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США ждут от Израиля пресечения насилия против жителей Западного берега - РИА Новости, 01.12.2023
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01:32 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/ssha-1913049193.html
США ждут от Израиля пресечения насилия против жителей Западного берега
США ждут от Израиля пресечения насилия против жителей Западного берега - РИА Новости, 01.12.2023
США ждут от Израиля пресечения насилия против жителей Западного берега
США ожидают от Израиля новых шагов по пресечению насилия в отношении палестинцев на Западном берегу реки Иордан, параллельно с этим рассматривая собственные... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T01:32
2023-12-01T01:32
в мире
израиль
сша
западный берег реки иордан
энтони блинкен
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
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ВАШИНГТОН, 1 дек – РИА Новости. США ожидают от Израиля новых шагов по пресечению насилия в отношении палестинцев на Западном берегу реки Иордан, параллельно с этим рассматривая собственные меры, заявил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен. "Что касается насилия, мы ожидаем от израильского правительства новых шагов, призванных пресечь его… Одновременно с этим мы рассматриваем наши собственные меры", - сказал Блинкен в ходе пресс-конференции в Тель-Авиве. Наряду с этим глава американской дипломатии выразил глубокую обеспокоенность относительно предложений расширять еврейские поселения на Западном берегу. В этой связи Блинкен заявил, что озвучил руководству Израиля "четкие предложения" касательно решения данных вопросов. Блинкен находится с визитом в Израиле. Ранее он провел встречи с руководством этой страны, а также посетил Западный берег реки Иордан, где провел переговоры с главой Палестины Махмудом Аббасом.
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израиль
сша
западный берег реки иордан
палестина
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в мире, израиль, сша, западный берег реки иордан, энтони блинкен, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина
В мире, Израиль, США, Западный берег реки Иордан, Энтони Блинкен, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина
США ждут от Израиля пресечения насилия против жителей Западного берега

Блинкен: США ждут от Израиля пресечения насилия против жителей Западного берега

© AP Photo / Andrew HarnikГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 дек – РИА Новости. США ожидают от Израиля новых шагов по пресечению насилия в отношении палестинцев на Западном берегу реки Иордан, параллельно с этим рассматривая собственные меры, заявил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен.
«
"Что касается насилия, мы ожидаем от израильского правительства новых шагов, призванных пресечь его… Одновременно с этим мы рассматриваем наши собственные меры", - сказал Блинкен в ходе пресс-конференции в Тель-Авиве.
Наряду с этим глава американской дипломатии выразил глубокую обеспокоенность относительно предложений расширять еврейские поселения на Западном берегу. В этой связи Блинкен заявил, что озвучил руководству Израиля "четкие предложения" касательно решения данных вопросов.
Блинкен находится с визитом в Израиле. Ранее он провел встречи с руководством этой страны, а также посетил Западный берег реки Иордан, где провел переговоры с главой Палестины Махмудом Аббасом.
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В миреИзраильСШАЗападный берег реки ИорданЭнтони БлинкенОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестина
 
 
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