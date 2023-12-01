https://ria.ru/20231201/sovbez-1913178532.html

Путин предложил обсудить связь технологического суверенитета и безопасности

Путин предложил обсудить связь технологического суверенитета и безопасности - РИА Новости, 01.12.2023

Путин предложил обсудить связь технологического суверенитета и безопасности

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ предложил рассмотреть вопрос о влиянии достижения технологического... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T14:20

2023-12-01T14:20

2023-12-01T14:27

безопасность

владимир путин

россия

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ предложил рассмотреть вопрос о влиянии достижения технологического суверенитета на безопасность страны."Мы с вами сегодня обсудим вопрос, как влияет достижение технологического суверенитета на обеспечение безопасности", - сказал он и передал слово для доклада первому вице-премьеру Андрею Белоусову.

https://ria.ru/20231127/chernyshenko-1912172471.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, владимир путин, россия