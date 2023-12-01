Рейтинг@Mail.ru
Российские военные отразили шесть атак ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 01.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:45 01.12.2023 (обновлено: 16:17 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/spetsoperatsiya-1913207741.html
Российские военные отразили шесть атак ВСУ на Запорожском направлении
Российские военные отразили шесть атак ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 01.12.2023
Российские военные отразили шесть атак ВСУ на Запорожском направлении
Российские военнослужащие за сутки отразили шесть атак украинских штурмовых групп на Запорожском направлении и нанесли поражение двум бригадам ВСУ, потери Киева РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T15:45
2023-12-01T16:17
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
запорожская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1a/1911907722_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0b2c61f6a0b5b1aa28c3250725a0abf2.jpg
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки отразили шесть атак украинских штурмовых групп на Запорожском направлении и нанесли поражение двум бригадам ВСУ, потери Киева составили до 30 солдат, сообщили в пятницу в сводке МО РФ."На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск отражены шесть атак штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что авиация и артиллерия нанесли поражение живой силе и технике 33-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в районах Успеновки и Малой Токмачки Запорожской области."Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, танк, два пикапа, артиллерийская система М777 производства США, а также орудие Д-20", - добавили в МО РФ.
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1a/1911907722_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_4cc2cb2d7ed186aec1c636466eada8cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Запорожская область
Российские военные отразили шесть атак ВСУ на Запорожском направлении

МО РФ: ВС России за сутки отразили шесть атак ВСУ на Запорожском направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы
Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки отразили шесть атак украинских штурмовых групп на Запорожском направлении и нанесли поражение двум бригадам ВСУ, потери Киева составили до 30 солдат, сообщили в пятницу в сводке МО РФ.
«
"На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск отражены шесть атак штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что авиация и артиллерия нанесли поражение живой силе и технике 33-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в районах Успеновки и Малой Токмачки Запорожской области.
"Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, танк, два пикапа, артиллерийская система М777 производства США, а также орудие Д-20", - добавили в МО РФ.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
30 ноября, 15:39
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФЗапорожская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала