https://ria.ru/20231201/rt-1913231785.html

Телеканал RT на испанском завоевал премии Клуба журналистов Мексики

Телеканал RT на испанском завоевал премии Клуба журналистов Мексики - РИА Новости, 01.12.2023

Телеканал RT на испанском завоевал премии Клуба журналистов Мексики

Телеканал RT на испанском стал обладателем четырёх премий Клуба журналистов Мексики, сообщается на сайте RT. РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T17:08

2023-12-01T17:08

2023-12-01T17:08

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Телеканал RT на испанском стал обладателем четырёх премий Клуба журналистов Мексики, сообщается на сайте RT. "Телеканал RT на испанском стал обладателем четырех премий Клуба журналистов Мексики. Торжественная церемония вручения наград состоялась в штаб-квартире клуба в Мехико", - говорится в сообщении. Отмечается, что премии Клуба журналистов Мексики удостоена информационно-аналитическая программа Ahí les va! ("Держите!"). Ведущий Мирко Касале предлагает ироничный взгляд на политические события в Латинской Америке и мире. Отмеченный премией выпуск посвящен скандалу вокруг чествования члена дивизии СС "Галичина" в парламенте Канады. Кроме того, награду получил документальный фильм RT Reporta "Американцы в Мексике. Жизнь на две страны". Корреспондент RT Паола Гусман побывала в одном из приграничных мексиканских городов — Тихуане, который в последние годы принял большое количество американцев, предпочитающих жить в Мексике. "Уже почти 14 лет RT на испанском рассказывает о происходящем в мире. Для нас большая честь, что наши программы отмечают не только зрители, но и жюри Клуба журналистов Мексики", — приводятся слова замруководителя RT на испанском языке Александра Лучанинова, который также получил премию в персональной номинации. Как отметил посол России в Мексике Николай Софинский, телеканал RT играет важную роль, "так как предлагает иной взгляд на международные события и транслирует полезную альтернативную информацию". "Это позволяет достичь информационного баланса в СМИ. Считаем очень позитивным тот факт, что RT получил здесь признание и заслуженно занимает своё место среди мексиканских СМИ", — сказал посол. RT неоднократно становился лауреатом Конкурса национальной и международной журналистики, который проводит Клуб журналистов Мексики. Годом ранее награды завоевали корреспонденты RT на испанском Борис Кузнецов, Семён Сендеров и Маурисио Ампуэро — за освещение специальной военной операции на Украине. Кроме того, победителем становились программа Ahí les va! и документальный фильм RT Reporta о торговле людьми в штате Флорида (США). В разные годы RT получал награды в том числе "За рост в области мультимедиа и разнообразие контента высокой социальной значимости" и "За вклад в многообразие точек зрения". Также RT на испанском дважды был признан лучшим телевизионным каналом. Премия Клуба журналистов Мексики вручается с 1952 года. Профессиональное жюри, куда входят члены клуба, ежегодно отмечает наиболее значимые достижения в области СМИ по всему миру.

https://ria.ru/20231109/uspekh-1908295495.html

https://ria.ru/20231103/sputnik-1907147346.html

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мексика, в мире, rt spanish, латинская америка, журналистика