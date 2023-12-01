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В Минэкономразвития рассказали про ставку гибкой экспортной пошлины
В Минэкономразвития рассказали про ставку гибкой экспортной пошлины - РИА Новости, 01.12.2023
В Минэкономразвития рассказали про ставку гибкой экспортной пошлины
Ставка вывозной таможенной пошлины с привязкой к курсу рубля с 1 по 31 декабря составит 5,5%, свидетельствуют данные на сайте министерства экономического... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T00:58
2023-12-01T00:58
2023-12-01T00:58
экономика
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Ставка вывозной таможенной пошлины с привязкой к курсу рубля с 1 по 31 декабря составит 5,5%, свидетельствуют данные на сайте министерства экономического развития. Российское правительство с 1 октября и до конца 2024 года ввело на ряд товаров гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля. Пошлина составляет от 4% до 7% в зависимости от курса национальной валюты. Так, при курсе от 80 до 85 рублей за доллар пошлина составит 4%, при курсе в 85-90 рублей - 4,5%, при долларе выше 90 рублей и ниже 95 рублей - 5,5%. Самая высокая пошлина в 7% будет применяться при курсе выше 95 рублей. При курсе ниже 80 рублей гибкая пошлина обнуляется. Минэкономразвития осуществляет мониторинг курса доллара к рублю и исходя из средних значений определяет размер пошлины. Мониторинг проводится с 26-го числа каждого месяца по 25-е число следующего. Например, для определения ставок вывозных таможенных пошлин на декабрь период мониторинга курса доллара к рублю начинался с 26 октября. Как подсчитало РИА Новости на основе данных ЦБ, средний официальный курс доллара в период с 26 октября по 25 ноября составил 91,17 рубля. Под гибкую пошлину, в частности, попали экспорт электроэнергии в дальнее зарубежье, экспорт меди, цинка, алюминия, золота, алмазов, полимеров и каучуков. Пошлинами обложен и экспорт материалов для строительства, например щебня, извести, мрамора и камня; всех руд и концентратов, а также недрагоценных металлов за рядом исключений для изделий из чугуна, меди и алюминия. Кроме того, в список попали сахар и кондитерские изделия, овощные и фруктовые консервы, алкоголь и табак.
https://ria.ru/20231201/nalog-1913045509.html
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экономика, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В Минэкономразвития рассказали про ставку гибкой экспортной пошлины
Ставка гибкой экспортной пошлины с 1 по 31 декабря составит 5,5%
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости.
Ставка вывозной таможенной пошлины с привязкой к курсу рубля с 1 по 31 декабря составит 5,5%, свидетельствуют данные на сайте
министерства экономического развития.
Российское правительство с 1 октября и до конца 2024 года ввело на ряд товаров гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля. Пошлина составляет от 4% до 7% в зависимости от курса национальной валюты. Так, при курсе от 80 до 85 рублей за доллар пошлина составит 4%, при курсе в 85-90 рублей - 4,5%, при долларе выше 90 рублей и ниже 95 рублей - 5,5%. Самая высокая пошлина в 7% будет применяться при курсе выше 95 рублей. При курсе ниже 80 рублей гибкая пошлина обнуляется.
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Минэкономразвития осуществляет мониторинг курса доллара к рублю и исходя из средних значений определяет размер пошлины. Мониторинг проводится с 26-го числа каждого месяца по 25-е число следующего. Например, для определения ставок вывозных таможенных пошлин на декабрь период мониторинга курса доллара к рублю начинался с 26 октября.
Как подсчитало РИА Новости на основе данных ЦБ
, средний официальный курс доллара в период с 26 октября по 25 ноября составил 91,17 рубля.
Под гибкую пошлину, в частности, попали экспорт электроэнергии в дальнее зарубежье, экспорт меди, цинка, алюминия, золота, алмазов, полимеров и каучуков. Пошлинами обложен и экспорт материалов для строительства, например щебня, извести, мрамора и камня; всех руд и концентратов, а также недрагоценных металлов за рядом исключений для изделий из чугуна, меди и алюминия. Кроме того, в список попали сахар и кондитерские изделия, овощные и фруктовые консервы, алкоголь и табак.
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