https://ria.ru/20231201/sk-1913213399.html

СК раскрыл дело о гибели при теракте главы запорожской Михайловки Сушко

СК раскрыл дело о гибели при теракте главы запорожской Михайловки Сушко - РИА Новости, 01.12.2023

СК раскрыл дело о гибели при теракте главы запорожской Михайловки Сушко

В гибели главы администрации поселка Михайловка в Запорожской области Ивана Сушко, чей автомобиль подорвали в 2022 году, обвинили пять человек - граждан РФ и... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T16:01

2023-12-01T16:01

2023-12-01T16:01

происшествия

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украина

запорожская область

дмитрий новиков

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. В гибели главы администрации поселка Михайловка в Запорожской области Ивана Сушко, чей автомобиль подорвали в 2022 году, обвинили пять человек - граждан РФ и Украины, все они арестованы, сообщили в пресс-службе СК РФ. Сушко погиб в августе 2022 года в результате подрыва автомобиля. Предположительно, под сиденье его машины подложили взрывное устройство. "Следствием во взаимодействии с региональным управлением ФСБ России был проведен комплекс следственно-оперативных мероприятий, позволивший установить лиц, причастных к совершению этого преступления. Среди них граждане Украины и России: Владимир Тетерев, Алексей Кириченко, Александр Ляховченко, Дмитрий Новиков и Данила Смола", - сказали в ведомстве. В СК РФ добавили, что всем фигурантам предъявлено обвинение в "террористическом акте, совершенном группой лиц по предварительному сговору". "По ходатайству следствия судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - подчеркнули в СК. По данным следствия, фигуранты действовали по указанию сотрудников Службы безопасности Украины. С мая 2022 года они следили за Сушко. Один из них изготовил самодельное взрывное устройство, другой соучастник установил его на автомобиль потерпевшего. Впоследствии, убедившись, что в авто находится Сушко, один из обвиняемых привел в действие взрывное устройство.

https://ria.ru/20231124/pozhar-1911634433.html

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происшествия, россия, украина, запорожская область, дмитрий новиков, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)