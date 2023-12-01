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В Петербурге проведут первую в России пересадку сердца ВИЧ-инфицированному - РИА Новости, 01.12.2023
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13:14 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/serdtse-1913146625.html
В Петербурге проведут первую в России пересадку сердца ВИЧ-инфицированному
В Петербурге проведут первую в России пересадку сердца ВИЧ-инфицированному - РИА Новости, 01.12.2023
В Петербурге проведут первую в России пересадку сердца ВИЧ-инфицированному
Петербургские медики проведут первую в России операцию по пересадке сердца пациенту с ВИЧ-инфекцией, сообщил городской центр по профилактике и борьбе со СПИД и... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T13:14
2023-12-01T13:14
здоровье - общество
общество
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек - РИА Новости. Петербургские медики проведут первую в России операцию по пересадке сердца пациенту с ВИЧ-инфекцией, сообщил городской центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. "В Санкт-Петербурге пациенту с ВИЧ-инфекцией впервые в стране пересадят сердце. В Центре Алмазова состоялась врачебная комиссия по отбору на трансплантацию сердца. Однозначно одобрен для операции пациент с ВИЧ-инфекцией, с 2011 года проходящий лечение и наблюдение в Петербургском центре СПИД", - сообщается в Telegram-канале медучреждения. Как отмечается, специалисты центра Алмазова рассматривают ВИЧ-инфекцию исключительно как сопутствующее хроническое заболевание. Необходимость в трансплантации сердца у пациента возникла не по причине ВИЧ-инфекции, а вследствие другого заболевания.
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здоровье - общество, общество, санкт-петербург, россия
Здоровье - Общество, Общество, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге проведут первую в России пересадку сердца ВИЧ-инфицированному

В Петербурге впервые в России пересадят сердце пациенту с ВИЧ-инфекцией

© РИА Новости / Александр Полегенько | Перейти в медиабанкПациент во время операции на сердце
Пациент во время операции на сердце - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Пациент во время операции на сердце. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек - РИА Новости. Петербургские медики проведут первую в России операцию по пересадке сердца пациенту с ВИЧ-инфекцией, сообщил городской центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.
"В Санкт-Петербурге пациенту с ВИЧ-инфекцией впервые в стране пересадят сердце. В Центре Алмазова состоялась врачебная комиссия по отбору на трансплантацию сердца. Однозначно одобрен для операции пациент с ВИЧ-инфекцией, с 2011 года проходящий лечение и наблюдение в Петербургском центре СПИД", - сообщается в Telegram-канале медучреждения.
Как отмечается, специалисты центра Алмазова рассматривают ВИЧ-инфекцию исключительно как сопутствующее хроническое заболевание. Необходимость в трансплантации сердца у пациента возникла не по причине ВИЧ-инфекции, а вследствие другого заболевания.
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