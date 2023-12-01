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Аксенов рассказал о последствиях сильного шторма в Крыму - РИА Новости, 01.12.2023
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11:16 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/shtorm-1913106449.html
Аксенов рассказал о последствиях сильного шторма в Крыму
Аксенов рассказал о последствиях сильного шторма в Крыму - РИА Новости, 01.12.2023
Аксенов рассказал о последствиях сильного шторма в Крыму
Из-за шторма в Крыму максимально пострадали берегоукрепительные сооружения, пляжи и набережные в городах Ялта, Алушта, Евпатория, Феодосия, Керчь, Судак,... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T11:16
2023-12-01T11:16
евпатория
ялта
алушта
сергей аксенов (политик)
сильный шторм на черноморском побережье россии
республика крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости. Из-за шторма в Крыму максимально пострадали берегоукрепительные сооружения, пляжи и набережные в городах Ялта, Алушта, Евпатория, Феодосия, Керчь, Судак, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале. "Максимально пострадали берегоукрепительные сооружения, пляжи и набережные в городах Ялта, Алушта, Евпатория, Феодосия, Керчь, Судак, а также в приморских сельских населенных пунктах", – написал Аксенов. Ситуация в республике контролируется, работы по устранению повреждений будут продолжены, сообщил он. В результате удара стихии в Крыму пять человек погибли, 12 пострадали, сообщил в пятницу утром Аксенов. В выходные на Крым обрушился средиземноморский циклон, который принес штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма оказались обесточены, повалены деревья, повреждены газопроводы, на море был сильный шторм, волнами заливало прибрежные районы Евпатории, трассу Саки - Евпатория. Режимы ЧС введены в Севастополе и 15 муниципалитетах Крыма. Во вторник и среду в Крыму и Севастополе было вновь объявлено штормовое предупреждение в связи с усилением ветра и обильными осадками.
https://ria.ru/20231129/shtorm-1912520877.html
https://ria.ru/20231128/shtorm-1912491315.html
евпатория
ялта
алушта
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евпатория, ялта, алушта, сергей аксенов (политик), сильный шторм на черноморском побережье россии, республика крым, происшествия
Евпатория, Ялта, Алушта, Сергей Аксенов (политик), Сильный шторм на Черноморском побережье России, Республика Крым, Происшествия
Аксенов рассказал о последствиях сильного шторма в Крыму

Аксенов: шторм повредил пляжи и набережные во всех крупных городах Крыма

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкШтормовое море в Севастополе
Штормовое море в Севастополе - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Макс Ветров
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Штормовое море в Севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости. Из-за шторма в Крыму максимально пострадали берегоукрепительные сооружения, пляжи и набережные в городах Ялта, Алушта, Евпатория, Феодосия, Керчь, Судак, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале.
«
"Максимально пострадали берегоукрепительные сооружения, пляжи и набережные в городах Ялта, Алушта, Евпатория, Феодосия, Керчь, Судак, а также в приморских сельских населенных пунктах", – написал Аксенов.
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Ситуация в республике контролируется, работы по устранению повреждений будут продолжены, сообщил он.
В результате удара стихии в Крыму пять человек погибли, 12 пострадали, сообщил в пятницу утром Аксенов.
В выходные на Крым обрушился средиземноморский циклон, который принес штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма оказались обесточены, повалены деревья, повреждены газопроводы, на море был сильный шторм, волнами заливало прибрежные районы Евпатории, трассу Саки - Евпатория. Режимы ЧС введены в Севастополе и 15 муниципалитетах Крыма. Во вторник и среду в Крыму и Севастополе было вновь объявлено штормовое предупреждение в связи с усилением ветра и обильными осадками.
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ЕвпаторияЯлтаАлуштаСергей Аксенов (политик)Сильный шторм на Черноморском побережье РоссииРеспублика КрымПроисшествия
 
 
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