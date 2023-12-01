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В Крыму около 1600 абонентов остаются без света после шторма
В Крыму около 1600 абонентов остаются без света после шторма - РИА Новости, 01.12.2023
В Крыму около 1600 абонентов остаются без света после шторма
Около 1600 абонентов остаются без электроснабжения в Крыму на утро пятницы после прошедшего шторма, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T11:30
2023-12-01T11:30
2023-12-01T11:30
сильный шторм на черноморском побережье россии
сергей аксенов (политик)
евпатория
происшествия
саки (крым)
севастополь
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости. Около 1600 абонентов остаются без электроснабжения в Крыму на утро пятницы после прошедшего шторма, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. "На сегодняшнее утро без электроснабжения остается около 1600 абонентов (из них в Симферопольском районе – около 500)" , - написал Аксенов.Освобождено от воды 60 частных домовладений, 2 многоквартирных дома, 38 дачных домов, 83 приусадебных участка, сообщил он. Стихия затронула 320 населенных пунктов в 18 муниципальных образованиях. Электроснабжение было нарушено в 273 населенных пунктах, без электроэнергии находились свыше 500 тысяч человек, напомнил Аксенов. В выходные на Крым обрушился средиземноморский циклон, который принес штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма оказались обесточены, повалены деревья, повреждены газопроводы, на море был сильный шторм, волнами заливало прибрежные районы Евпатории, трассу Саки - Евпатория. Режимы ЧС введены в Севастополе и 15 муниципалитетах Крыма. Во вторник и среду в Крыму и Севастополе было вновь объявлено штормовое предупреждение в связи с усилением ветра и обильными осадками.
евпатория
саки (крым)
севастополь
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сильный шторм на черноморском побережье россии, сергей аксенов (политик), евпатория, происшествия, саки (крым), севастополь, республика крым
Сильный шторм на Черноморском побережье России, Сергей Аксенов (политик), Евпатория, Происшествия, Саки (Крым), Севастополь, Республика Крым
В Крыму около 1600 абонентов остаются без света после шторма
Аксенов: в Крыму около 1600 абонентов остаются без электроснабжения после шторма