https://ria.ru/20231201/sk-1913140464.html

Мошенники уговорили жительницу Кузбасса поджечь военкомат

Мошенники уговорили жительницу Кузбасса поджечь военкомат - РИА Новости, 01.12.2023

Мошенники уговорили жительницу Кузбасса поджечь военкомат

Жительница Кузбасса подожгла военкомат в городе Анжеро-Судженске по наущению мошенников и попала в уголовное дело, сообщает в Telegram СУСК по Кемеровской... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T13:00

2023-12-01T13:00

2023-12-01T13:00

происшествия

анжеро-судженск

кемеровская область

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg

КЕМЕРОВО, 1 дек – РИА Новости. Жительница Кузбасса подожгла военкомат в городе Анжеро-Судженске по наущению мошенников и попала в уголовное дело, сообщает в Telegram СУСК по Кемеровской области в пятницу. "По предварительным данным, 30 ноября 2023 года в городе Анжеро-Судженске 41-летняя обвиняемая пришла к зданию военного комиссариата, где подожгла имеющуюся при себе стеклянную емкость с находившейся в ней легковоспламеняющейся жидкостью и бросила ее в окно, расположенное на первом этаже военкомата, причинив своими действиями материальный ущерб", – говорится в релизе. Женщину задержали, и допросе она объяснила, что через мессенджер ей на телефон позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками банка, которые убедили в том, что на нее оформлен кредит. Документы "мошенники" якобы хранили в военном комиссариате, который необходимо поджечь. При этом ее также убедили в необходимости взять еще один кредит и перевести деньги на определенный счет, что она и сделала. Женщина поверила этому всему и сделала, как велел голос на том конце трубки. Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога".

https://ria.ru/20231130/podzhog-1912916248.html

анжеро-судженск

кемеровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, анжеро-судженск, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф)