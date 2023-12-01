https://ria.ru/20231201/sud-1913153414.html

В ДНР украинский нацгвардеец получил 24 года за убийство мирного жителя

В ДНР украинский нацгвардеец получил 24 года за убийство мирного жителя - РИА Новости, 01.12.2023

В ДНР украинский нацгвардеец получил 24 года за убийство мирного жителя

Верховный суд ДНР приговорил к 24 годам лишения свободы военнослужащего нацгвардии Украины, в марте 2022 года он расстрелял из пулемета мирного жителя... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T13:28

2023-12-01T13:28

2023-12-01T13:28

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к 24 годам лишения свободы военнослужащего нацгвардии Украины, в марте 2022 года он расстрелял из пулемета мирного жителя Мариуполя, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР. "Верховный суд Донецкой народной республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 27-летнего Максима Дячука, военнослужащего национальной гвардии Украины", - сообщили РИА Новости в прокуратуре. В суде было установлено, что с 12 по 20 марта 2022 года Дячук находился на боевой позиции на улице Казанцева в Мариуполе. Заметив идущего вблизи боевой позиции мирного жителя, Дячук, подозревая его в содействии российским силам, четырежды выстрелил в него из ручного пулемета Калашникова. Гражданский погиб на месте. Нацгвардеец был признан виновным по статьям "Убийство организованной группой по мотивам политической и идеологической ненависти" и "Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории". "С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Дячука к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в прокуратуре.

https://ria.ru/20231130/fsb-1912812569.html

донецкая народная республика

мариуполь

украина

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происшествия, донецкая народная республика, мариуполь, украина