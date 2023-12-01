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Курс рубля усилил рост к доллару, евро и юаню
Курс рубля усилил рост к доллару, евро и юаню - РИА Новости, 01.12.2023
Курс рубля усилил рост к доллару, евро и юаню
Курс рубля усилил рост к доллару и юаню, также укрепляется к евро, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T08:52
2023-12-01T08:52
2023-12-01T19:07
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Курс рубля усилил рост к доллару и юаню, также укрепляется к евро, следует из данных Московской биржи. По данным на 7:56 мск, курс американской валюты расчетами "завтра" снижается на 30 копеек, до 89,15 рубля.Евро дешевеет на 12 копеек, до 97,27 рубля.Юань падает на три копейки, до 12,46 рубля. Мировые цены на нефть продолжают снижение после решения о новом сокращении добычи.По состоянию на 8:16 мск цена февральских фьючерсов на марку Brent опускается на 0,25 процента, до 80,66 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 0,04 процента, до 75,93 доллара.
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экономика, московская биржа, россия, курс рубля
Экономика, Московская биржа, Россия, Курс рубля
Курс рубля усилил рост к доллару, евро и юаню
Московская биржа: курс рубля усилил рост к доллару, юаню и евро