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Американский экс-чиновник рассказал, как США не ждали распада СССР
Американский экс-чиновник рассказал, как США не ждали распада СССР - РИА Новости, 01.12.2023
Американский экс-чиновник рассказал, как США не ждали распада СССР
США не ожидали распада Советского Союза, руководство страны тех лет верило в необходимость окончания холодной войны, а не победы в ней, заявил РИА Новости... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T03:56
2023-12-01T03:56
2023-12-01T03:56
в мире
сша
ссср
рональд рейган
пол крейг робертс
генри киссинджер
центральное разведывательное управление (цру)
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ВАШИНГТОН, 1 дек – РИА Новости. США не ожидали распада Советского Союза, руководство страны тех лет верило в необходимость окончания холодной войны, а не победы в ней, заявил РИА Новости бывший помощник главы минфина в администрации президента Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс. "Консерваторы оправдывают Рейгана как победителя в холодной войне, как человека, который развалил Советский Союз. На деле же СССР распался спустя три года после ухода Рейгана с поста президента. Никто, включая ЦРУ, не ожидал развала Советского Союза. Это событие застало правительство США врасплох", - сказал Робертс по случаю кончины экс-госсекретаря Генри Киссинджера, комментируя события того времени. Как признал собеседник агентства, сегодня часть консервативно настроенных американских политиков приписывают Рейгану победу в холодной войне с СССР. "Это нонсенс. Рейган говорил тем из нас, кто участвовал в тех событиях, что цель состояла не в том, чтобы выиграть холодную войну, а в том, чтобы положить ей конец", - подчеркнул Робертс.
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в мире, сша, ссср, рональд рейган, пол крейг робертс, генри киссинджер, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, США, СССР, Рональд Рейган, Пол Крейг Робертс, Генри Киссинджер, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Американский экс-чиновник рассказал, как США не ждали распада СССР
Робертс: США не ждали распада СССР и были застигнуты этим событием врасплох