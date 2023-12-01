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В Севастополе полностью восстановили энергоснабжение
В Севастополе полностью восстановили энергоснабжение - РИА Новости, 01.12.2023
В Севастополе полностью восстановили энергоснабжение
Энергетики полностью восстановили подачу света в Севастополе, нарушенную в минувшие выходные, сообщила пресс-служба компании "Севастопольэнерго". РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T09:07
2023-12-01T09:07
2023-12-01T10:25
севастополь
сильный шторм на черноморском побережье россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек — РИА Новости. Энергетики полностью восстановили подачу света в Севастополе, нарушенную в минувшие выходные, сообщила пресс-служба компании "Севастопольэнерго"."Энергоснабжение в Севастополе, нарушенное штормом, полностью восстановлено", — говорится в сообщении.Из-за непогоды без света в регионе оставались десять тысяч человек, 1800 домов.К ликвидации аварии привлекли 38 оперативных бригад. Содействие оказало МЧС, а также подрядные организации.В минувшие выходные на Крым обрушился средиземноморский циклон, который принес штормовую погоду с ливнями и ураганным ветром с порывами до 40 метров в секунду.В Севастополе и 15 муниципалитетах ввели режим ЧС. Многие села на полуострове оказались обесточены. На море начался сильный шторм. Волны заливали прибрежные районы Евпатории, а также трассу Саки — Евпатория. Синоптики на этой неделе еще два раза объявляли штормовое предупреждение в Крыму и Севастополе.
https://radiosputnik.ru/20231130/shtorm-1912964274.html
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севастополь, сильный шторм на черноморском побережье россии
Севастополь, Сильный шторм на Черноморском побережье России
В Севастополе полностью восстановили энергоснабжение
В Севастополе полностью восстановили энергоснабжение, нарушенное штормом