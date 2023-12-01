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Мошенники уговорили жительницу Кузбасса поджечь военкомат - РИА Новости, 01.12.2023
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13:00 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/sk-1913140464.html
Мошенники уговорили жительницу Кузбасса поджечь военкомат
Мошенники уговорили жительницу Кузбасса поджечь военкомат - РИА Новости, 01.12.2023
Мошенники уговорили жительницу Кузбасса поджечь военкомат
Жительница Кузбасса подожгла военкомат в городе Анжеро-Судженске по наущению мошенников и попала в уголовное дело, сообщает в Telegram СУСК по Кемеровской... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T13:00
2023-12-01T13:00
происшествия
анжеро-судженск
кемеровская область
следственный комитет россии (ск рф)
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КЕМЕРОВО, 1 дек – РИА Новости. Жительница Кузбасса подожгла военкомат в городе Анжеро-Судженске по наущению мошенников и попала в уголовное дело, сообщает в Telegram СУСК по Кемеровской области в пятницу. "По предварительным данным, 30 ноября 2023 года в городе Анжеро-Судженске 41-летняя обвиняемая пришла к зданию военного комиссариата, где подожгла имеющуюся при себе стеклянную емкость с находившейся в ней легковоспламеняющейся жидкостью и бросила ее в окно, расположенное на первом этаже военкомата, причинив своими действиями материальный ущерб", – говорится в релизе. Женщину задержали, и допросе она объяснила, что через мессенджер ей на телефон позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками банка, которые убедили в том, что на нее оформлен кредит. Документы "мошенники" якобы хранили в военном комиссариате, который необходимо поджечь. При этом ее также убедили в необходимости взять еще один кредит и перевести деньги на определенный счет, что она и сделала. Женщина поверила этому всему и сделала, как велел голос на том конце трубки. Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога".
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анжеро-судженск
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происшествия, анжеро-судженск, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Анжеро-Судженск, Кемеровская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Мошенники уговорили жительницу Кузбасса поджечь военкомат

СК: жительница Кузбасса подожгла военкомат по наущению мошенников

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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КЕМЕРОВО, 1 дек – РИА Новости. Жительница Кузбасса подожгла военкомат в городе Анжеро-Судженске по наущению мошенников и попала в уголовное дело, сообщает в Telegram СУСК по Кемеровской области в пятницу.
«
"По предварительным данным, 30 ноября 2023 года в городе Анжеро-Судженске 41-летняя обвиняемая пришла к зданию военного комиссариата, где подожгла имеющуюся при себе стеклянную емкость с находившейся в ней легковоспламеняющейся жидкостью и бросила ее в окно, расположенное на первом этаже военкомата, причинив своими действиями материальный ущерб", – говорится в релизе.
Женщину задержали, и допросе она объяснила, что через мессенджер ей на телефон позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками банка, которые убедили в том, что на нее оформлен кредит.
Документы "мошенники" якобы хранили в военном комиссариате, который необходимо поджечь. При этом ее также убедили в необходимости взять еще один кредит и перевести деньги на определенный счет, что она и сделала.
Женщина поверила этому всему и сделала, как велел голос на том конце трубки. Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога".
Полицейский - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
В Курганской области задержали мужчину за поджог сельсовета и кражу конфет
30 ноября, 14:41
 
ПроисшествияАнжеро-СудженскКемеровская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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