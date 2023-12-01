https://ria.ru/20231201/spasateli-1913256893.html
Московские спасатели усилили контроль безопасности на городских водоемах
Московские спасатели усилили контроль безопасности на городских водоемах - РИА Новости, 01.12.2023
Московские спасатели усилили контроль безопасности на городских водоемах
Московские спасатели усилили контроль безопасности на городских водоемах, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T18:56
2023-12-01T18:56
2023-12-01T18:56
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петр бирюков
тинао
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Московские спасатели усилили контроль безопасности на городских водоемах, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах работают в усиленном режиме, чтобы предотвратить возможные происшествия на воде. Несмотря на то, что некоторые водоемы уже покрылись льдом, он еще хрупкий и не способен выдержать вес человека. Поэтому призываем москвичей быть аккуратнее, не выходить на лед, внимательно следить за детьми и домашними питомцами во время прогулок возле воды", - отметил Бирюков. Также заместитель мэра рассказал, что в настоящее время на Москве-реке лед либо полностью отсутствует, либо его толщина достигает не больше шести сантиметров. На внутренних водоемах толщина льда составляет от пяти до 15 сантиметров. Толщина льда на реке Десна и прудах на территории ТиНАО – 10-12 сантиметров. "Регулярно проводятся замеры толщины льда, под особым контролем - места несанкционированного выхода на лед, зимнего купания, рыбной ловли. Безопасность обеспечивают сотрудники 25 поисково-спасательных станций Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, где работают свыше 500 специалистов", - подчеркнул Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в зимний период спасатели будут патрулировать водные акватории на судах на воздушной подушке, всего планируется задействовать более 20 единиц такой техники. Этот уникальный транспорт способен передвигаться по воде и льду со средней скоростью 50-80 километров в час.
https://ria.ru/20231201/moskva-1913119083.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петр бирюков, тинао, спасатели
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, ТиНАО, спасатели
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Московские спасатели усилили контроль безопасности на городских водоемах, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах работают в усиленном режиме, чтобы предотвратить возможные происшествия на воде. Несмотря на то, что некоторые водоемы уже покрылись льдом, он еще хрупкий и не способен выдержать вес человека. Поэтому призываем москвичей быть аккуратнее, не выходить на лед, внимательно следить за детьми и домашними питомцами во время прогулок возле воды", - отметил Бирюков.
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Также заместитель мэра рассказал, что в настоящее время на Москве-реке лед либо полностью отсутствует, либо его толщина достигает не больше шести сантиметров. На внутренних водоемах толщина льда составляет от пяти до 15 сантиметров. Толщина льда на реке Десна и прудах на территории ТиНАО
– 10-12 сантиметров.
"Регулярно проводятся замеры толщины льда, под особым контролем - места несанкционированного выхода на лед, зимнего купания, рыбной ловли. Безопасность обеспечивают сотрудники 25 поисково-спасательных станций Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, где работают свыше 500 специалистов", - подчеркнул Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в зимний период спасатели будут патрулировать водные акватории на судах на воздушной подушке, всего планируется задействовать более 20 единиц такой техники. Этот уникальный транспорт способен передвигаться по воде и льду со средней скоростью 50-80 километров в час.