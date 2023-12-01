https://ria.ru/20231201/ssha-1913187701.html

США призвали Израиль снизить число жертв среди мирных в Газе, пишут СМИ

США призвали Израиль снизить число жертв среди мирных в Газе, пишут СМИ - РИА Новости, 01.12.2023

США призвали Израиль снизить число жертв среди мирных в Газе, пишут СМИ

США призвали Израиль снизить число жертв среди гражданского населения во время операции на юге сектора Газа и разработать четкий гуманитарный план, сообщило... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T14:48

2023-12-01T14:48

2023-12-01T15:39

в мире

сша

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

россия

владимир путин

хамас

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913075420_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_115cc9525083aa6f35c5d69c8a08ef98.jpg

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. США призвали Израиль снизить число жертв среди гражданского населения во время операции на юге сектора Газа и разработать четкий гуманитарный план, сообщило издание Financial Times со ссылкой на источники."Вашингтон призвал Израиль оставлять "меньший военный след" на юге, меньше жертв среди гражданского населения, разработать "четкий гуманитарный план" и распоряжения по вопросу "куда могут пойти гражданские", чтобы остаться в безопасности", - пишет Financial Times со ссылкой на источник, знакомый с дискуссиями.Израиль согласился с тем, что структура проведения военных операций должна поменяться, сообщил источник, ознакомленный с военными планами Израиля. Он подчеркнул, что на юге Газы находятся два миллиона гражданских, и повторить способ эвакуации, который был проведен на севере анклава, не получится.Утром 1 декабря пресс-служба армии Израиля сообщила, что палестинское движение ХАМАС нарушило перемирие в секторе Газа и открыло огонь по израильской территории, военные возобновили боевые действия в анклаве. Согласно данным Минздрава анклава, по меньшей мере 32 человека погибли в Газе за три часа после прекращения перемирия.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 16 тысяч человек, пострадали свыше 35 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

сша

израиль

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, владимир путин, хамас, оон