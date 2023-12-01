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Финляндия запустила онлайн-курс по соблюдению антироссийских санкций - РИА Новости, 01.12.2023
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13:45 01.12.2023 (обновлено: 13:49 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/sanktsii-1913162297.html
Финляндия запустила онлайн-курс по соблюдению антироссийских санкций
Финляндия запустила онлайн-курс по соблюдению антироссийских санкций - РИА Новости, 01.12.2023
Финляндия запустила онлайн-курс по соблюдению антироссийских санкций
МИД Финляндии запускает первый в ЕС онлайн-курс для бизнеса и органов власти по соблюдению антироссийских санкций, признавая, что рестрикции "беспрецедентно... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T13:45
2023-12-01T13:49
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. МИД Финляндии запускает первый в ЕС онлайн-курс для бизнеса и органов власти по соблюдению антироссийских санкций, признавая, что рестрикции "беспрецедентно обширны" и в практической реализации проблемны для многих, следует из пресс-релиза на сайте ведомства."Чтобы расширить знания финнов о санкциях, министерство иностранных дел опубликовало доступный для всех онлайн-курс по санкциям. Курс охватывает не только основные аспекты санкций, которые повторяются во всех санкционных системах, но и особенности санкций против России", - говорится в сообщении.Указывается, что курс, кроме прочего, содержит раздел, посвященный выявлению случаев обхода санкций, и практические инструкции по проведению комплексной проверки компаниями и органами власти."Санкции ЕС против России беспрецедентно обширны, что создает проблемы для многих исполнителей в практической реализации санкций. С точки зрения эффективности санкций крайне важно, чтобы и компании, и власти знали, как их применять", - заявила министр иностранных дел Элина Валтонен.Проект возглавил Финский институт государственного управления (HAUS) по заказу министерства иностранных дел.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20231123/evropa-1911189975.html
https://ria.ru/20231027/sanktsii-1905626859.html
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финляндия, евросоюз, в мире
Финляндия, Евросоюз, В мире
Финляндия запустила онлайн-курс по соблюдению антироссийских санкций

Финляндия объявила о запуске онлайн-курса по соблюдению санкций против РФ

© АГН "Москва" / Сергей ВедяшкинФлаги Финляндии и ЕС
Флаги Финляндии и ЕС - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
Флаги Финляндии и ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. МИД Финляндии запускает первый в ЕС онлайн-курс для бизнеса и органов власти по соблюдению антироссийских санкций, признавая, что рестрикции "беспрецедентно обширны" и в практической реализации проблемны для многих, следует из пресс-релиза на сайте ведомства.
"Чтобы расширить знания финнов о санкциях, министерство иностранных дел опубликовало доступный для всех онлайн-курс по санкциям. Курс охватывает не только основные аспекты санкций, которые повторяются во всех санкционных системах, но и особенности санкций против России", - говорится в сообщении.
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Указывается, что курс, кроме прочего, содержит раздел, посвященный выявлению случаев обхода санкций, и практические инструкции по проведению комплексной проверки компаниями и органами власти.
"Санкции ЕС против России беспрецедентно обширны, что создает проблемы для многих исполнителей в практической реализации санкций. С точки зрения эффективности санкций крайне важно, чтобы и компании, и власти знали, как их применять", - заявила министр иностранных дел Элина Валтонен.
Проект возглавил Финский институт государственного управления (HAUS) по заказу министерства иностранных дел.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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