https://ria.ru/20231201/sovbez-1913178532.html
Путин предложил обсудить связь технологического суверенитета и безопасности
Путин предложил обсудить связь технологического суверенитета и безопасности - РИА Новости, 01.12.2023
Путин предложил обсудить связь технологического суверенитета и безопасности
Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ предложил рассмотреть вопрос о влиянии достижения технологического... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T14:20
2023-12-01T14:20
2023-12-01T14:27
безопасность
владимир путин
россия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ предложил рассмотреть вопрос о влиянии достижения технологического суверенитета на безопасность страны."Мы с вами сегодня обсудим вопрос, как влияет достижение технологического суверенитета на обеспечение безопасности", - сказал он и передал слово для доклада первому вице-премьеру Андрею Белоусову.
https://ria.ru/20231127/chernyshenko-1912172471.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, владимир путин, россия
Безопасность, Владимир Путин, Россия
Путин предложил обсудить связь технологического суверенитета и безопасности
Путин призвал Совбез обсудить связь технологического суверенитета и безопасности