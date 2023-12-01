https://ria.ru/20231201/shkoly-1913061192.html
В Госдуму внесли поправку об обязательном уроке труда в школах
В Госдуму внесли поправку об обязательном уроке труда в школах - РИА Новости, 01.12.2023
В Госдуму внесли поправку об обязательном уроке труда в школах
В ГД внесли поправку об обязательном уроке труда в начальных и средних классах к законопроекту об ограничении использования телефонов в школах, документ имеется РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T06:31
2023-12-01T06:31
2023-12-01T07:17
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. В ГД внесли поправку об обязательном уроке труда в начальных и средних классах к законопроекту об ограничении использования телефонов в школах, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами поправки к законопроекту выступили депутаты Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным и главами всех думских фракций. "При разработке основной общеобразовательной программы организации, осуществляющие образовательную деятельность ... предусматривают непосредственное применение при реализации обязательной части образовательной программы начального общего образования федеральных рабочих программ по учебным предметам ... "Труд (технология)", при реализации обязательной части ... основного общего образования федеральных рабочих программ по учебным предметам ... "Труд (технология)", - следует из текста поправки. Среди внесенных поправок также оказалась норма о запрете использования телефонов в школах даже в образовательных целях, в первоначальной редакции законопроекта образовательные цели и экстренные случаи, связанные с возникновением опасности жизни или здоровью, являлись исключениями. В четверг первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова сообщила журналистам, что решение по поправкам ко второму чтению будет принято в понедельник, в этот день пройдет заседание ответственного комитета. В ноябре Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий использовать мобильные телефоны в школах во время уроков, кроме образовательных целей и экстренных случаев, связанных с возникновением опасности жизни или здоровью. Законопроект в октябре внесла группа депутатов и сенаторов разных фракций во главе с главой комитета ГД по просвещению Ольгой Казаковой. В день пленарного заседания Володин заявлял, что к законопроекту также предложат поправку об обязательном уроке труда. Он также сообщил, что поправками предусмотрят запрет телефонов на уроках, кроме экстренных случаев, "без каких-либо других оговорок". По его словам, Госдума может рассмотреть инициативу во втором чтении в начале декабря. Казакова ранее отмечала, что учащиеся смогут пользоваться фитнес-браслетами. По ее словам, школы сами решат, как запрет на смартфоны будет реализован на практике. Казакова также заявляла, что телефоны и планшеты с сим-картами, которые дети приносят в школы, в образовательных программах использоваться не должны. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, в свою очередь, подчеркивал, что родители останутся на связи с детьми, но на уроках школьники смогут пользоваться телефонами только с разрешения учителя.
https://ria.ru/20231201/popravka-1913054226.html
https://ria.ru/20231130/telefony-1912959468.html
https://ria.ru/20231130/pitanie-1912828235.html
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общество, россия, ольга казакова, вячеслав володин, сергей кравцов, госдума рф
Общество, Россия, Ольга Казакова, Вячеслав Володин, Сергей Кравцов, Госдума РФ
В Госдуму внесли поправку об обязательном уроке труда в школах
Депутаты Госдумы внесли поправку об обязательном уроке труда в школах
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. В ГД внесли поправку об обязательном уроке труда в начальных и средних классах к законопроекту об ограничении использования телефонов в школах, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами поправки к законопроекту выступили депутаты Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным
и главами всех думских фракций.
В Госдуму внесли поправку о запрете использования телефона в школе
"При разработке основной общеобразовательной программы организации, осуществляющие образовательную деятельность ... предусматривают непосредственное применение при реализации обязательной части образовательной программы начального общего образования федеральных рабочих программ по учебным предметам ... "Труд (технология)", при реализации обязательной части ... основного общего образования федеральных рабочих программ по учебным предметам ... "Труд (технология)", - следует из текста поправки.
Среди внесенных поправок также оказалась норма о запрете использования телефонов в школах даже в образовательных целях, в первоначальной редакции законопроекта образовательные цели и экстренные случаи, связанные с возникновением опасности жизни или здоровью, являлись исключениями.
В четверг первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова сообщила журналистам, что решение по поправкам ко второму чтению будет принято в понедельник, в этот день пройдет заседание ответственного комитета.
"Новые люди" предложили оставить за родителями решение о телефонах в школах
В ноябре Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий использовать мобильные телефоны в школах во время уроков, кроме образовательных целей и экстренных случаев, связанных с возникновением опасности жизни или здоровью. Законопроект в октябре внесла группа депутатов и сенаторов разных фракций во главе с главой комитета ГД по просвещению Ольгой Казаковой
.
В день пленарного заседания Володин заявлял, что к законопроекту также предложат поправку об обязательном уроке труда. Он также сообщил, что поправками предусмотрят запрет телефонов на уроках, кроме экстренных случаев, "без каких-либо других оговорок". По его словам, Госдума может рассмотреть инициативу во втором чтении в начале декабря.
Казакова ранее отмечала, что учащиеся смогут пользоваться фитнес-браслетами. По ее словам, школы сами решат, как запрет на смартфоны будет реализован на практике. Казакова также заявляла, что телефоны и планшеты с сим-картами, которые дети приносят в школы, в образовательных программах использоваться не должны. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов
, в свою очередь, подчеркивал, что родители останутся на связи с детьми, но на уроках школьники смогут пользоваться телефонами только с разрешения учителя.
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