https://ria.ru/20231201/serdtse-1913146625.html

В Петербурге проведут первую в России пересадку сердца ВИЧ-инфицированному

В Петербурге проведут первую в России пересадку сердца ВИЧ-инфицированному - РИА Новости, 01.12.2023

В Петербурге проведут первую в России пересадку сердца ВИЧ-инфицированному

Петербургские медики проведут первую в России операцию по пересадке сердца пациенту с ВИЧ-инфекцией, сообщил городской центр по профилактике и борьбе со СПИД и... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T13:14

2023-12-01T13:14

2023-12-01T13:14

здоровье - общество

общество

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек - РИА Новости. Петербургские медики проведут первую в России операцию по пересадке сердца пациенту с ВИЧ-инфекцией, сообщил городской центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. "В Санкт-Петербурге пациенту с ВИЧ-инфекцией впервые в стране пересадят сердце. В Центре Алмазова состоялась врачебная комиссия по отбору на трансплантацию сердца. Однозначно одобрен для операции пациент с ВИЧ-инфекцией, с 2011 года проходящий лечение и наблюдение в Петербургском центре СПИД", - сообщается в Telegram-канале медучреждения. Как отмечается, специалисты центра Алмазова рассматривают ВИЧ-инфекцию исключительно как сопутствующее хроническое заболевание. Необходимость в трансплантации сердца у пациента возникла не по причине ВИЧ-инфекции, а вследствие другого заболевания.

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

здоровье - общество, общество, санкт-петербург, россия