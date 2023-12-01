https://ria.ru/20231201/spetsoperatsiya-1913207741.html

Российские военные отразили шесть атак ВСУ на Запорожском направлении

Российские военные отразили шесть атак ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 01.12.2023

Российские военные отразили шесть атак ВСУ на Запорожском направлении

Российские военнослужащие за сутки отразили шесть атак украинских штурмовых групп на Запорожском направлении и нанесли поражение двум бригадам ВСУ, потери Киева РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T15:45

2023-12-01T15:45

2023-12-01T16:17

специальная военная операция на украине

безопасность

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запорожская область

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки отразили шесть атак украинских штурмовых групп на Запорожском направлении и нанесли поражение двум бригадам ВСУ, потери Киева составили до 30 солдат, сообщили в пятницу в сводке МО РФ."На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск отражены шесть атак штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что авиация и артиллерия нанесли поражение живой силе и технике 33-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в районах Успеновки и Малой Токмачки Запорожской области."Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, танк, два пикапа, артиллерийская система М777 производства США, а также орудие Д-20", - добавили в МО РФ.

запорожская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, запорожская область