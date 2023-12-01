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США ждут от Израиля пресечения насилия против жителей Западного берега
США ждут от Израиля пресечения насилия против жителей Западного берега - РИА Новости, 01.12.2023
США ждут от Израиля пресечения насилия против жителей Западного берега
США ожидают от Израиля новых шагов по пресечению насилия в отношении палестинцев на Западном берегу реки Иордан, параллельно с этим рассматривая собственные... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T01:32
2023-12-01T01:32
2023-12-01T01:32
в мире
израиль
сша
западный берег реки иордан
энтони блинкен
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 1 дек – РИА Новости. США ожидают от Израиля новых шагов по пресечению насилия в отношении палестинцев на Западном берегу реки Иордан, параллельно с этим рассматривая собственные меры, заявил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен. "Что касается насилия, мы ожидаем от израильского правительства новых шагов, призванных пресечь его… Одновременно с этим мы рассматриваем наши собственные меры", - сказал Блинкен в ходе пресс-конференции в Тель-Авиве. Наряду с этим глава американской дипломатии выразил глубокую обеспокоенность относительно предложений расширять еврейские поселения на Западном берегу. В этой связи Блинкен заявил, что озвучил руководству Израиля "четкие предложения" касательно решения данных вопросов. Блинкен находится с визитом в Израиле. Ранее он провел встречи с руководством этой страны, а также посетил Западный берег реки Иордан, где провел переговоры с главой Палестины Махмудом Аббасом.
https://ria.ru/20231130/gaza-1913034812.html
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в мире, израиль, сша, западный берег реки иордан, энтони блинкен, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина
В мире, Израиль, США, Западный берег реки Иордан, Энтони Блинкен, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина
США ждут от Израиля пресечения насилия против жителей Западного берега
Блинкен: США ждут от Израиля пресечения насилия против жителей Западного берега