https://ria.ru/20231201/shtorm-1913096752.html
Число погибших из-за шторма в Крыму выросло до пяти человек
Число погибших из-за шторма в Крыму выросло до пяти человек - РИА Новости, 01.12.2023
Число погибших из-за шторма в Крыму выросло до пяти человек
Число погибших в Крыму в результате шторма выросло до пяти, сообщил глава региона Сергей Аксенов в Telegram-канале. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T10:53
2023-12-01T10:53
2023-12-01T11:38
республика крым
происшествия
сильный шторм на черноморском побережье россии
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек — РИА Новости. Число погибших в Крыму в результате шторма выросло до пяти, сообщил глава региона Сергей Аксенов в Telegram-канале."В результате стихии пострадали 12 человек. К сожалению, пять человек погибли", — уточнил он.Ранее сообщалось об одном погибшем и четырех пострадавших.В минувшие выходные на Крым обрушился средиземноморский циклон, который принес штормовую погоду с ливнями и ураганным ветром с порывами до 40 метров в секунду.В Севастополе и 15 муниципалитетах ввели режим ЧС. Многие села на полуострове оказались обесточены.На море начался сильный шторм. Волны заливали прибрежные районы Евпатории, а также трассу Саки — Евпатория.Синоптики на этой неделе еще два раза объявляли штормовое предупреждение в Крыму и Севастополе.
https://ria.ru/20231129/shtorm-1912520877.html
республика крым
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РИА Новости
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республика крым, происшествия, сильный шторм на черноморском побережье россии, сергей аксенов (политик)
Республика Крым, Происшествия, Сильный шторм на Черноморском побережье России, Сергей Аксенов (политик)
Число погибших из-за шторма в Крыму выросло до пяти человек
Аксенов: пять человек погибли, 12 пострадали из-за шторма в Крыму