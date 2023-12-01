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До 1 декабря на военную службу приняли более 452 тысяч человек - РИА Новости, 01.12.2023
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18:02 01.12.2023 (обновлено: 19:08 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/sluzhba-1913245531.html
До 1 декабря на военную службу приняли более 452 тысяч человек
До 1 декабря на военную службу приняли более 452 тысяч человек - РИА Новости, 01.12.2023
До 1 декабря на военную службу приняли более 452 тысяч человек
Более 452 тысяч человек приняли на военную службу в интересах объединенной группировки войск в период с 1 января по 1 декабря, заявил заместитель председателя... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T18:02
2023-12-01T19:08
вооруженные силы рф
безопасность
россия
дмитрий медведев
севастополь
москва
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Более 452 тысяч человек приняли на военную службу в интересах объединенной группировки войск в период с 1 января по 1 декабря, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, видео опубликовано на его странице в соцсети "ВКонтакте".Во время поездки в Сибирский федеральный округ чиновник осмотрел сборный пункт и провел совещание по вопросам доукомплектования российских Вооруженных сил контрактниками."По данным министерства обороны, в целом с 1 января по 1 декабря в интересах объединенной группировки войск принято на военную службу более 452 тысяч человек. Отмечу системный подход руководства ряда субъектов Федерации, в частности, Москвы, Севастополя, Чеченской Республики, к доукомплектованию контрактниками объединенной группировки войск", — сказал он.Медведев особо отметил вклад чеченского руководства, благодаря которому на передовую направили более 30 тысяч человек."И свыше 15 тысяч добровольцев прошли обучение на базе Российского университета спецназа в Гудермесе", — уточнил зампред.Он также обратил внимание, что в этом регионе проводится большая работа по подготовке кандидатов к выполнению боевых задач.
https://ria.ru/20231115/kontrakt-1909587146.html
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вооруженные силы рф, безопасность, россия, дмитрий медведев, севастополь, москва
Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия, Дмитрий Медведев, Севастополь, Москва
До 1 декабря на военную службу приняли более 452 тысяч человек

Медведев: с 1 января на службу в ВС России приняли более 452 тысяч человек

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкИнструктора пункта отбора на военную службу по контракту
Инструктора пункта отбора на военную службу по контракту - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Инструктора пункта отбора на военную службу по контракту. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Более 452 тысяч человек приняли на военную службу в интересах объединенной группировки войск в период с 1 января по 1 декабря, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, видео опубликовано на его странице в соцсети "ВКонтакте".
Во время поездки в Сибирский федеральный округ чиновник осмотрел сборный пункт и провел совещание по вопросам доукомплектования российских Вооруженных сил контрактниками.
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"По данным министерства обороны, в целом с 1 января по 1 декабря в интересах объединенной группировки войск принято на военную службу более 452 тысяч человек. Отмечу системный подход руководства ряда субъектов Федерации, в частности, Москвы, Севастополя, Чеченской Республики, к доукомплектованию контрактниками объединенной группировки войск", — сказал он.
Медведев особо отметил вклад чеченского руководства, благодаря которому на передовую направили более 30 тысяч человек.
"И свыше 15 тысяч добровольцев прошли обучение на базе Российского университета спецназа в Гудермесе", — уточнил зампред.
Он также обратил внимание, что в этом регионе проводится большая работа по подготовке кандидатов к выполнению боевых задач.
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Вооруженные силы РФБезопасностьРоссияДмитрий МедведевСевастопольМосква
 
 
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