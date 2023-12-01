https://ria.ru/20231201/sanktsii-1913129690.html
В Кремле уверены, что санкции против России сохранятся долгие годы
В Кремле уверены, что санкции против России сохранятся долгие годы - РИА Новости, 01.12.2023
В Кремле уверены, что санкции против России сохранятся долгие годы
В Кремле не сомневаются, что санкции против России на долгие годы, а США и дальше будут оказывать давление на Россию и на всю систему международных торговых и... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T12:32
2023-12-01T12:32
2023-12-01T12:49
россия
сша
экономика
дмитрий песков
джеффри пайетт
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. В Кремле не сомневаются, что санкции против России на долгие годы, а США и дальше будут оказывать давление на Россию и на всю систему международных торговых и экономических отношений, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайетт ранее заявил, что западные санкции в отношении РФ необходимо будет сохранить "на долгие годы". Его слова приводит газета Financial Times. Он также сообщил, что Вашингтон стремится вдвое сократить доходы России от нефти и газа к концу этого десятилетия."Я, честно говоря, не видел этого заявления ещё, но если то, что вы говорите, соответствует действительности, то первое: мы не сомневаемся в том, что эти санкции на долгие годы. И без заявлений уважаемого представителя мы это и так знали. И мы из этого исходим, выстраивая нашу линию. Также мы не сомневаемся в том, что Соединенные Штаты будут продолжать попытки оказывать давление на Россию, и в том числе оказывать давление на всю систему международных торговых и экономических отношений, по сути разрушая существующий формат этих отношений", - сказал Песков, отвечая на вопрос, удалось ли ознакомиться с данными заявлениями и какова реакция на подобные предложения.Он также отметил, что "это не что иное, как незаконные попытки оказывать давление на экономику России", и в Кремле это понимают и исходят из этого, выстраивая свою линию."Но и, наверное, стоит добавить, что, действительно, Соединенные Штаты - это крупнейшая экономика, но не единственная. И мировая экономика не ограничивается экономикой США. Есть экономика, которая догоняет по пятам Соединенные Штаты, это Китай, есть растущие экономики, у которых есть свои потребности в энергоресурсах и в энергоносителях. И поэтому мир гораздо более многообразен, чем США. И поэтому америкоцентричный мир завершается и наступает, наверное, период многообразия, в том числе и в международных экономических отношениях", - подчеркнул Песков.
https://ria.ru/20230404/sanktsii-1862880010.html
https://ria.ru/20231201/evropa-1913018369.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, сша, экономика, дмитрий песков, джеффри пайетт, санкции в отношении россии
Россия, США, Экономика, Дмитрий Песков, Джеффри Пайетт, Санкции в отношении России
В Кремле уверены, что санкции против России сохранятся долгие годы
Песков не сомневается, что США и дальше продолжат оказывать давление на Россию
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. В Кремле не сомневаются, что санкции против России на долгие годы, а США и дальше будут оказывать давление на Россию и на всю систему международных торговых и экономических отношений, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайетт
ранее заявил, что западные санкции в отношении РФ необходимо будет сохранить "на долгие годы". Его слова приводит газета Financial Times. Он также сообщил, что Вашингтон
стремится вдвое сократить доходы России от нефти и газа к концу этого десятилетия.
Путин заявил, что санкции — это надолго
"Я, честно говоря, не видел этого заявления ещё, но если то, что вы говорите, соответствует действительности, то первое: мы не сомневаемся в том, что эти санкции на долгие годы. И без заявлений уважаемого представителя мы это и так знали. И мы из этого исходим, выстраивая нашу линию. Также мы не сомневаемся в том, что Соединенные Штаты будут продолжать попытки оказывать давление на Россию, и в том числе оказывать давление на всю систему международных торговых и экономических отношений, по сути разрушая существующий формат этих отношений", - сказал Песков, отвечая на вопрос, удалось ли ознакомиться с данными заявлениями и какова реакция на подобные предложения.
Он также отметил, что "это не что иное, как незаконные попытки оказывать давление на экономику России", и в Кремле это понимают и исходят из этого, выстраивая свою линию.
"Но и, наверное, стоит добавить, что, действительно, Соединенные Штаты - это крупнейшая экономика, но не единственная. И мировая экономика не ограничивается экономикой США. Есть экономика, которая догоняет по пятам Соединенные Штаты, это Китай
, есть растущие экономики, у которых есть свои потребности в энергоресурсах и в энергоносителях. И поэтому мир гораздо более многообразен, чем США. И поэтому америкоцентричный мир завершается и наступает, наверное, период многообразия, в том числе и в международных экономических отношениях", - подчеркнул Песков.
У нас деньги есть, а вы держитесь