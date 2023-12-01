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Летевший из Калининграда в Москву самолет экстренно сел в Петербурге
Летевший из Калининграда в Москву самолет экстренно сел в Петербурге - РИА Новости, 01.12.2023
Летевший из Калининграда в Москву самолет экстренно сел в Петербурге
Самолет, летевший из Калининграда в Москву, благополучно приземлился в Санкт-Петербурге после сигнала о технической неисправности, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T13:19
2023-12-01T13:19
2023-12-01T13:45
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек - РИА Новости. Самолет, летевший из Калининграда в Москву, благополучно приземлился в Санкт-Петербурге после сигнала о технической неисправности, сообщили РИА Новости в пресс-службе ООО " Воздушные ворота северной столицы" (управляющая компания аэропорта " Пулково"). "Сегодня, 1 декабря, в аэропорту совершил благополучную посадку самолет авиакомпании Аэрофлот, следовавший из Калининграда в Шереметьево. На борту – 182 пассажира. Во время полёта наземные службы получили информацию о технической неисправности воздушного судна", - говорится в сообщении.Отмечается, что аварийно-спасательная команда была приведена в полную готовность. Самолёт приземлился в 12.20. Аэропорт Пулково продолжает работу в штатном режиме.Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила, что контролирует ситуацию в связи с вынужденной посадкой самолета в Пулково.В настоящее время 182 пассажира благополучно высажены и направлены в зал ожидания аэропорта для получения необходимых услуг и вылета в пункт назначения на другом воздушном судне. Спецслужбы осматривают самолет.Также сообщается, что Московская межрегиональная транспортная прокуратура проверит исполнение законодательства в сфере безопасности полетов.
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пулково (аэропорт), калининград, происшествия, новости - туризм
Туризм, Пулково (аэропорт), Калининград, Происшествия, Новости - Туризм
Летевший из Калининграда в Москву самолет экстренно сел в Петербурге
Рейс Калининград — Москва приземлился в Пулково после сигнала о технеисправности