https://ria.ru/20231201/rzhd-1913229882.html

Приложение РЖД по продаже билетов удалили из App Store

Приложение РЖД по продаже билетов удалили из App Store - РИА Новости, 01.12.2023

Приложение РЖД по продаже билетов удалили из App Store

Приложение РЖД по продаже билетов удалено из App Store, но текущие установленные версии продолжат работать, сообщила компания в Telegram. РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T17:01

2023-12-01T17:01

2023-12-01T17:15

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Приложение РЖД по продаже билетов удалено из App Store, но текущие установленные версии продолжат работать, сообщила компания в Telegram."В связи с удалением приложения "РЖД Пассажирам" из App Store спешим предупредить, что текущие установленные версии продолжат работать. Обновлять и переустанавливать их не рекомендуется, так как новые поставить не получится", - говорится в сообщении.Отмечается, что установленные приложения на платформе Android работают без сбоев.Также, напоминают РЖД, доступна мобильная версия сайта компании.

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общество, технологии, ржд, новости - туризм