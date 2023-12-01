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Российские военные отразили шесть атак ВСУ на Запорожском направлении
Российские военные отразили шесть атак ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 01.12.2023
Российские военные отразили шесть атак ВСУ на Запорожском направлении
Российские военнослужащие за сутки отразили шесть атак украинских штурмовых групп на Запорожском направлении и нанесли поражение двум бригадам ВСУ, потери Киева РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T15:45
2023-12-01T15:45
2023-12-01T16:17
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
запорожская область
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки отразили шесть атак украинских штурмовых групп на Запорожском направлении и нанесли поражение двум бригадам ВСУ, потери Киева составили до 30 солдат, сообщили в пятницу в сводке МО РФ."На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск отражены шесть атак штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что авиация и артиллерия нанесли поражение живой силе и технике 33-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в районах Успеновки и Малой Токмачки Запорожской области."Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, танк, два пикапа, артиллерийская система М777 производства США, а также орудие Д-20", - добавили в МО РФ.
запорожская область
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Запорожская область
Российские военные отразили шесть атак ВСУ на Запорожском направлении
МО РФ: ВС России за сутки отразили шесть атак ВСУ на Запорожском направлении