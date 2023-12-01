https://ria.ru/20231201/strany-1913177414.html

Лавров заявил, что у России нет недружественных стран

Лавров заявил, что у России нет недружественных стран - РИА Новости, 01.12.2023

Лавров заявил, что у России нет недружественных стран

Государства попадают в список недружественных для России в зависимости от решений своих правительств, но недружественных стран с точки зрения России нет, заявил РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T14:17

2023-12-01T14:17

2023-12-01T14:17

в мире

россия

сергей лавров

обсе

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780047807_0:0:2977:1676_1920x0_80_0_0_ef0d94990d9aba46eadaba7238c11610.jpg

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Государства попадают в список недружественных для России в зависимости от решений своих правительств, но недружественных стран с точки зрения России нет, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "У нас нет недружественных стран и нет недружественных народов. Есть правительства, которые от имени государства принимают решения, которые мы расцениваем как недружественные, и записываем эти правительства в соответствующий список", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ОБСЕ. Лавров принимал участие во встрече министров иностранных дел ОБСЕ, которая проходит в Скопье 30 ноября - 1 декабря. Последний раз он участвовал в заседании совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ два года назад – в декабре 2021 года в Стокгольме.

https://ria.ru/20230918/evrosoyuz-1897033048.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, сергей лавров, обсе, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)