https://ria.ru/20231201/sanktsii-1913162297.html

Финляндия запустила онлайн-курс по соблюдению антироссийских санкций

Финляндия запустила онлайн-курс по соблюдению антироссийских санкций - РИА Новости, 01.12.2023

Финляндия запустила онлайн-курс по соблюдению антироссийских санкций

МИД Финляндии запускает первый в ЕС онлайн-курс для бизнеса и органов власти по соблюдению антироссийских санкций, признавая, что рестрикции "беспрецедентно... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T13:45

2023-12-01T13:45

2023-12-01T13:49

финляндия

евросоюз

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789039048_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_2d81416c8a2cc0f351bcdb44f7fd40eb.jpg

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. МИД Финляндии запускает первый в ЕС онлайн-курс для бизнеса и органов власти по соблюдению антироссийских санкций, признавая, что рестрикции "беспрецедентно обширны" и в практической реализации проблемны для многих, следует из пресс-релиза на сайте ведомства."Чтобы расширить знания финнов о санкциях, министерство иностранных дел опубликовало доступный для всех онлайн-курс по санкциям. Курс охватывает не только основные аспекты санкций, которые повторяются во всех санкционных системах, но и особенности санкций против России", - говорится в сообщении.Указывается, что курс, кроме прочего, содержит раздел, посвященный выявлению случаев обхода санкций, и практические инструкции по проведению комплексной проверки компаниями и органами власти."Санкции ЕС против России беспрецедентно обширны, что создает проблемы для многих исполнителей в практической реализации санкций. С точки зрения эффективности санкций крайне важно, чтобы и компании, и власти знали, как их применять", - заявила министр иностранных дел Элина Валтонен.Проект возглавил Финский институт государственного управления (HAUS) по заказу министерства иностранных дел.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20231123/evropa-1911189975.html

https://ria.ru/20231027/sanktsii-1905626859.html

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

финляндия, евросоюз, в мире