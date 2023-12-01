https://ria.ru/20231201/servisy-1913234367.html
Сагалович: рынок российских музыкальных сервисов продолжит рост
Сагалович: рынок российских музыкальных сервисов продолжит рост - РИА Новости, 01.12.2023
Сагалович: рынок российских музыкальных сервисов продолжит рост
К концу года отечественный рынок музыкальных стриминговых сервисов может вырасти на 15%, а объем его подписной части оценивается примерно в 24-26 миллиардов... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T17:32
2023-12-01T17:32
2023-12-01T17:32
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. К концу года отечественный рынок музыкальных стриминговых сервисов может вырасти на 15%, а объем его подписной части оценивается примерно в 24-26 миллиардов рублей, сообщила руководитель сервиса "Яндекс Музыки" Александра Сагалович. Она отметила, что к моменту ухода зарубежных сервисов отечественные игроки занимали уже больше половины рынка. Рост рынка можно объяснить не только перераспределением аудитории, но и развитием отечественных сервисов.
https://ria.ru/20231201/lokalizatsiya-1913064725.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, яндекс.музыка, музыка, россия
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