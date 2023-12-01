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ВС России поразили центр подготовки дронов ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 01.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:59 01.12.2023 (обновлено: 16:16 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/spetsoperatsiya-1913212678.html
ВС России поразили центр подготовки дронов ВСУ в Запорожской области
ВС России поразили центр подготовки дронов ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 01.12.2023
ВС России поразили центр подготовки дронов ВСУ в Запорожской области
Российские войска поразили центр подготовки и применения украинских беспилотников в Запорожской области, склад авиационных средств поражения в Кировоградской... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T15:59
2023-12-01T16:16
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
запорожская область
кировоградская область
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Российские войска поразили центр подготовки и применения украинских беспилотников в Запорожской области, склад авиационных средств поражения в Кировоградской области, РЛС обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 в Херсонской области, сообщили в сводке Минобороны РФ. "Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены центр подготовки и применения БПЛА ВСУ в Запорожской области, склад авиационных средств поражения в Кировоградской области, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 в районе населенного пункта Лозовое Херсонской области, а также живая сила и техника ВСУ в 106 районах", - говорится в сводке министерства.
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безопасность, вооруженные силы украины, запорожская область, кировоградская область, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Кировоградская область, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России поразили центр подготовки дронов ВСУ в Запорожской области

ВС РФ поразили центр подготовки и применения дронов ВСУ в Запорожской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Российские войска поразили центр подготовки и применения украинских беспилотников в Запорожской области, склад авиационных средств поражения в Кировоградской области, РЛС обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 в Херсонской области, сообщили в сводке Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены центр подготовки и применения БПЛА ВСУ в Запорожской области, склад авиационных средств поражения в Кировоградской области, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 в районе населенного пункта Лозовое Херсонской области, а также живая сила и техника ВСУ в 106 районах", - говорится в сводке министерства.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныЗапорожская областьКировоградская областьВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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