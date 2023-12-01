https://ria.ru/20231201/rubl-1913071991.html

Курс рубля усилил рост к доллару, евро и юаню

Курс рубля усилил рост к доллару, евро и юаню - РИА Новости, 01.12.2023

Курс рубля усилил рост к доллару, евро и юаню

Курс рубля усилил рост к доллару и юаню, также укрепляется к евро, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T08:52

2023-12-01T08:52

2023-12-01T19:07

экономика

московская биржа

россия

курс рубля

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895496369_0:249:3072:1977_1920x0_80_0_0_0c301221226dddd8090116dd70504903.jpg

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Курс рубля усилил рост к доллару и юаню, также укрепляется к евро, следует из данных Московской биржи. По данным на 7:56 мск, курс американской валюты расчетами "завтра" снижается на 30 копеек, до 89,15 рубля.Евро дешевеет на 12 копеек, до 97,27 рубля.Юань падает на три копейки, до 12,46 рубля. Мировые цены на нефть продолжают снижение после решения о новом сокращении добычи.По состоянию на 8:16 мск цена февральских фьючерсов на марку Brent опускается на 0,25 процента, до 80,66 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 0,04 процента, до 75,93 доллара.

https://ria.ru/20231201/evropa-1913018369.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, московская биржа, россия, курс рубля