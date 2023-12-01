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Российские мотострелки уничтожили несколько наемников под Угледаром
Российские мотострелки уничтожили несколько наемников под Угледаром - РИА Новости, 01.12.2023
Российские мотострелки уничтожили несколько наемников под Угледаром
Российские мотострелки группировки войск "Восток" уничтожили под Угледаром несколько иностранных наемников, воевавших в составе подразделений ВСУ, сообщили... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T05:06
2023-12-01T05:06
2023-12-01T05:11
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Российские мотострелки группировки войск "Восток" уничтожили под Угледаром несколько иностранных наемников, воевавших в составе подразделений ВСУ, сообщили журналистам в Минобороны."Мотострелки одного из соединений группировки войск "Восток" в ходе ведения активной обороны в течение суток отразили четыре атаки подразделений ВСУ в боях под Угледаром на Южнодонецком направлении специальной военной операции", — говорится в заявлении.Как уточнили в министерстве, на одном из участков обороны шесть бойцов с командиром взвода из Забайкальского края с позывным "Гавз" при поддержке огня артиллерии и минометов в течение суток смогли отбить атаки превосходящих сил противника."Данные радиоперехвата и объективного контроля подтвердили участие в данном боестолкновении в составе атакующих подразделений ВСУ нескольких иностранных наемников, которые нашими мотострелками в ходе боя были уничтожены", — пояснили в российском военном ведомстве.В результате боя мотострелки также уничтожили три автомобиля-пикапа противника, в которых вместе с военнослужащими ВСУ находились и иностранные наемники, добавили в Минобороны."Конечно, большую помощь оказала наша артиллерия, огонь которой корректировался с командного пункта подразделения с использованием беспилотного летательного аппарата", — приводит министерство слова "Гавза".Отмечается, что благодаря мужеству и отваге, грамотным и слаженным действиям военные из Забайкалья из этого боя вышли без потерь."Гавз" также рассказал, что в последнее время на этом направлении противник часто использует кассетные боеприпасы и ударные беспилотные летательные аппараты, в том числе кустарного производства.
https://ria.ru/20231201/spetsoperatsiya-1913055726.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Забайкальский край, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские мотострелки уничтожили несколько наемников под Угледаром
МО: мотострелки уничтожили несколько иностранных наемников под Угледаром
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Российские мотострелки группировки войск "Восток" уничтожили под Угледаром несколько иностранных наемников, воевавших в составе подразделений ВСУ, сообщили журналистам в Минобороны.
«
"Мотострелки одного из соединений группировки войск "Восток" в ходе ведения активной обороны в течение суток отразили четыре атаки подразделений ВСУ в боях под Угледаром на Южнодонецком направлении специальной военной операции", — говорится в заявлении.
Как уточнили в министерстве, на одном из участков обороны шесть бойцов с командиром взвода из Забайкальского края
с позывным "Гавз" при поддержке огня артиллерии и минометов в течение суток смогли отбить атаки превосходящих сил противника.
"Данные радиоперехвата и объективного контроля подтвердили участие в данном боестолкновении в составе атакующих подразделений ВСУ нескольких иностранных наемников, которые нашими мотострелками в ходе боя были уничтожены", — пояснили в российском военном ведомстве.
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В результате боя мотострелки также уничтожили три автомобиля-пикапа противника, в которых вместе с военнослужащими ВСУ находились и иностранные наемники, добавили в Минобороны.
"Конечно, большую помощь оказала наша артиллерия, огонь которой корректировался с командного пункта подразделения с использованием беспилотного летательного аппарата", — приводит министерство слова "Гавза".
Отмечается, что благодаря мужеству и отваге, грамотным и слаженным действиям военные из Забайкалья из этого боя вышли без потерь.
"Гавз" также рассказал, что в последнее время на этом направлении противник часто использует кассетные боеприпасы и ударные беспилотные летательные аппараты, в том числе кустарного производства.
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