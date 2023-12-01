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В ДНР украинский нацгвардеец получил 24 года за убийство мирного жителя - РИА Новости, 01.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:28 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/sud-1913153414.html
В ДНР украинский нацгвардеец получил 24 года за убийство мирного жителя
В ДНР украинский нацгвардеец получил 24 года за убийство мирного жителя - РИА Новости, 01.12.2023
В ДНР украинский нацгвардеец получил 24 года за убийство мирного жителя
Верховный суд ДНР приговорил к 24 годам лишения свободы военнослужащего нацгвардии Украины, в марте 2022 года он расстрелял из пулемета мирного жителя... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T13:28
2023-12-01T13:28
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
мариуполь
украина
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к 24 годам лишения свободы военнослужащего нацгвардии Украины, в марте 2022 года он расстрелял из пулемета мирного жителя Мариуполя, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР. "Верховный суд Донецкой народной республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 27-летнего Максима Дячука, военнослужащего национальной гвардии Украины", - сообщили РИА Новости в прокуратуре. В суде было установлено, что с 12 по 20 марта 2022 года Дячук находился на боевой позиции на улице Казанцева в Мариуполе. Заметив идущего вблизи боевой позиции мирного жителя, Дячук, подозревая его в содействии российским силам, четырежды выстрелил в него из ручного пулемета Калашникова. Гражданский погиб на месте. Нацгвардеец был признан виновным по статьям "Убийство организованной группой по мотивам политической и идеологической ненависти" и "Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории". "С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Дячука к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в прокуратуре.
https://ria.ru/20231130/fsb-1912812569.html
донецкая народная республика
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происшествия, донецкая народная республика, мариуполь, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Украина
В ДНР украинский нацгвардеец получил 24 года за убийство мирного жителя

Прокуратура: убившему гражданского украинскому нацгвардейцу дали 24 года в ДНР

© iStock.com / thodonalЮрист
Юрист - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© iStock.com / thodonal
Юрист. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к 24 годам лишения свободы военнослужащего нацгвардии Украины, в марте 2022 года он расстрелял из пулемета мирного жителя Мариуполя, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР.
«
"Верховный суд Донецкой народной республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 27-летнего Максима Дячука, военнослужащего национальной гвардии Украины", - сообщили РИА Новости в прокуратуре.
В суде было установлено, что с 12 по 20 марта 2022 года Дячук находился на боевой позиции на улице Казанцева в Мариуполе. Заметив идущего вблизи боевой позиции мирного жителя, Дячук, подозревая его в содействии российским силам, четырежды выстрелил в него из ручного пулемета Калашникова. Гражданский погиб на месте.
Нацгвардеец был признан виновным по статьям "Убийство организованной группой по мотивам политической и идеологической ненависти" и "Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории".
"С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Дячука к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в прокуратуре.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаМариупольУкраина
 
 
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