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ВС России поразили центр подготовки дронов ВСУ в Запорожской области
ВС России поразили центр подготовки дронов ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 01.12.2023
ВС России поразили центр подготовки дронов ВСУ в Запорожской области
Российские войска поразили центр подготовки и применения украинских беспилотников в Запорожской области, склад авиационных средств поражения в Кировоградской... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T15:59
2023-12-01T15:59
2023-12-01T16:16
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
запорожская область
кировоградская область
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Российские войска поразили центр подготовки и применения украинских беспилотников в Запорожской области, склад авиационных средств поражения в Кировоградской области, РЛС обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 в Херсонской области, сообщили в сводке Минобороны РФ. "Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены центр подготовки и применения БПЛА ВСУ в Запорожской области, склад авиационных средств поражения в Кировоградской области, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 в районе населенного пункта Лозовое Херсонской области, а также живая сила и техника ВСУ в 106 районах", - говорится в сводке министерства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, запорожская область, кировоградская область, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Кировоградская область, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России поразили центр подготовки дронов ВСУ в Запорожской области
ВС РФ поразили центр подготовки и применения дронов ВСУ в Запорожской области