https://ria.ru/20231201/shtorm-1913074118.html

В Севастополе полностью восстановили энергоснабжение

В Севастополе полностью восстановили энергоснабжение - РИА Новости, 01.12.2023

В Севастополе полностью восстановили энергоснабжение

Энергетики полностью восстановили подачу света в Севастополе, нарушенную в минувшие выходные, сообщила пресс-служба компании "Севастопольэнерго". РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T09:07

2023-12-01T09:07

2023-12-01T10:25

севастополь

сильный шторм на черноморском побережье россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек — РИА Новости. Энергетики полностью восстановили подачу света в Севастополе, нарушенную в минувшие выходные, сообщила пресс-служба компании "Севастопольэнерго"."Энергоснабжение в Севастополе, нарушенное штормом, полностью восстановлено", — говорится в сообщении.Из-за непогоды без света в регионе оставались десять тысяч человек, 1800 домов.К ликвидации аварии привлекли 38 оперативных бригад. Содействие оказало МЧС, а также подрядные организации.В минувшие выходные на Крым обрушился средиземноморский циклон, который принес штормовую погоду с ливнями и ураганным ветром с порывами до 40 метров в секунду.В Севастополе и 15 муниципалитетах ввели режим ЧС. Многие села на полуострове оказались обесточены. На море начался сильный шторм. Волны заливали прибрежные районы Евпатории, а также трассу Саки — Евпатория. Синоптики на этой неделе еще два раза объявляли штормовое предупреждение в Крыму и Севастополе.

https://radiosputnik.ru/20231130/shtorm-1912964274.html

севастополь

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севастополь, сильный шторм на черноморском побережье россии