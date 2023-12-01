https://ria.ru/20231201/ssha-1913055143.html

Американский экс-чиновник рассказал, как США не ждали распада СССР

Американский экс-чиновник рассказал, как США не ждали распада СССР - РИА Новости, 01.12.2023

Американский экс-чиновник рассказал, как США не ждали распада СССР

США не ожидали распада Советского Союза, руководство страны тех лет верило в необходимость окончания холодной войны, а не победы в ней, заявил РИА Новости... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T03:56

2023-12-01T03:56

2023-12-01T03:56

в мире

сша

ссср

рональд рейган

пол крейг робертс

генри киссинджер

центральное разведывательное управление (цру)

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ВАШИНГТОН, 1 дек – РИА Новости. США не ожидали распада Советского Союза, руководство страны тех лет верило в необходимость окончания холодной войны, а не победы в ней, заявил РИА Новости бывший помощник главы минфина в администрации президента Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс. "Консерваторы оправдывают Рейгана как победителя в холодной войне, как человека, который развалил Советский Союз. На деле же СССР распался спустя три года после ухода Рейгана с поста президента. Никто, включая ЦРУ, не ожидал развала Советского Союза. Это событие застало правительство США врасплох", - сказал Робертс по случаю кончины экс-госсекретаря Генри Киссинджера, комментируя события того времени. Как признал собеседник агентства, сегодня часть консервативно настроенных американских политиков приписывают Рейгану победу в холодной войне с СССР. "Это нонсенс. Рейган говорил тем из нас, кто участвовал в тех событиях, что цель состояла не в том, чтобы выиграть холодную войну, а в том, чтобы положить ей конец", - подчеркнул Робертс.

https://ria.ru/20231201/kissindzher-1913054718.html

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в мире, сша, ссср, рональд рейган, пол крейг робертс, генри киссинджер, центральное разведывательное управление (цру)