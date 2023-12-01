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В Петербурге проведут первую в России пересадку сердца ВИЧ-инфицированному
В Петербурге проведут первую в России пересадку сердца ВИЧ-инфицированному - РИА Новости, 01.12.2023
В Петербурге проведут первую в России пересадку сердца ВИЧ-инфицированному
Петербургские медики проведут первую в России операцию по пересадке сердца пациенту с ВИЧ-инфекцией, сообщил городской центр по профилактике и борьбе со СПИД и... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T13:14
2023-12-01T13:14
2023-12-01T13:14
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек - РИА Новости. Петербургские медики проведут первую в России операцию по пересадке сердца пациенту с ВИЧ-инфекцией, сообщил городской центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. "В Санкт-Петербурге пациенту с ВИЧ-инфекцией впервые в стране пересадят сердце. В Центре Алмазова состоялась врачебная комиссия по отбору на трансплантацию сердца. Однозначно одобрен для операции пациент с ВИЧ-инфекцией, с 2011 года проходящий лечение и наблюдение в Петербургском центре СПИД", - сообщается в Telegram-канале медучреждения. Как отмечается, специалисты центра Алмазова рассматривают ВИЧ-инфекцию исключительно как сопутствующее хроническое заболевание. Необходимость в трансплантации сердца у пациента возникла не по причине ВИЧ-инфекции, а вследствие другого заболевания.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Здоровье - Общество, Общество, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге проведут первую в России пересадку сердца ВИЧ-инфицированному
В Петербурге впервые в России пересадят сердце пациенту с ВИЧ-инфекцией
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек - РИА Новости. Петербургские медики проведут первую в России операцию по пересадке сердца пациенту с ВИЧ-инфекцией, сообщил городской центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.
"В Санкт-Петербурге пациенту с ВИЧ-инфекцией впервые в стране пересадят сердце. В Центре Алмазова состоялась врачебная комиссия по отбору на трансплантацию сердца. Однозначно одобрен для операции пациент с ВИЧ-инфекцией, с 2011 года проходящий лечение и наблюдение в Петербургском центре СПИД", - сообщается в Telegram-канале медучреждения.
Как отмечается, специалисты центра Алмазова рассматривают ВИЧ-инфекцию исключительно как сопутствующее хроническое заболевание. Необходимость в трансплантации сердца у пациента возникла не по причине ВИЧ-инфекции, а вследствие другого заболевания.
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