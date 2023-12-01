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В Крыму около 1600 абонентов остаются без света после шторма - РИА Новости, 01.12.2023
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11:30 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/svet-1913113435.html
В Крыму около 1600 абонентов остаются без света после шторма
В Крыму около 1600 абонентов остаются без света после шторма - РИА Новости, 01.12.2023
В Крыму около 1600 абонентов остаются без света после шторма
Около 1600 абонентов остаются без электроснабжения в Крыму на утро пятницы после прошедшего шторма, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T11:30
2023-12-01T11:30
сильный шторм на черноморском побережье россии
сергей аксенов (политик)
евпатория
происшествия
саки (крым)
севастополь
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости. Около 1600 абонентов остаются без электроснабжения в Крыму на утро пятницы после прошедшего шторма, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. "На сегодняшнее утро без электроснабжения остается около 1600 абонентов (из них в Симферопольском районе – около 500)" , - написал Аксенов.Освобождено от воды 60 частных домовладений, 2 многоквартирных дома, 38 дачных домов, 83 приусадебных участка, сообщил он. Стихия затронула 320 населенных пунктов в 18 муниципальных образованиях. Электроснабжение было нарушено в 273 населенных пунктах, без электроэнергии находились свыше 500 тысяч человек, напомнил Аксенов. В выходные на Крым обрушился средиземноморский циклон, который принес штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма оказались обесточены, повалены деревья, повреждены газопроводы, на море был сильный шторм, волнами заливало прибрежные районы Евпатории, трассу Саки - Евпатория. Режимы ЧС введены в Севастополе и 15 муниципалитетах Крыма. Во вторник и среду в Крыму и Севастополе было вновь объявлено штормовое предупреждение в связи с усилением ветра и обильными осадками.
евпатория
саки (крым)
севастополь
республика крым
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сильный шторм на черноморском побережье россии, сергей аксенов (политик), евпатория, происшествия, саки (крым), севастополь, республика крым
Сильный шторм на Черноморском побережье России, Сергей Аксенов (политик), Евпатория, Происшествия, Саки (Крым), Севастополь, Республика Крым
В Крыму около 1600 абонентов остаются без света после шторма

Аксенов: в Крыму около 1600 абонентов остаются без электроснабжения после шторма

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкПоследствия стихийного бедствия в Крыму
Последствия стихийного бедствия в Крыму - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Макс Ветров
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Последствия стихийного бедствия в Крыму . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости. Около 1600 абонентов остаются без электроснабжения в Крыму на утро пятницы после прошедшего шторма, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
«
"На сегодняшнее утро без электроснабжения остается около 1600 абонентов (из них в Симферопольском районе – около 500)" , - написал Аксенов.
Освобождено от воды 60 частных домовладений, 2 многоквартирных дома, 38 дачных домов, 83 приусадебных участка, сообщил он.
Стихия затронула 320 населенных пунктов в 18 муниципальных образованиях. Электроснабжение было нарушено в 273 населенных пунктах, без электроэнергии находились свыше 500 тысяч человек, напомнил Аксенов.
В выходные на Крым обрушился средиземноморский циклон, который принес штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма оказались обесточены, повалены деревья, повреждены газопроводы, на море был сильный шторм, волнами заливало прибрежные районы Евпатории, трассу Саки - Евпатория. Режимы ЧС введены в Севастополе и 15 муниципалитетах Крыма. Во вторник и среду в Крыму и Севастополе было вновь объявлено штормовое предупреждение в связи с усилением ветра и обильными осадками.
Последствия мощного шторма в Крыму
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром до 40 метров в секунду.

Поваленное дерево в Симферополе

Циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром до 40 метров в секунду.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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1 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

По последним данным, погиб один человек.

Поваленное дерево в Симферополе

По последним данным, погиб один человек.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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2 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

В нескольких муниципальных образованиях республики объявили режим ЧС.

Женщина в сквере во время снегопада в Симферополе

В нескольких муниципальных образованиях республики объявили режим ЧС.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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3 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Часть сел обесточена.

Поваленное дерево в Симферополе

Часть сел обесточена.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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4 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Без света остаются почти 400 тысяч жителей.

Последствия шторма в Симферополе

Без света остаются почти 400 тысяч жителей.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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5 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Повалено множество деревьев, есть повреждения газопроводов.

Поваленное дерево в Симферополе

Повалено множество деревьев, есть повреждения газопроводов.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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6 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

В Севастополе понедельник объявили нерабочим днем для сотрудников социальной сферы, а в Крыму — для всех.

Поваленное дерево в Симферополе

В Севастополе понедельник объявили нерабочим днем для сотрудников социальной сферы, а в Крыму — для всех.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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7 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

В регионе создали оперативный штаб.

Заснеженная открытая веранда кафе в Симферополе

В регионе создали оперативный штаб.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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8 из 8

Циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром до 40 метров в секунду.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
1 из 8

По последним данным, погиб один человек.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
2 из 8

В нескольких муниципальных образованиях республики объявили режим ЧС.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
3 из 8

Часть сел обесточена.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
4 из 8

Без света остаются почти 400 тысяч жителей.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
5 из 8

Повалено множество деревьев, есть повреждения газопроводов.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
6 из 8

В Севастополе понедельник объявили нерабочим днем для сотрудников социальной сферы, а в Крыму — для всех.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
7 из 8

В регионе создали оперативный штаб.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
8 из 8
 
Сильный шторм на Черноморском побережье РоссииСергей Аксенов (политик)ЕвпаторияПроисшествияСаки (Крым)СевастопольРеспублика Крым
 
 
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