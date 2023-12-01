https://ria.ru/20231201/sk-1913081331.html

Задержан подозреваемый в теракте на железной дороге в Рязанской области

Задержан подозреваемый в теракте на железной дороге в Рязанской области - РИА Новости, 01.12.2023

Задержан подозреваемый в теракте на железной дороге в Рязанской области

Силовики задержали подозреваемого в организации терактов на железной дороге и на военном аэродроме в Рязанской области по заданию военной разведки Украины,... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T09:47

2023-12-01T09:47

2023-12-01T12:48

происшествия

рязанская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

октябрьская железная дорога

украина

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Силовики задержали подозреваемого в организации терактов на железной дороге и на военном аэродроме в Рязанской области по заданию военной разведки Украины, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК и в ФСБ."Задержан мужчина, установивший самодельные взрывные устройства на железной дороге, в результате чего произошел сход вагонов грузового поезда. Им оказался житель Рязанской области 1988 года рождения, имеющий гражданство России и Италии", — сказали в Следственном комитете.Одиннадцатого ноября в результате подрыва самодельного взрывного устройства на 190-м километре перегона Рыбное — Блокпост 204-й километр с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда, следовавшего от станции Титан Октябрьской железной дороги до станции Юльевка Приволжской железной дороги, повреждены 15 вагонов.Кроме того, 20 июля задержанный изготовил взрывные устройства, которыми снарядил четыре квадрокоптера и атаковал ими военный аэродром "Дягилево" в Рязани, добавили в ФСБ.На допросе задержанный признался, что в феврале его завербовал сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины. Подозреваемый прошел диверсионную подготовку в Латвии при участии местных спецслужб и в марте вернулся в Рязань.Как уточнили в ФСБ, диверсанта завербовали в феврале 2023 года в Стамбуле, а подготовку он прошел в Екабпилсе.При обыске следователи нашли у него компоненты для изготовления взрывных устройств, средства связи, фото- видеоотчеты о совершенных преступлениях.Уголовное дело расследуется по статьям "Теракт" и "Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств".Задержанному в ближайшее время предъявят обвинение и назначат меру пресечения.

https://ria.ru/20231024/tanki-1904785932.html

https://ria.ru/20230913/kriminal-1895940354.html

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происшествия, рязанская область, следственный комитет россии (ск рф), россия, октябрьская железная дорога, украина