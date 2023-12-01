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Парламент Болгарии ратифицировал контракт на закупку Stryker у США - РИА Новости, 01.12.2023
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20:25 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/stryker-1913268521.html
Парламент Болгарии ратифицировал контракт на закупку Stryker у США
Парламент Болгарии ратифицировал контракт на закупку Stryker у США - РИА Новости, 01.12.2023
Парламент Болгарии ратифицировал контракт на закупку Stryker у США
Парламент Болгарии ратифицировал контракт на приобретение боевых машин Stryker у США, сообщает издание Sofia Globe. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T20:25
2023-12-01T20:25
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Парламент Болгарии ратифицировал контракт на приобретение боевых машин Stryker у США, сообщает издание Sofia Globe. "Парламент Болгарии на одном заседании 1 декабря одобрил в первом и втором чтении ратификацию контракта о приобретении американских бронемашин Stryker для армии страны", - сообщает издание. Как отмечается, было подано 148 голосов "за", 53 - "против", еще пять депутатов воздержались. В ноябре издание сообщило, что парламент Болгарии одобрил закупку 183 бронемашин Stryker у США. Согласно изданию, закупка обойдется примерно в 2,2 миллиарда болгарских левов (1,2 миллиарда долларов). Отмечалось, что проект предусматривает приобретение боевых и вспомогательных машин, а также средств связи и информационного оборудования. Первые поставки вооружений ожидаются в первом квартале 2025 года, завершающие партии должны прибыть в первом квартале 2028 года. В начале сентября контракт по продаже Болгарии бронемашин Stryker и сопутствующего оборудования одобрил госдепартамент США. Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности Пентагона указало, что предполагаемая продажа послужит реализации целей внешней политики и национальной безопасности США путем укрепления союзника по НАТО. В начале ноября правительство Болгарии одобрило проект договора о приобретении в США бронемашин Stryker на сумму 2,5 миллиарда левов, сделка требовала утверждения депутатов.
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в мире, болгария, сша, министерство обороны сша
В мире, Болгария, США, Министерство обороны США
Парламент Болгарии ратифицировал контракт на закупку Stryker у США

Sofia Globe: парламент Болгарии ратифицировал контракт на закупку Stryker у США

© Фото : Sgt. Jerod HathawayБТР M1126 Stryker
БТР M1126 Stryker - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© Фото : Sgt. Jerod Hathaway
БТР M1126 Stryker. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Парламент Болгарии ратифицировал контракт на приобретение боевых машин Stryker у США, сообщает издание Sofia Globe.
"Парламент Болгарии на одном заседании 1 декабря одобрил в первом и втором чтении ратификацию контракта о приобретении американских бронемашин Stryker для армии страны", - сообщает издание.
Как отмечается, было подано 148 голосов "за", 53 - "против", еще пять депутатов воздержались.
В ноябре издание сообщило, что парламент Болгарии одобрил закупку 183 бронемашин Stryker у США. Согласно изданию, закупка обойдется примерно в 2,2 миллиарда болгарских левов (1,2 миллиарда долларов). Отмечалось, что проект предусматривает приобретение боевых и вспомогательных машин, а также средств связи и информационного оборудования. Первые поставки вооружений ожидаются в первом квартале 2025 года, завершающие партии должны прибыть в первом квартале 2028 года.
В начале сентября контракт по продаже Болгарии бронемашин Stryker и сопутствующего оборудования одобрил госдепартамент США. Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности Пентагона указало, что предполагаемая продажа послужит реализации целей внешней политики и национальной безопасности США путем укрепления союзника по НАТО. В начале ноября правительство Болгарии одобрило проект договора о приобретении в США бронемашин Stryker на сумму 2,5 миллиарда левов, сделка требовала утверждения депутатов.
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