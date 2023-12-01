Рейтинг@Mail.ru
СК раскрыл дело о гибели при теракте главы запорожской Михайловки Сушко - РИА Новости, 01.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:01 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/sk-1913213399.html
СК раскрыл дело о гибели при теракте главы запорожской Михайловки Сушко
СК раскрыл дело о гибели при теракте главы запорожской Михайловки Сушко - РИА Новости, 01.12.2023
СК раскрыл дело о гибели при теракте главы запорожской Михайловки Сушко
В гибели главы администрации поселка Михайловка в Запорожской области Ивана Сушко, чей автомобиль подорвали в 2022 году, обвинили пять человек - граждан РФ и... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T16:01
2023-12-01T16:01
происшествия
россия
украина
запорожская область
дмитрий новиков
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583591_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_13f505d1a334e9dc4dab49cf6a547b85.jpg
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. В гибели главы администрации поселка Михайловка в Запорожской области Ивана Сушко, чей автомобиль подорвали в 2022 году, обвинили пять человек - граждан РФ и Украины, все они арестованы, сообщили в пресс-службе СК РФ. Сушко погиб в августе 2022 года в результате подрыва автомобиля. Предположительно, под сиденье его машины подложили взрывное устройство. "Следствием во взаимодействии с региональным управлением ФСБ России был проведен комплекс следственно-оперативных мероприятий, позволивший установить лиц, причастных к совершению этого преступления. Среди них граждане Украины и России: Владимир Тетерев, Алексей Кириченко, Александр Ляховченко, Дмитрий Новиков и Данила Смола", - сказали в ведомстве. В СК РФ добавили, что всем фигурантам предъявлено обвинение в "террористическом акте, совершенном группой лиц по предварительному сговору". "По ходатайству следствия судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - подчеркнули в СК. По данным следствия, фигуранты действовали по указанию сотрудников Службы безопасности Украины. С мая 2022 года они следили за Сушко. Один из них изготовил самодельное взрывное устройство, другой соучастник установил его на автомобиль потерпевшего. Впоследствии, убедившись, что в авто находится Сушко, один из обвиняемых привел в действие взрывное устройство.
https://ria.ru/20231124/pozhar-1911634433.html
россия
украина
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583591_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_63acdf2792fce5ad5285773b2187d855.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, украина, запорожская область, дмитрий новиков, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Украина, Запорожская область, Дмитрий Новиков, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
СК раскрыл дело о гибели при теракте главы запорожской Михайловки Сушко

СК раскрыл дело о гибели при теракте главы запорожской Михайловки Сушко

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. В гибели главы администрации поселка Михайловка в Запорожской области Ивана Сушко, чей автомобиль подорвали в 2022 году, обвинили пять человек - граждан РФ и Украины, все они арестованы, сообщили в пресс-службе СК РФ.
Сушко погиб в августе 2022 года в результате подрыва автомобиля. Предположительно, под сиденье его машины подложили взрывное устройство.
«
"Следствием во взаимодействии с региональным управлением ФСБ России был проведен комплекс следственно-оперативных мероприятий, позволивший установить лиц, причастных к совершению этого преступления. Среди них граждане Украины и России: Владимир Тетерев, Алексей Кириченко, Александр Ляховченко, Дмитрий Новиков и Данила Смола", - сказали в ведомстве.
В СК РФ добавили, что всем фигурантам предъявлено обвинение в "террористическом акте, совершенном группой лиц по предварительному сговору". "По ходатайству следствия судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - подчеркнули в СК.
По данным следствия, фигуранты действовали по указанию сотрудников Службы безопасности Украины. С мая 2022 года они следили за Сушко. Один из них изготовил самодельное взрывное устройство, другой соучастник установил его на автомобиль потерпевшего. Впоследствии, убедившись, что в авто находится Сушко, один из обвиняемых привел в действие взрывное устройство.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
СК спустя год назвал причину пожара в Москве, где погибли семь человек
24 ноября, 15:17
 
ПроисшествияРоссияУкраинаЗапорожская областьДмитрий НовиковСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала