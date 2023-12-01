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Американский сенатор рассказал, как новая помощь Киеву ослабит США
Американский сенатор рассказал, как новая помощь Киеву ослабит США - РИА Новости, 01.12.2023
Американский сенатор рассказал, как новая помощь Киеву ослабит США
Новая помощь Киеву ослабит США, потому что деньги для нее придется занимать, а попытки Украины вернуть Крым или "вытеснить русских" успехом не увенчаются,... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T03:53
2023-12-01T03:53
2023-12-01T03:53
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ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Новая помощь Киеву ослабит США, потому что деньги для нее придется занимать, а попытки Украины вернуть Крым или "вытеснить русских" успехом не увенчаются, считает сенатор-республиканец Рэнд Пол. "Какой будет страна (Украина - ред.) через год? Физически я просто не вижу возможности того, что они когда-либо смогут вытеснить русских или симпатизирующих русским украинцев с Украины. Я не вижу, как они смогли бы вернуть Крым", - заявил Пол для YouTube-канала Дэниела Дэвиса. По его словам, год назад Украина при этом не согласилась на единственное важное условие для мирных переговоров: отказ от вступления в НАТО; а через год конфликта от ее индустриальной базы ничего не останется. Как заявил Пол, запрос администрации США о помощи Израилю и Украине на 105 миллиардов долларов не согласуется с реальностью, в которой у Штатов самый большой в мире внешний долг. "У нас нет 100 миллиардов долларов отправить куда-либо, нам придется занимать деньги, и я думаю, нашу национальную безопасность ослабляют такие долги, а наш долг уже 33 триллиона", - сказал Пол. "Нужно думать о своей стране", - подчеркнул он.
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в мире, украина, сша, киев, рэнд пол, нато
В мире, Украина, США, Киев, Рэнд Пол, НАТО
Американский сенатор рассказал, как новая помощь Киеву ослабит США
Рэнд Пол: новая помощь Украине ослабит США, деньги для нее придется занимать