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ВС России поразили центр подготовки дронов ВСУ в Запорожской области

ВС России поразили центр подготовки дронов ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 01.12.2023

ВС России поразили центр подготовки дронов ВСУ в Запорожской области

Российские войска поразили центр подготовки и применения украинских беспилотников в Запорожской области, склад авиационных средств поражения в Кировоградской... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T15:59

2023-12-01T15:59

2023-12-01T16:16

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

запорожская область

кировоградская область

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Российские войска поразили центр подготовки и применения украинских беспилотников в Запорожской области, склад авиационных средств поражения в Кировоградской области, РЛС обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 в Херсонской области, сообщили в сводке Минобороны РФ. "Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены центр подготовки и применения БПЛА ВСУ в Запорожской области, склад авиационных средств поражения в Кировоградской области, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 в районе населенного пункта Лозовое Херсонской области, а также живая сила и техника ВСУ в 106 районах", - говорится в сводке министерства.

запорожская область

кировоградская область

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, запорожская область, кировоградская область, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)