https://ria.ru/20231201/rossiya-1913221632.html

"Будут смыты". В Британии неожиданно высказались о войне с Россией

"Будут смыты". В Британии неожиданно высказались о войне с Россией - РИА Новости, 01.12.2023

"Будут смыты". В Британии неожиданно высказались о войне с Россией

Европа падет в случае теоретического конфликта с Россией, цитирует профессора военной истории Потсдамского университета Зёнке Нейтцеля издание The Times. "Она... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T16:29

2023-12-01T16:29

2023-12-01T16:29

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Европа падет в случае теоретического конфликта с Россией, цитирует профессора военной истории Потсдамского университета Зёнке Нейтцеля издание The Times. "Она не готова к войне с Россией и ее может "смыть" подобно тому, как Священная Римская империя была разрушена Наполеоном", — сказал он. По его мнению, НАТО не способна выиграть "первую битву" в случае агрессии на Востоке Европы, поскольку альянсу будет сложно переправить достаточное количество войск и техники в короткие сроки. По его словам, той же Германии нужно минимум 15 лет, чтобы подготовиться к войне. "Совершенно ясно, если нашим вооруженным силам придется сражаться, они проиграют без дронов, противовоздушной обороны, без достаточного количества припасов", — отметил профессор. По его словам, конфликт на Украине потряс Бундесвер, потому что из-за многолетних сокращений финансирования армии выяснилось, что она осталась "голой" и неспособной выполнять обязательства перед своими союзниками по НАТО. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию, но ее дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. По словам президента Владимира Путина, Россия 30 лет пыталась договориться о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к российским границам.

https://ria.ru/20231201/ukraina-1913103096.html

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в мире, россия, европа, нато, бундесвер германии