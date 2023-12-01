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Лавров заявил, что не видит причин для пересмотра целей спецоперации - РИА Новости, 01.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:27 01.12.2023 (обновлено: 13:48 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/svo-1913152637.html
Лавров заявил, что не видит причин для пересмотра целей спецоперации
Лавров заявил, что не видит причин для пересмотра целей спецоперации - РИА Новости, 01.12.2023
Лавров заявил, что не видит причин для пересмотра целей спецоперации
Россия не видит каких-либо причин пересматривать известные цели спецоперации на Украине, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T13:27
2023-12-01T13:48
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
сергей лавров
ситуация в днр и лнр
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СКОПЬЕ, 1 дек - РИА Новости. Россия не видит каких-либо причин пересматривать известные цели спецоперации на Украине, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Руководство нашей специальной военной операции знает, каких целей оно добивается, контроль за этой операцией на постоянной основе осуществляет верховный главнокомандующий, и мы не видим каких-либо причин, по которым наши цели должны пересматриваться. Хотя бы ради того, чтобы вернуть этих людей к выполнению своей собственной конституции", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ОБСЕ.На пресс-конференции он также зачитал положения из конституции Украины, в которых говорится о недопустимости привилегий по этническим и языковым признакам, о гарантии права на обучение на родном языке.
https://ria.ru/20231130/ukraina-1912795345.html
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россия, безопасность, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, сергей лавров, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Украина, Сергей Лавров, Ситуация в ДНР и ЛНР
Лавров заявил, что не видит причин для пересмотра целей спецоперации

Лавров: Россия не видит причин, по которым необходимо пересматривать цели СВО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРСЗО БМ-21 "Град" гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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РСЗО БМ-21 "Град" гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации. Архивное фото
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СКОПЬЕ, 1 дек - РИА Новости. Россия не видит каких-либо причин пересматривать известные цели спецоперации на Украине, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Руководство нашей специальной военной операции знает, каких целей оно добивается, контроль за этой операцией на постоянной основе осуществляет верховный главнокомандующий, и мы не видим каких-либо причин, по которым наши цели должны пересматриваться. Хотя бы ради того, чтобы вернуть этих людей к выполнению своей собственной конституции", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ОБСЕ.
На пресс-конференции он также зачитал положения из конституции Украины, в которых говорится о недопустимости привилегий по этническим и языковым признакам, о гарантии права на обучение на родном языке.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)УкраинаСергей ЛавровСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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