https://ria.ru/20231201/shiny-1913047963.html
Использование зимних автомобильных шин в России стало обязательным
Использование зимних автомобильных шин в России стало обязательным - РИА Новости, 01.12.2023
Использование зимних автомобильных шин в России стало обязательным
Зимние шины необходимо "надеть" всем водителям на легковые автомобили вместимостью не более восьми посадочных мест, а также на грузовики массой не более 3,5... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T01:09
2023-12-01T01:09
2023-12-01T01:09
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Зимние шины необходимо "надеть" всем водителям на легковые автомобили вместимостью не более восьми посадочных мест, а также на грузовики массой не более 3,5 тонны с 1 декабря до конца сезона, рассказала журналистам представитель МВД РФ Ирина Волк. "Правилами дорожного движения с 1 декабря предусмотрена обязательная сезонная эксплуатация зимних шин для легковых автомобилей с числом не более 8 посадочных мест без учета водительского места и небольших грузовиков массой не более 3,5 тонны, которая продлится весь зимний период (декабрь, январь, февраль)", - сказала Волк.
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авто, россия, ирина волк, общество
Авто, Россия, Ирина Волк, Общество
Использование зимних автомобильных шин в России стало обязательным
Использование зимних автомобильных шин с 1 декабря в России стало обязательным
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Зимние шины необходимо "надеть" всем водителям на легковые автомобили вместимостью не более восьми посадочных мест, а также на грузовики массой не более 3,5 тонны с 1 декабря до конца сезона, рассказала журналистам представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Правилами дорожного движения с 1 декабря предусмотрена обязательная сезонная эксплуатация зимних шин для легковых автомобилей с числом не более 8 посадочных мест без учета водительского места и небольших грузовиков массой не более 3,5 тонны, которая продлится весь зимний период (декабрь, январь, февраль)", - сказала Волк.
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