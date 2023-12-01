https://ria.ru/20231201/sud-1913231158.html

Почти 200 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы понесли наказание

Почти 200 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы понесли наказание - РИА Новости, 01.12.2023

Почти 200 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы понесли наказание

Более 100 участников массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы получили административный арест, 94 человека оштрафованы, сообщила РИА Новости руководитель... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T17:06

2023-12-01T17:06

2023-12-01T17:16

происшествия

махачкала

беспорядки в аэропорту махачкалы

тель-авив

израиль

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МАХАЧКАЛА, 1 дек - РИА Новости. Более 100 участников массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы получили административный арест, 94 человека оштрафованы, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы Верховного суда региона Зарема Мамаева."Судами республики на сегодняшний день рассмотрено 242 дела об административных правонарушениях, возбужденных после беспорядков в аэропорту по статьям, 19.3, 20.1 и 20.2 КоАП РФ. Из них 104 правонарушителям назначен административный арест от 1 до 10 суток, на 94 наложен административный штраф от 3 тысяч до 10 тысяч рублей, 42 назначены обязательные работы", - сказала Мамаева.Отмечается, что в отношении двух человек производство прекращено.Ранее Мамаева сообщила РИА Новости, что Верховный суд региона отказался изменить меру пресечения в виде заключения под стражу 40 фигурантам уголовного дела об участии в массовых беспорядках в махачкалинском аэропорту, которые обжаловали свой арест.Вечером 29 октября в Дагестане местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках.

https://ria.ru/20231201/tuapse-1913211813.html

махачкала

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происшествия, махачкала, беспорядки в аэропорту махачкалы, тель-авив, израиль