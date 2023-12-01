https://ria.ru/20231201/sanktsii-1913058044.html

Япония ввела санкции против четырех человек и четырех организаций

Япония ввела санкции против четырех человек и четырех организаций - РИА Новости, 01.12.2023

Япония ввела санкции против четырех человек и четырех организаций

Япония ввела санкции против четырех организаций и четырех частных лиц, которых она считает причастными к ядерной и ракетной программам КНДР и другой... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T05:11

2023-12-01T05:11

2023-12-01T05:24

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ТОКИО, 1 дек – РИА Новости. Япония ввела санкции против четырех организаций и четырех частных лиц, которых она считает причастными к ядерной и ракетной программам КНДР и другой деятельности, запрещенной резолюциями СБ ООН, сообщил МИД Японии. В списке компания - Intellekt LCC, расположенная в Москве, гражданин России Сергей Козлов и гражданин КНДР, проживающий в Москве."В качестве вклада в международные усилия для мира во всем мире наша страна вводит меры в виде заморозки активов в связи с ядерной и другими программами по созданию оружия массового поражения, а также ракетной программой и другими, запрещенными Северной Корее резолюциями СБ ООН", - говорится в сообщении.В списке организаций, кроме того, значатся Versor S.R.O из Словакии, Air Koryo Trading Corporation, расположенная в Китае и Северной Корее, и некая организация Kimsuky, адрес не указан.Также в список лиц, помимо Сергея Козлова, попали проживающий в Москве гражданин Северной Кореи Чон Чжин Ён, проживающий в Словакии выходец из Азербайджана Ашот Мкртичев, проживающий в Китае гражданин КНДР Ри Сок и проживающий в Минске гражданин КНДР Чон Ён Нам.

https://ria.ru/20231129/stsenariy-1912520196.html

https://ria.ru/20231201/posol-1913056624.html

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в мире, япония, москва, россия, кндр (северная корея)