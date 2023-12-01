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Почти 200 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы понесли наказание
Почти 200 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы понесли наказание - РИА Новости, 01.12.2023
Почти 200 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы понесли наказание
Более 100 участников массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы получили административный арест, 94 человека оштрафованы, сообщила РИА Новости руководитель... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T17:06
2023-12-01T17:06
2023-12-01T17:16
происшествия
махачкала
беспорядки в аэропорту махачкалы
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израиль
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МАХАЧКАЛА, 1 дек - РИА Новости. Более 100 участников массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы получили административный арест, 94 человека оштрафованы, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы Верховного суда региона Зарема Мамаева."Судами республики на сегодняшний день рассмотрено 242 дела об административных правонарушениях, возбужденных после беспорядков в аэропорту по статьям, 19.3, 20.1 и 20.2 КоАП РФ. Из них 104 правонарушителям назначен административный арест от 1 до 10 суток, на 94 наложен административный штраф от 3 тысяч до 10 тысяч рублей, 42 назначены обязательные работы", - сказала Мамаева.Отмечается, что в отношении двух человек производство прекращено.Ранее Мамаева сообщила РИА Новости, что Верховный суд региона отказался изменить меру пресечения в виде заключения под стражу 40 фигурантам уголовного дела об участии в массовых беспорядках в махачкалинском аэропорту, которые обжаловали свой арест.Вечером 29 октября в Дагестане местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках.
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происшествия, махачкала, беспорядки в аэропорту махачкалы, тель-авив, израиль
Происшествия, Махачкала, Беспорядки в аэропорту Махачкалы, Тель-Авив, Израиль
Почти 200 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы понесли наказание
Суд: более 100 участников беспорядков в Махачкале получили арест, 94 оштрафованы