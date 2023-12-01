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Российские бойцы уничтожили танк Leopard ВСУ под Работино
Российские бойцы уничтожили танк Leopard ВСУ под Работино - РИА Новости, 01.12.2023
Российские бойцы уничтожили танк Leopard ВСУ под Работино
Российские военные из 136-й бригады уничтожили в районе Работино Запорожской области украинский танк немецкого производства Leopard 2A4, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T04:03
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ДОНЕЦК, 1 дек - РИА Новости. Российские военные из 136-й бригады уничтожили в районе Работино Запорожской области украинский танк немецкого производства Leopard 2A4, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, предоставив подтверждающие видеокадры, снятые с беспилотника, поразившего танк, а также с камеры беспилотника-корректировщика. "В двух километрах западнее Работино 24 ноября силами расчета FPV-дрона 136-й бригады РФ был уничтожен танк Leopard", - сказал собеседник агентства.На кадрах, снятых камерой дрона-камикадзе, виден танк Leopard модификации 2A4, беспилотник приближается к нему и поражает башню в районе открытого люка. Корректировка велась с другого российского БПЛА, с камеры которого видно, как ударный дрон поражает цель, а следом в танк противника влетает противотанковый управляемый снаряд. В ноябре американский журнал Forbes писал, что украинские войска в ходе контрнаступления потеряли по меньшей мере 13 из 71 поставленных Leopard 2, всего им обещали поставить 85 таких танков. При этом Минобороны РФ сообщало, что только за июнь-июль были уничтожены 25 немецких танков Leopard различных модификаций. Все подбитые танки Leopard, показанные на фото и видео как ведомством, так и российскими военкорами, относятся к модификациям 2A4 и 2А6. По данным Forbes, в НАТО не выказывают желания передать Украине новые партии Leopard 2, Великобритания также на намерена поставлять Киеву новые Challenger 2, а ВСУ уже потеряли один из 14 поставленных танков этой модели.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские бойцы уничтожили танк Leopard ВСУ под Работино
Российские бойцы уничтожили танк Leopard ВСУ FPV-дроном под Работино
ДОНЕЦК, 1 дек - РИА Новости. Российские военные из 136-й бригады уничтожили в районе Работино Запорожской области украинский танк немецкого производства Leopard 2A4, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, предоставив подтверждающие видеокадры, снятые с беспилотника, поразившего танк, а также с камеры беспилотника-корректировщика.
"В двух километрах западнее Работино 24 ноября силами расчета FPV-дрона 136-й бригады РФ был уничтожен танк Leopard", - сказал собеседник агентства.
На кадрах, снятых камерой дрона-камикадзе, виден танк Leopard модификации 2A4, беспилотник приближается к нему и поражает башню в районе открытого люка. Корректировка велась с другого российского БПЛА, с камеры которого видно, как ударный дрон поражает цель, а следом в танк противника влетает противотанковый управляемый снаряд.
В ноябре американский журнал Forbes писал, что украинские войска в ходе контрнаступления потеряли по меньшей мере 13 из 71 поставленных Leopard 2, всего им обещали поставить 85 таких танков. При этом Минобороны РФ сообщало, что только за июнь-июль были уничтожены 25 немецких танков Leopard различных модификаций. Все подбитые танки Leopard, показанные на фото и видео как ведомством, так и российскими военкорами, относятся к модификациям 2A4 и 2А6.
По данным Forbes, в НАТО
не выказывают желания передать Украине
новые партии Leopard 2, Великобритания
также на намерена поставлять Киеву
новые Challenger 2, а ВСУ
уже потеряли один из 14 поставленных танков этой модели.
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