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В воскресенье в Москве выпадет треть месячной нормы осадков - РИА Новости, 01.12.2023
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08:21 01.12.2023 (обновлено: 08:28 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/snegopad-1913069314.html
В воскресенье в Москве выпадет треть месячной нормы осадков
В воскресенье в Москве выпадет треть месячной нормы осадков - РИА Новости, 01.12.2023
В воскресенье в Москве выпадет треть месячной нормы осадков
В воскресенье на Москву обрушится 30% месячной нормы осадков, сугробы вырастут до 30 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T08:21
2023-12-01T08:28
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. В воскресенье на Москву обрушится 30% месячной нормы осадков, сугробы вырастут до 30 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В воскресенье на Москву обрушится 30% месячной нормы осадков. Будет побит суточный рекорд осадков этого дня 1980 года. А сугробы наметет такие, которых не было в начале декабря последний 71 год", - сказал Тишковец.Синоптик пояснил, что днём в воскресенье столицу накроет южный циклон."После полудня обрушатся обильные снегопады. За 12 часов выпадет до 11-16 миллиметров осадков или почти 1/3 от месячной нормы – более чем в 1,5 раза будет побит суточный рекорд осадков 1980 года, когда выпало 9,4 миллиметров. Закружат метели с ухудшением видимости до 300-500 метров. В результате в Москве сугробы вырастут с 18 до 27-30 сантиметров, что близко к рекорду высоты снежного покрова, который для 3 декабря держится с 1952 года (31 сантиметр)", - сказал Тишковец.При этом, по словам синоптика, дневная температура воздуха составит минус 4-9 градусов, но ощущаться из-за плотного ветра и высокой влажности воздуха будет как минус 10-15 градусов.
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общество, москва, погода
Общество, Москва, Погода
В воскресенье в Москве выпадет треть месячной нормы осадков

В Москве в воскресенье из-за сильного снегопада сугробы вырастут с 18 до 30 см

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗанесенные снегом автомобили в Москве
Занесенные снегом автомобили в Москве - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Занесенные снегом автомобили в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. В воскресенье на Москву обрушится 30% месячной нормы осадков, сугробы вырастут до 30 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
«
"В воскресенье на Москву обрушится 30% месячной нормы осадков. Будет побит суточный рекорд осадков этого дня 1980 года. А сугробы наметет такие, которых не было в начале декабря последний 71 год", - сказал Тишковец.
Синоптик пояснил, что днём в воскресенье столицу накроет южный циклон.
"После полудня обрушатся обильные снегопады. За 12 часов выпадет до 11-16 миллиметров осадков или почти 1/3 от месячной нормы – более чем в 1,5 раза будет побит суточный рекорд осадков 1980 года, когда выпало 9,4 миллиметров. Закружат метели с ухудшением видимости до 300-500 метров. В результате в Москве сугробы вырастут с 18 до 27-30 сантиметров, что близко к рекорду высоты снежного покрова, который для 3 декабря держится с 1952 года (31 сантиметр)", - сказал Тишковец.
При этом, по словам синоптика, дневная температура воздуха составит минус 4-9 градусов, но ощущаться из-за плотного ветра и высокой влажности воздуха будет как минус 10-15 градусов.
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