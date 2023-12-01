Рейтинг@Mail.ru
Почти 200 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы понесли наказание - РИА Новости, 01.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:06 01.12.2023 (обновлено: 17:16 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/sud-1913231158.html
Почти 200 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы понесли наказание
Почти 200 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы понесли наказание - РИА Новости, 01.12.2023
Почти 200 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы понесли наказание
Более 100 участников массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы получили административный арест, 94 человека оштрафованы, сообщила РИА Новости руководитель... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T17:06
2023-12-01T17:16
происшествия
махачкала
беспорядки в аэропорту махачкалы
тель-авив
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906106088_0:0:3075:1729_1920x0_80_0_0_ad8c4dd68d05b1511acb5487b582f595.jpg
МАХАЧКАЛА, 1 дек - РИА Новости. Более 100 участников массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы получили административный арест, 94 человека оштрафованы, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы Верховного суда региона Зарема Мамаева."Судами республики на сегодняшний день рассмотрено 242 дела об административных правонарушениях, возбужденных после беспорядков в аэропорту по статьям, 19.3, 20.1 и 20.2 КоАП РФ. Из них 104 правонарушителям назначен административный арест от 1 до 10 суток, на 94 наложен административный штраф от 3 тысяч до 10 тысяч рублей, 42 назначены обязательные работы", - сказала Мамаева.Отмечается, что в отношении двух человек производство прекращено.Ранее Мамаева сообщила РИА Новости, что Верховный суд региона отказался изменить меру пресечения в виде заключения под стражу 40 фигурантам уголовного дела об участии в массовых беспорядках в махачкалинском аэропорту, которые обжаловали свой арест.Вечером 29 октября в Дагестане местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках.
https://ria.ru/20231201/tuapse-1913211813.html
махачкала
тель-авив
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906106088_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d89b9246fe986dbeed3df6479dd27496.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, махачкала, беспорядки в аэропорту махачкалы, тель-авив, израиль
Происшествия, Махачкала, Беспорядки в аэропорту Махачкалы, Тель-Авив, Израиль
Почти 200 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы понесли наказание

Суд: более 100 участников беспорядков в Махачкале получили арест, 94 оштрафованы

© AP PhotoЛюди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы
Люди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© AP Photo
Люди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 1 дек - РИА Новости. Более 100 участников массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы получили административный арест, 94 человека оштрафованы, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы Верховного суда региона Зарема Мамаева.
«
"Судами республики на сегодняшний день рассмотрено 242 дела об административных правонарушениях, возбужденных после беспорядков в аэропорту по статьям, 19.3, 20.1 и 20.2 КоАП РФ. Из них 104 правонарушителям назначен административный арест от 1 до 10 суток, на 94 наложен административный штраф от 3 тысяч до 10 тысяч рублей, 42 назначены обязательные работы", - сказала Мамаева.
Отмечается, что в отношении двух человек производство прекращено.
Ранее Мамаева сообщила РИА Новости, что Верховный суд региона отказался изменить меру пресечения в виде заключения под стражу 40 фигурантам уголовного дела об участии в массовых беспорядках в махачкалинском аэропорту, которые обжаловали свой арест.
Вечером 29 октября в Дагестане местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках.
Город Туапсе - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
Над Туапсе раздался громкий звук
Вчера, 15:57
 
ПроисшествияМахачкалаБеспорядки в аэропорту МахачкалыТель-АвивИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала