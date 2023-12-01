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СК раскрыл дело о гибели при теракте главы запорожской Михайловки Сушко
СК раскрыл дело о гибели при теракте главы запорожской Михайловки Сушко - РИА Новости, 01.12.2023
СК раскрыл дело о гибели при теракте главы запорожской Михайловки Сушко
В гибели главы администрации поселка Михайловка в Запорожской области Ивана Сушко, чей автомобиль подорвали в 2022 году, обвинили пять человек - граждан РФ и... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T16:01
2023-12-01T16:01
2023-12-01T16:01
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. В гибели главы администрации поселка Михайловка в Запорожской области Ивана Сушко, чей автомобиль подорвали в 2022 году, обвинили пять человек - граждан РФ и Украины, все они арестованы, сообщили в пресс-службе СК РФ. Сушко погиб в августе 2022 года в результате подрыва автомобиля. Предположительно, под сиденье его машины подложили взрывное устройство. "Следствием во взаимодействии с региональным управлением ФСБ России был проведен комплекс следственно-оперативных мероприятий, позволивший установить лиц, причастных к совершению этого преступления. Среди них граждане Украины и России: Владимир Тетерев, Алексей Кириченко, Александр Ляховченко, Дмитрий Новиков и Данила Смола", - сказали в ведомстве. В СК РФ добавили, что всем фигурантам предъявлено обвинение в "террористическом акте, совершенном группой лиц по предварительному сговору". "По ходатайству следствия судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - подчеркнули в СК. По данным следствия, фигуранты действовали по указанию сотрудников Службы безопасности Украины. С мая 2022 года они следили за Сушко. Один из них изготовил самодельное взрывное устройство, другой соучастник установил его на автомобиль потерпевшего. Впоследствии, убедившись, что в авто находится Сушко, один из обвиняемых привел в действие взрывное устройство.
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происшествия, россия, украина, запорожская область, дмитрий новиков, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Украина, Запорожская область, Дмитрий Новиков, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
СК раскрыл дело о гибели при теракте главы запорожской Михайловки Сушко
СК раскрыл дело о гибели при теракте главы запорожской Михайловки Сушко
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. В гибели главы администрации поселка Михайловка в Запорожской области Ивана Сушко, чей автомобиль подорвали в 2022 году, обвинили пять человек - граждан РФ и Украины, все они арестованы, сообщили в пресс-службе СК РФ.
Сушко погиб в августе 2022 года в результате подрыва автомобиля. Предположительно, под сиденье его машины подложили взрывное устройство.
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"Следствием во взаимодействии с региональным управлением ФСБ России был проведен комплекс следственно-оперативных мероприятий, позволивший установить лиц, причастных к совершению этого преступления. Среди них граждане Украины и России: Владимир Тетерев, Алексей Кириченко, Александр Ляховченко, Дмитрий Новиков и Данила Смола", - сказали в ведомстве.
В СК РФ добавили, что всем фигурантам предъявлено обвинение в "террористическом акте, совершенном группой лиц по предварительному сговору". "По ходатайству следствия судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - подчеркнули в СК.
По данным следствия, фигуранты действовали по указанию сотрудников Службы безопасности Украины. С мая 2022 года они следили за Сушко. Один из них изготовил самодельное взрывное устройство, другой соучастник установил его на автомобиль потерпевшего. Впоследствии, убедившись, что в авто находится Сушко, один из обвиняемых привел в действие взрывное устройство.
СК спустя год назвал причину пожара в Москве, где погибли семь человек