https://ria.ru/20231201/ssha-1913253707.html

СМИ считают, что помощь США Украине замедлится в любом случае

СМИ считают, что помощь США Украине замедлится в любом случае - РИА Новости, 01.12.2023

СМИ считают, что помощь США Украине замедлится в любом случае

Помощь США Украине замедлится вне зависимости от того, кто будет у власти в Белом доме, считает журнал Economist. РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T18:35

2023-12-01T18:35

2023-12-01T18:35

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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Помощь США Украине замедлится вне зависимости от того, кто будет у власти в Белом доме, считает журнал Economist. Как пишет издание, если президентом изберут бывшего главу государства Дональда Трампа, который обещал закончить конфликт в кратчайшие сроки, США могут внезапно прекратить поставки оружия Киеву. "Европе нужно готовиться к этой мрачной возможности - и тому, что американская помощь замедлится, кто бы ни был в Белом доме", - пишет Economist. При этом издание полагает, что европейские лидеры ведут себя так, будто "щедрый" президент США Джо Байден всегда будет у власти. Ранее в Белом доме заявляли, что согласованные конгрессом США средства для Украины на исходе, из-за чего объем пакетов помощи за последнее время последовательно сокращался. В Пентагоне отмечали, что США продолжают поставлять Украине оружие в рамках первоначально одобренного военного бюджета, однако эти средства уже заканчиваются. В конце ноября госсекретарь США Энтони Блинкен выразил надежду, что финансирование Киева Вашингтоном будет одобрено конгрессом в ближайшие недели. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231201/ukraina-1912953258.html

https://ria.ru/20231121/ssha-1910693121.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, сша, ситуация в днр и лнр