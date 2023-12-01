https://ria.ru/20231201/storonniki-1913246154.html

Число сторонников ЕР превышает 30 миллионов человек, заявил Турчак

Число сторонников ЕР превышает 30 миллионов человек, заявил Турчак - РИА Новости, 01.12.2023

Число сторонников ЕР превышает 30 миллионов человек, заявил Турчак

Секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак сообщил, что число сторонников партии уже превысило 30 миллионов человек, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T18:05

2023-12-01T18:05

2023-12-01T18:06

россия

политика

андрей турчак

единая россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек - РИА Новости. Секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак сообщил, что число сторонников партии уже превысило 30 миллионов человек, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в середине ноября председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на встрече с кандидатами в секретари реготделений партии поручил нарастить базу сторонников при подготовке к выборам президента РФ и максимально использовать партийный актив. "Наш главный политический инструмент - это мобилизация, мобилизационная база сторонников, которых на сегодняшний день насчитывается более 30 миллионов человек. Наша задача сделать так, чтобы наши сторонники в дни голосования оставили свой голос не под подушкой где-то, на даче, еще где-то, а пришли на избирательные участки и отдали свои голоса. Безусловно, Санкт-Петербург должен внести свой существенный вклад в эту общую победу", - сказал Турчак в ходе XXXVII конференции петербургского регионального отделения ЕР. Турчак назвал грядущие выборы президента РФ важнейшим политическим событием, которое определит развитие страны "на долгие годы вперед". "Единая Россия", безусловно, примет самое активное участие в избирательной компании, это партия президента, партия народного большинства, и мы должны оказать всю возможную поддержку для победы нашего с вами основателя и нашего с вами лидера", - заявил он. По словам Турчака, ЕР ставит своей задачей на выборах высокую явку, высокий уровень поддержки своего кандидата, а также "полную легитимность выборов". "Инструменты здесь, я думаю, что для всех понятны, мы с вами прошли не одну избирательную кампанию: это максимальное количество встреч с избирателями, качественная агитация и разъяснение важности голоса каждого избирателя", - отметил секретарь Генсовета "Единой России".

https://ria.ru/20231110/er-1908623317.html

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россия, политика, андрей турчак, единая россия