https://ria.ru/20231201/shtorm-1913106449.html

Аксенов рассказал о последствиях сильного шторма в Крыму

Аксенов рассказал о последствиях сильного шторма в Крыму - РИА Новости, 01.12.2023

Аксенов рассказал о последствиях сильного шторма в Крыму

Из-за шторма в Крыму максимально пострадали берегоукрепительные сооружения, пляжи и набережные в городах Ялта, Алушта, Евпатория, Феодосия, Керчь, Судак,... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T11:16

2023-12-01T11:16

2023-12-01T11:16

евпатория

ялта

алушта

сергей аксенов (политик)

сильный шторм на черноморском побережье россии

республика крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости. Из-за шторма в Крыму максимально пострадали берегоукрепительные сооружения, пляжи и набережные в городах Ялта, Алушта, Евпатория, Феодосия, Керчь, Судак, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале. "Максимально пострадали берегоукрепительные сооружения, пляжи и набережные в городах Ялта, Алушта, Евпатория, Феодосия, Керчь, Судак, а также в приморских сельских населенных пунктах", – написал Аксенов. Ситуация в республике контролируется, работы по устранению повреждений будут продолжены, сообщил он. В результате удара стихии в Крыму пять человек погибли, 12 пострадали, сообщил в пятницу утром Аксенов. В выходные на Крым обрушился средиземноморский циклон, который принес штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма оказались обесточены, повалены деревья, повреждены газопроводы, на море был сильный шторм, волнами заливало прибрежные районы Евпатории, трассу Саки - Евпатория. Режимы ЧС введены в Севастополе и 15 муниципалитетах Крыма. Во вторник и среду в Крыму и Севастополе было вновь объявлено штормовое предупреждение в связи с усилением ветра и обильными осадками.

https://ria.ru/20231129/shtorm-1912520877.html

https://ria.ru/20231128/shtorm-1912491315.html

евпатория

ялта

алушта

республика крым

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евпатория, ялта, алушта, сергей аксенов (политик), сильный шторм на черноморском побережье россии, республика крым, происшествия