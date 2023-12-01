До 1 декабря на военную службу приняли более 452 тысяч человек
Медведев: с 1 января на службу в ВС России приняли более 452 тысяч человек
© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкИнструктора пункта отбора на военную службу по контракту
Инструктора пункта отбора на военную службу по контракту. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Более 452 тысяч человек приняли на военную службу в интересах объединенной группировки войск в период с 1 января по 1 декабря, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, видео опубликовано на его странице в соцсети "ВКонтакте".
Во время поездки в Сибирский федеральный округ чиновник осмотрел сборный пункт и провел совещание по вопросам доукомплектования российских Вооруженных сил контрактниками.
"По данным министерства обороны, в целом с 1 января по 1 декабря в интересах объединенной группировки войск принято на военную службу более 452 тысяч человек. Отмечу системный подход руководства ряда субъектов Федерации, в частности, Москвы, Севастополя, Чеченской Республики, к доукомплектованию контрактниками объединенной группировки войск", — сказал он.
Медведев особо отметил вклад чеченского руководства, благодаря которому на передовую направили более 30 тысяч человек.
"И свыше 15 тысяч добровольцев прошли обучение на базе Российского университета спецназа в Гудермесе", — уточнил зампред.
Он также обратил внимание, что в этом регионе проводится большая работа по подготовке кандидатов к выполнению боевых задач.