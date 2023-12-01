https://ria.ru/20231201/sanktsii-1913058044.html
Япония ввела санкции против четырех человек и четырех организаций
Япония ввела санкции против четырех человек и четырех организаций - РИА Новости, 01.12.2023
Япония ввела санкции против четырех человек и четырех организаций
Япония ввела санкции против четырех организаций и четырех частных лиц, которых она считает причастными к ядерной и ракетной программам КНДР и другой... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T05:11
2023-12-01T05:11
2023-12-01T05:24
в мире
япония
москва
россия
кндр (северная корея)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848936533_0:280:3143:2048_1920x0_80_0_0_b1fadb491ff622856ab29b4c0381421a.jpg
ТОКИО, 1 дек – РИА Новости. Япония ввела санкции против четырех организаций и четырех частных лиц, которых она считает причастными к ядерной и ракетной программам КНДР и другой деятельности, запрещенной резолюциями СБ ООН, сообщил МИД Японии. В списке компания - Intellekt LCC, расположенная в Москве, гражданин России Сергей Козлов и гражданин КНДР, проживающий в Москве."В качестве вклада в международные усилия для мира во всем мире наша страна вводит меры в виде заморозки активов в связи с ядерной и другими программами по созданию оружия массового поражения, а также ракетной программой и другими, запрещенными Северной Корее резолюциями СБ ООН", - говорится в сообщении.В списке организаций, кроме того, значатся Versor S.R.O из Словакии, Air Koryo Trading Corporation, расположенная в Китае и Северной Корее, и некая организация Kimsuky, адрес не указан.Также в список лиц, помимо Сергея Козлова, попали проживающий в Москве гражданин Северной Кореи Чон Чжин Ён, проживающий в Словакии выходец из Азербайджана Ашот Мкртичев, проживающий в Китае гражданин КНДР Ри Сок и проживающий в Минске гражданин КНДР Чон Ён Нам.
https://ria.ru/20231129/stsenariy-1912520196.html
https://ria.ru/20231201/posol-1913056624.html
япония
москва
россия
кндр (северная корея)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848936533_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_58934b647f8656174864508d3575aee0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, москва, россия, кндр (северная корея)
В мире, Япония, Москва, Россия, КНДР (Северная Корея)
Япония ввела санкции против четырех человек и четырех организаций
Япония ввела санкции против четырех человек и четырех организаций из-за КНДР