https://ria.ru/20231201/snegopad-1913069314.html

В воскресенье в Москве выпадет треть месячной нормы осадков

В воскресенье в Москве выпадет треть месячной нормы осадков - РИА Новости, 01.12.2023

В воскресенье в Москве выпадет треть месячной нормы осадков

В воскресенье на Москву обрушится 30% месячной нормы осадков, сугробы вырастут до 30 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T08:21

2023-12-01T08:21

2023-12-01T08:28

общество

москва

погода

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. В воскресенье на Москву обрушится 30% месячной нормы осадков, сугробы вырастут до 30 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В воскресенье на Москву обрушится 30% месячной нормы осадков. Будет побит суточный рекорд осадков этого дня 1980 года. А сугробы наметет такие, которых не было в начале декабря последний 71 год", - сказал Тишковец.Синоптик пояснил, что днём в воскресенье столицу накроет южный циклон."После полудня обрушатся обильные снегопады. За 12 часов выпадет до 11-16 миллиметров осадков или почти 1/3 от месячной нормы – более чем в 1,5 раза будет побит суточный рекорд осадков 1980 года, когда выпало 9,4 миллиметров. Закружат метели с ухудшением видимости до 300-500 метров. В результате в Москве сугробы вырастут с 18 до 27-30 сантиметров, что близко к рекорду высоты снежного покрова, который для 3 декабря держится с 1952 года (31 сантиметр)", - сказал Тишковец.При этом, по словам синоптика, дневная температура воздуха составит минус 4-9 градусов, но ощущаться из-за плотного ветра и высокой влажности воздуха будет как минус 10-15 градусов.

https://ria.ru/20231130/sanprosvet-1912637420.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, погода