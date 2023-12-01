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Российские мотострелки уничтожили несколько наемников под Угледаром - РИА Новости, 01.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:06 01.12.2023 (обновлено: 05:11 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/spetsoperatsiya-1913057768.html
Российские мотострелки уничтожили несколько наемников под Угледаром
Российские мотострелки уничтожили несколько наемников под Угледаром - РИА Новости, 01.12.2023
Российские мотострелки уничтожили несколько наемников под Угледаром
Российские мотострелки группировки войск "Восток" уничтожили под Угледаром несколько иностранных наемников, воевавших в составе подразделений ВСУ, сообщили... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T05:06
2023-12-01T05:11
специальная военная операция на украине
россия
забайкальский край
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Российские мотострелки группировки войск "Восток" уничтожили под Угледаром несколько иностранных наемников, воевавших в составе подразделений ВСУ, сообщили журналистам в Минобороны.&quot;Мотострелки одного из соединений группировки войск &quot;Восток&quot; в ходе ведения активной обороны в течение суток отразили четыре атаки подразделений ВСУ в боях под Угледаром на Южнодонецком направлении специальной военной операции&quot;, — говорится в заявлении.Как уточнили в министерстве, на одном из участков обороны шесть бойцов с командиром взвода из Забайкальского края с позывным "Гавз" при поддержке огня артиллерии и минометов в течение суток смогли отбить атаки превосходящих сил противника."Данные радиоперехвата и объективного контроля подтвердили участие в данном боестолкновении в составе атакующих подразделений ВСУ нескольких иностранных наемников, которые нашими мотострелками в ходе боя были уничтожены", — пояснили в российском военном ведомстве.В результате боя мотострелки также уничтожили три автомобиля-пикапа противника, в которых вместе с военнослужащими ВСУ находились и иностранные наемники, добавили в Минобороны."Конечно, большую помощь оказала наша артиллерия, огонь которой корректировался с командного пункта подразделения с использованием беспилотного летательного аппарата", — приводит министерство слова "Гавза".Отмечается, что благодаря мужеству и отваге, грамотным и слаженным действиям военные из Забайкалья из этого боя вышли без потерь."Гавз" также рассказал, что в последнее время на этом направлении противник часто использует кассетные боеприпасы и ударные беспилотные летательные аппараты, в том числе кустарного производства.
https://ria.ru/20231201/spetsoperatsiya-1913055726.html
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россия, забайкальский край, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Забайкальский край, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские мотострелки уничтожили несколько наемников под Угледаром

МО: мотострелки уничтожили несколько иностранных наемников под Угледаром

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Российские мотострелки группировки войск "Восток" уничтожили под Угледаром несколько иностранных наемников, воевавших в составе подразделений ВСУ, сообщили журналистам в Минобороны.
«

"Мотострелки одного из соединений группировки войск "Восток" в ходе ведения активной обороны в течение суток отразили четыре атаки подразделений ВСУ в боях под Угледаром на Южнодонецком направлении специальной военной операции", — говорится в заявлении.

Как уточнили в министерстве, на одном из участков обороны шесть бойцов с командиром взвода из Забайкальского края с позывным "Гавз" при поддержке огня артиллерии и минометов в течение суток смогли отбить атаки превосходящих сил противника.
"Данные радиоперехвата и объективного контроля подтвердили участие в данном боестолкновении в составе атакующих подразделений ВСУ нескольких иностранных наемников, которые нашими мотострелками в ходе боя были уничтожены", — пояснили в российском военном ведомстве.
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В результате боя мотострелки также уничтожили три автомобиля-пикапа противника, в которых вместе с военнослужащими ВСУ находились и иностранные наемники, добавили в Минобороны.
"Конечно, большую помощь оказала наша артиллерия, огонь которой корректировался с командного пункта подразделения с использованием беспилотного летательного аппарата", — приводит министерство слова "Гавза".
Отмечается, что благодаря мужеству и отваге, грамотным и слаженным действиям военные из Забайкалья из этого боя вышли без потерь.
"Гавз" также рассказал, что в последнее время на этом направлении противник часто использует кассетные боеприпасы и ударные беспилотные летательные аппараты, в том числе кустарного производства.
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