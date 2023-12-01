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СМИ считают, что помощь США Украине замедлится в любом случае - РИА Новости, 01.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:35 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/ssha-1913253707.html
СМИ считают, что помощь США Украине замедлится в любом случае
СМИ считают, что помощь США Украине замедлится в любом случае - РИА Новости, 01.12.2023
СМИ считают, что помощь США Украине замедлится в любом случае
Помощь США Украине замедлится вне зависимости от того, кто будет у власти в Белом доме, считает журнал Economist. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T18:35
2023-12-01T18:35
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Помощь США Украине замедлится вне зависимости от того, кто будет у власти в Белом доме, считает журнал Economist. Как пишет издание, если президентом изберут бывшего главу государства Дональда Трампа, который обещал закончить конфликт в кратчайшие сроки, США могут внезапно прекратить поставки оружия Киеву. "Европе нужно готовиться к этой мрачной возможности - и тому, что американская помощь замедлится, кто бы ни был в Белом доме", - пишет Economist. При этом издание полагает, что европейские лидеры ведут себя так, будто "щедрый" президент США Джо Байден всегда будет у власти. Ранее в Белом доме заявляли, что согласованные конгрессом США средства для Украины на исходе, из-за чего объем пакетов помощи за последнее время последовательно сокращался. В Пентагоне отмечали, что США продолжают поставлять Украине оружие в рамках первоначально одобренного военного бюджета, однако эти средства уже заканчиваются. В конце ноября госсекретарь США Энтони Блинкен выразил надежду, что финансирование Киева Вашингтоном будет одобрено конгрессом в ближайшие недели. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20231201/ukraina-1912953258.html
https://ria.ru/20231121/ssha-1910693121.html
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в мире, украина, сша, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ считают, что помощь США Украине замедлится в любом случае

Economist: помощь США Украине замедлится вне зависимости от имени президента

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Помощь США Украине замедлится вне зависимости от того, кто будет у власти в Белом доме, считает журнал Economist.
Как пишет издание, если президентом изберут бывшего главу государства Дональда Трампа, который обещал закончить конфликт в кратчайшие сроки, США могут внезапно прекратить поставки оружия Киеву.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
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Вчера, 08:00
"Европе нужно готовиться к этой мрачной возможности - и тому, что американская помощь замедлится, кто бы ни был в Белом доме", - пишет Economist. При этом издание полагает, что европейские лидеры ведут себя так, будто "щедрый" президент США Джо Байден всегда будет у власти.
Ранее в Белом доме заявляли, что согласованные конгрессом США средства для Украины на исходе, из-за чего объем пакетов помощи за последнее время последовательно сокращался. В Пентагоне отмечали, что США продолжают поставлять Украине оружие в рамках первоначально одобренного военного бюджета, однако эти средства уже заканчиваются. В конце ноября госсекретарь США Энтони Блинкен выразил надежду, что финансирование Киева Вашингтоном будет одобрено конгрессом в ближайшие недели.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Президент Украины и глава Пентагона Ллойд Остин во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
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