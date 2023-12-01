https://ria.ru/20231201/spetsoperatsiya-1913055726.html

Российские бойцы уничтожили танк Leopard ВСУ под Работино

Российские бойцы уничтожили танк Leopard ВСУ под Работино - РИА Новости, 01.12.2023

Российские бойцы уничтожили танк Leopard ВСУ под Работино

Российские военные из 136-й бригады уничтожили в районе Работино Запорожской области украинский танк немецкого производства Leopard 2A4, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T04:03

2023-12-01T04:03

2023-12-01T04:11

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

украина

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1885124630_0:0:3110:1750_1920x0_80_0_0_0388297225aa1e14b2ec58f42ec314d7.jpg

ДОНЕЦК, 1 дек - РИА Новости. Российские военные из 136-й бригады уничтожили в районе Работино Запорожской области украинский танк немецкого производства Leopard 2A4, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, предоставив подтверждающие видеокадры, снятые с беспилотника, поразившего танк, а также с камеры беспилотника-корректировщика. "В двух километрах западнее Работино 24 ноября силами расчета FPV-дрона 136-й бригады РФ был уничтожен танк Leopard", - сказал собеседник агентства.На кадрах, снятых камерой дрона-камикадзе, виден танк Leopard модификации 2A4, беспилотник приближается к нему и поражает башню в районе открытого люка. Корректировка велась с другого российского БПЛА, с камеры которого видно, как ударный дрон поражает цель, а следом в танк противника влетает противотанковый управляемый снаряд. В ноябре американский журнал Forbes писал, что украинские войска в ходе контрнаступления потеряли по меньшей мере 13 из 71 поставленных Leopard 2, всего им обещали поставить 85 таких танков. При этом Минобороны РФ сообщало, что только за июнь-июль были уничтожены 25 немецких танков Leopard различных модификаций. Все подбитые танки Leopard, показанные на фото и видео как ведомством, так и российскими военкорами, относятся к модификациям 2A4 и 2А6. По данным Forbes, в НАТО не выказывают желания передать Украине новые партии Leopard 2, Великобритания также на намерена поставлять Киеву новые Challenger 2, а ВСУ уже потеряли один из 14 поставленных танков этой модели.

https://ria.ru/20231130/plennyy-1912993983.html

россия

запорожская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, запорожская область, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность