лавров, ситуация в днр и лнр