https://ria.ru/20231201/svet-1913113435.html

В Крыму около 1600 абонентов остаются без света после шторма

В Крыму около 1600 абонентов остаются без света после шторма - РИА Новости, 01.12.2023

В Крыму около 1600 абонентов остаются без света после шторма

Около 1600 абонентов остаются без электроснабжения в Крыму на утро пятницы после прошедшего шторма, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T11:30

2023-12-01T11:30

2023-12-01T11:30

сильный шторм на черноморском побережье россии

сергей аксенов (политик)

евпатория

происшествия

саки (крым)

севастополь

республика крым

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912071935_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_93745df8eb5b5d5192b65c2afedfeff3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости. Около 1600 абонентов остаются без электроснабжения в Крыму на утро пятницы после прошедшего шторма, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. "На сегодняшнее утро без электроснабжения остается около 1600 абонентов (из них в Симферопольском районе – около 500)" , - написал Аксенов.Освобождено от воды 60 частных домовладений, 2 многоквартирных дома, 38 дачных домов, 83 приусадебных участка, сообщил он. Стихия затронула 320 населенных пунктов в 18 муниципальных образованиях. Электроснабжение было нарушено в 273 населенных пунктах, без электроэнергии находились свыше 500 тысяч человек, напомнил Аксенов. В выходные на Крым обрушился средиземноморский циклон, который принес штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма оказались обесточены, повалены деревья, повреждены газопроводы, на море был сильный шторм, волнами заливало прибрежные районы Евпатории, трассу Саки - Евпатория. Режимы ЧС введены в Севастополе и 15 муниципалитетах Крыма. Во вторник и среду в Крыму и Севастополе было вновь объявлено штормовое предупреждение в связи с усилением ветра и обильными осадками.

евпатория

саки (крым)

севастополь

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сильный шторм на черноморском побережье россии, сергей аксенов (политик), евпатория, происшествия, саки (крым), севастополь, республика крым