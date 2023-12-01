https://ria.ru/20231201/sluzhba-1913245531.html

До 1 декабря на военную службу приняли более 452 тысяч человек

До 1 декабря на военную службу приняли более 452 тысяч человек - РИА Новости, 01.12.2023

До 1 декабря на военную службу приняли более 452 тысяч человек

Более 452 тысяч человек приняли на военную службу в интересах объединенной группировки войск в период с 1 января по 1 декабря, заявил заместитель председателя... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T18:02

2023-12-01T18:02

2023-12-01T19:08

вооруженные силы рф

безопасность

россия

дмитрий медведев

севастополь

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Более 452 тысяч человек приняли на военную службу в интересах объединенной группировки войск в период с 1 января по 1 декабря, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, видео опубликовано на его странице в соцсети "ВКонтакте".Во время поездки в Сибирский федеральный округ чиновник осмотрел сборный пункт и провел совещание по вопросам доукомплектования российских Вооруженных сил контрактниками."По данным министерства обороны, в целом с 1 января по 1 декабря в интересах объединенной группировки войск принято на военную службу более 452 тысяч человек. Отмечу системный подход руководства ряда субъектов Федерации, в частности, Москвы, Севастополя, Чеченской Республики, к доукомплектованию контрактниками объединенной группировки войск", — сказал он.Медведев особо отметил вклад чеченского руководства, благодаря которому на передовую направили более 30 тысяч человек."И свыше 15 тысяч добровольцев прошли обучение на базе Российского университета спецназа в Гудермесе", — уточнил зампред.Он также обратил внимание, что в этом регионе проводится большая работа по подготовке кандидатов к выполнению боевых задач.

https://ria.ru/20231115/kontrakt-1909587146.html

https://ria.ru/20231130/svo-1912357375.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

вооруженные силы рф, безопасность, россия, дмитрий медведев, севастополь, москва