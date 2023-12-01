https://ria.ru/20231201/shiny-1913047963.html

Использование зимних автомобильных шин в России стало обязательным

Использование зимних автомобильных шин в России стало обязательным - РИА Новости, 01.12.2023

Использование зимних автомобильных шин в России стало обязательным

Зимние шины необходимо "надеть" всем водителям на легковые автомобили вместимостью не более восьми посадочных мест, а также на грузовики массой не более 3,5... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T01:09

2023-12-01T01:09

2023-12-01T01:09

авто

россия

ирина волк

общество

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Зимние шины необходимо "надеть" всем водителям на легковые автомобили вместимостью не более восьми посадочных мест, а также на грузовики массой не более 3,5 тонны с 1 декабря до конца сезона, рассказала журналистам представитель МВД РФ Ирина Волк. "Правилами дорожного движения с 1 декабря предусмотрена обязательная сезонная эксплуатация зимних шин для легковых автомобилей с числом не более 8 посадочных мест без учета водительского места и небольших грузовиков массой не более 3,5 тонны, которая продлится весь зимний период (декабрь, январь, февраль)", - сказала Волк.

https://ria.ru/20231130/osago-1912978024.html

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авто, россия, ирина волк, общество