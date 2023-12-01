https://ria.ru/20231201/soglasheniya-1913099716.html

Липецкая область подписала пять побратимских соглашений с Беларусью

Липецкая область подписала пять побратимских соглашений с Беларусью - РИА Новости, 01.12.2023

Липецкая область подписала пять побратимских соглашений с Беларусью

Муниципалитеты Липецкой области и Республика Беларусь подписали пять побратимских соглашений, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T11:00

2023-12-01T11:00

2023-12-01T11:00

липецкая область

белоруссия

игорь артамонов

гомельская область

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Муниципалитеты Липецкой области и Республика Беларусь подписали пять побратимских соглашений, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. 30 ноября в Липецкой области стартовали Дни Беларуси. В этот день прошла стратегическая сессия, посвященная сотрудничеству двух сторон. "С Минфином Беларуси подписали План мероприятий по развитию торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества. С Гродненским облисполкомом заключили соглашение по укреплению международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах", - отметил Артамонов. Соглашения об установлении побратимских и партнерских отношений подписали пять муниципалитетов Липецкой области: Добринский район и Добрушский район Гомельской области, Долгоруковский район и Октябрьский район Гомельской области, Краснинский район и город Микашевичи Брестской области, Лев-Толстовский район и Ветковский район Гомельской области, Чаплыгинский район и Калинковичский район Гомельской области. Ранее было подписано 12 побратимских соглашений между муниципалитетами Липецкой области и Республикой Беларусь. В 2024 году планируют заключить еще три. Таким образом, все муниципалитеты региона скрепят торгово-экономическое, социальное и культурное взаимодействие братскими узами с белорусами. "У Липецкой области большие планы по укреплению экономического и социокультурного партнерства с Беларусью. И мы рады, что наши намерения совпадают с решениями представителей братской республики", – отметил Артамонов.

https://ria.ru/20231201/tovarooborot-1913097041.html

https://ria.ru/20231130/dni_respubliki_belarus-1912959050.html

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гомельская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

белоруссия, игорь артамонов, гомельская область