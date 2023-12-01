https://ria.ru/20231201/servisy-1913234367.html

Сагалович: рынок российских музыкальных сервисов продолжит рост

Сагалович: рынок российских музыкальных сервисов продолжит рост - РИА Новости, 01.12.2023

Сагалович: рынок российских музыкальных сервисов продолжит рост

К концу года отечественный рынок музыкальных стриминговых сервисов может вырасти на 15%, а объем его подписной части оценивается примерно в 24-26 миллиардов... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T17:32

2023-12-01T17:32

2023-12-01T17:32

технологии

яндекс.музыка

музыка

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/10/1903130068_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fc21328f5a904efe836ad60c2c81f0f1.jpg

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. К концу года отечественный рынок музыкальных стриминговых сервисов может вырасти на 15%, а объем его подписной части оценивается примерно в 24-26 миллиардов рублей, сообщила руководитель сервиса "Яндекс Музыки" Александра Сагалович. Она отметила, что к моменту ухода зарубежных сервисов отечественные игроки занимали уже больше половины рынка. Рост рынка можно объяснить не только перераспределением аудитории, но и развитием отечественных сервисов.

https://ria.ru/20231201/lokalizatsiya-1913064725.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

технологии, яндекс.музыка, музыка, россия