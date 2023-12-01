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Лавров заявил, что у России нет недружественных стран - РИА Новости, 01.12.2023
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14:17 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/strany-1913177414.html
Лавров заявил, что у России нет недружественных стран
Лавров заявил, что у России нет недружественных стран - РИА Новости, 01.12.2023
Лавров заявил, что у России нет недружественных стран
Государства попадают в список недружественных для России в зависимости от решений своих правительств, но недружественных стран с точки зрения России нет, заявил РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T14:17
2023-12-01T14:17
в мире
россия
сергей лавров
обсе
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Государства попадают в список недружественных для России в зависимости от решений своих правительств, но недружественных стран с точки зрения России нет, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "У нас нет недружественных стран и нет недружественных народов. Есть правительства, которые от имени государства принимают решения, которые мы расцениваем как недружественные, и записываем эти правительства в соответствующий список", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ОБСЕ. Лавров принимал участие во встрече министров иностранных дел ОБСЕ, которая проходит в Скопье 30 ноября - 1 декабря. Последний раз он участвовал в заседании совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ два года назад – в декабре 2021 года в Стокгольме.
https://ria.ru/20230918/evrosoyuz-1897033048.html
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в мире, россия, сергей лавров, обсе, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Сергей Лавров, ОБСЕ, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Лавров заявил, что у России нет недружественных стран

Лавров назвал более точным понятие стран с недружественными правительствами

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Государства попадают в список недружественных для России в зависимости от решений своих правительств, но недружественных стран с точки зрения России нет, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"У нас нет недружественных стран и нет недружественных народов. Есть правительства, которые от имени государства принимают решения, которые мы расцениваем как недружественные, и записываем эти правительства в соответствующий список", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ОБСЕ.
Лавров принимал участие во встрече министров иностранных дел ОБСЕ, которая проходит в Скопье 30 ноября - 1 декабря. Последний раз он участвовал в заседании совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ два года назад – в декабре 2021 года в Стокгольме.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
МИД призвал россиян проявлять осторожность в недружественных странах
18 сентября, 17:05
 
В миреРоссияСергей ЛавровОБСЕМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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