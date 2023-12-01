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Приложение РЖД по продаже билетов удалили из App Store
Приложение РЖД по продаже билетов удалили из App Store - РИА Новости, 01.12.2023
Приложение РЖД по продаже билетов удалили из App Store
Приложение РЖД по продаже билетов удалено из App Store, но текущие установленные версии продолжат работать, сообщила компания в Telegram. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T17:01
2023-12-01T17:01
2023-12-01T17:15
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Приложение РЖД по продаже билетов удалено из App Store, но текущие установленные версии продолжат работать, сообщила компания в Telegram."В связи с удалением приложения "РЖД Пассажирам" из App Store спешим предупредить, что текущие установленные версии продолжат работать. Обновлять и переустанавливать их не рекомендуется, так как новые поставить не получится", - говорится в сообщении.Отмечается, что установленные приложения на платформе Android работают без сбоев.Также, напоминают РЖД, доступна мобильная версия сайта компании.
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общество, технологии, ржд, новости - туризм
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Приложение РЖД по продаже билетов удалили из App Store
Приложение РЖД удалено из App Store, установленные версии продолжат работу