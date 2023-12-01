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Липецкая область подписала пять побратимских соглашений с Беларусью - РИА Новости, 01.12.2023
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Липецкая область
 
11:00 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/soglasheniya-1913099716.html
Липецкая область подписала пять побратимских соглашений с Беларусью
Липецкая область подписала пять побратимских соглашений с Беларусью - РИА Новости, 01.12.2023
Липецкая область подписала пять побратимских соглашений с Беларусью
Муниципалитеты Липецкой области и Республика Беларусь подписали пять побратимских соглашений, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T11:00
2023-12-01T11:00
липецкая область
белоруссия
игорь артамонов
гомельская область
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Муниципалитеты Липецкой области и Республика Беларусь подписали пять побратимских соглашений, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. 30 ноября в Липецкой области стартовали Дни Беларуси. В этот день прошла стратегическая сессия, посвященная сотрудничеству двух сторон. "С Минфином Беларуси подписали План мероприятий по развитию торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества. С Гродненским облисполкомом заключили соглашение по укреплению международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах", - отметил Артамонов. Соглашения об установлении побратимских и партнерских отношений подписали пять муниципалитетов Липецкой области: Добринский район и Добрушский район Гомельской области, Долгоруковский район и Октябрьский район Гомельской области, Краснинский район и город Микашевичи Брестской области, Лев-Толстовский район и Ветковский район Гомельской области, Чаплыгинский район и Калинковичский район Гомельской области. Ранее было подписано 12 побратимских соглашений между муниципалитетами Липецкой области и Республикой Беларусь. В 2024 году планируют заключить еще три. Таким образом, все муниципалитеты региона скрепят торгово-экономическое, социальное и культурное взаимодействие братскими узами с белорусами. "У Липецкой области большие планы по укреплению экономического и социокультурного партнерства с Беларусью. И мы рады, что наши намерения совпадают с решениями представителей братской республики", – отметил Артамонов.
https://ria.ru/20231201/tovarooborot-1913097041.html
https://ria.ru/20231130/dni_respubliki_belarus-1912959050.html
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белоруссия, игорь артамонов, гомельская область
Липецкая область, Белоруссия, Игорь Артамонов, Гомельская область

Липецкая область подписала пять побратимских соглашений с Беларусью

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области Липецкая область подписала пять побратимских соглашений с Беларусью
 Липецкая область подписала пять побратимских соглашений с Беларусью - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Муниципалитеты Липецкой области и Республика Беларусь подписали пять побратимских соглашений, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
30 ноября в Липецкой области стартовали Дни Беларуси. В этот день прошла стратегическая сессия, посвященная сотрудничеству двух сторон.
Товарооборот между Липецкой областью и Беларусью вырос до 300 млн долларов - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
Товарооборот между Липецкой областью и Беларусью вырос до 300 млн долларов
Вчера, 10:53
"С Минфином Беларуси подписали План мероприятий по развитию торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества. С Гродненским облисполкомом заключили соглашение по укреплению международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах", - отметил Артамонов.
Соглашения об установлении побратимских и партнерских отношений подписали пять муниципалитетов Липецкой области: Добринский район и Добрушский район Гомельской области, Долгоруковский район и Октябрьский район Гомельской области, Краснинский район и город Микашевичи Брестской области, Лев-Толстовский район и Ветковский район Гомельской области, Чаплыгинский район и Калинковичский район Гомельской области.
Ранее было подписано 12 побратимских соглашений между муниципалитетами Липецкой области и Республикой Беларусь. В 2024 году планируют заключить еще три. Таким образом, все муниципалитеты региона скрепят торгово-экономическое, социальное и культурное взаимодействие братскими узами с белорусами.
Возложение цветов к Вечному огню на площади Героев в Липецке делегацией Республики Беларусь - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
Дни Республики Беларусь стартовали в Липецкой области
30 ноября, 16:44
"У Липецкой области большие планы по укреплению экономического и социокультурного партнерства с Беларусью. И мы рады, что наши намерения совпадают с решениями представителей братской республики", – отметил Артамонов.
 
Липецкая областьБелоруссияИгорь АртамоновГомельская область
 
 
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